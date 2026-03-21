Teatros, librerías y museos: qué características tiene la ciudad de Buenos Aires y qué importante premio recibió El factor que más ha pesado en este reconocimiento es la inigualable densidad de sus instituciones culturales que tiene. Por + Seguir en







Conocé los sitios destacados de Turismo y el reconocimiento a nivel mundial que tuvo recientemente Turismo Buenos Aires

La revista resalta que siempre hay una actividad cultural disponible, sin importar la hora o el día.

El resurgimiento de las milongas con un público joven fue un factor clave para la distinción.

Cuenta con 380 librerías, manteniendo uno de los promedios más altos del mundo por habitante. Por otro lado, sus 287 teatros consolidan a la calle Corrientes y al circuito "off" como referentes globales.

Además, los 150 museos de la ciudad ofrecen una oferta artística que cubre desde lo clásico hasta lo disruptivo. La ciudad de Buenos Aires ha alcanzado una cumbre histórica en su reconocimiento internacional al ser distinguida en los Wanderlust Reader Travel Awards de Londres. Este premio, otorgado por una de las publicaciones de viajes más influyentes del Reino Unido, no solo destaca a la "Reina del Plata" como el destino predilecto de Sudamérica, sino que la posiciona por encima de grandes capitales europeas.

Para el jurado y los viajeros británicos, la capital argentina ha logrado amalgamar su herencia aristocrática con una vibrante modernidad. Buenos Aires es mundialmente reconocida por ser la ciudad con más teatros y librerías por habitante, que durante este 2026 han registrado cifras récord de visitantes extranjeros.

Cuáles son los paseos que destacaron a Buenos Aires como la mejor ciudad del mundo Obelisco Buenos Aires Los resultados de los Wanderlust Reader Travel Awards confirman que el secreto del éxito de Buenos Aires reside en la autenticidad de sus experiencias urbanas.

La prestigiosa publicación británica subrayó el renovado vigor de las milongas y espacios de tango, que en este marzo de 2026 han logrado atraer a un público joven y cosmopolita, revitalizando una tradición que es el alma de la ciudad. Este fenómeno se apoya en una infraestructura cultural que asombra al mundo por su densidad y vitalidad: la capital argentina ostenta cifras récord con 287 teatros, 380 librerías y 150 museos, manteniendo un estado de efervescencia creativa que pocos destinos globales pueden igualar.

La gastronomía ha sido otro pilar fundamental para obtener este reconocimiento internacional en Londres. Buenos Aires ha trascendido su fama como la tierra del asado para consolidarse como un polo de innovación culinaria de primer nivel. En la escena actual, los bodegones clásicos conviven armoniosamente con una nueva generación de chefs que están llevando la cocina argentina a las ligas mayores de la gastronomía mundial. Esta diversidad permite al visitante experimentar lo mejor de ambos mundos: desde propuestas de alta cocina de autor hasta el encanto de un café notable con décadas de historia, todo dentro de un mismo recorrido diario.

El informe de premiación define a la ciudad como la "fusión perfecta entre tradición y vanguardia", destacando que Buenos Aires ofrece una hospitalidad única que invita a la exploración constante.