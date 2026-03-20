Buenos Aires fue elegida como la mejor ciudad para visitar en 2026: qué la destaca La capital argentina se ubicó como uno de los destinos más elegidos. Su oferta cultural y gastronómica fueron puntos fuindamentales para lograr su proyección internacional. Por + Seguir en







Este logro surge de la votación de más de 200.000 lectores y viajeros de la revista británica Wanderlust.

La Ciudad de Buenos Aires fue reconocida como el destino más destacado para viajar en 2026.

El premio surgió de la votación de miles de viajeros que la ubicaron por encima de ciudades internacionales.

Su oferta cultural, gastronómica y la identidad local fueron claves en la elección.

El reconocimiento impulsa su posicionamiento global y atrae nuevas visitas. Buenos Aires fue distinguida como la mejor ciudad del mundo para visitar en 2026, consolidando su lugar como uno de los destinos más valorados a nivel internacional. El reconocimiento se dio en una ceremonia realizada en Londres y ubica a la capital en lo más alto del turismo.

Este logro surge de la votación de más de 200.000 lectores y viajeros de la revista británica Wanderlust, quienes eligieron a la ciudad por encima de otros destinos con fuerte renombre mundial. La capital logró escalar posiciones respecto a años anteriores hasta alcanzar el primer puesto y obtener el Premio de Oro.

El crecimiento en su consideración internacional permite ver el atractivo sostenido de su propuesta, que reúne historia, cultura y una dinámica urbana que cautiva a visitantes de distintos puntos del mundo.

Centro Cultural Recoleta Wikiwand Cómo fue la elección de Buenos Aires como la mejor ciudad para visitar en 2026 La designación se dio en el marco de los Wanderlust Reader Travel Awards, donde miles de participantes votaron por sus destinos preferidos. En esta edición, Buenos Aires logró destacarse y superar a ciudades como Tokio, Sídney y Río de Janeiro, alcanzando el primer lugar del ranking.

bodegon caballito Entre los aspectos más valorados, se destacó la autenticidad de las experiencias que ofrece la ciudad. La publicación remarcó el resurgimiento del tango y las milongas, que volvieron a tener protagonismo y atraen tanto a turistas como a un público más joven.

tango.jpg La infraestructura cultural también fue un punto central en la elección, con una amplia oferta que incluye cientos de teatros, librerías y museos. Esta diversidad mantiene a la ciudad activa durante todo el año y refuerza su perfil cultural. A su vez, la gastronomía tuvo un rol importante en el reconocimiento. Según el informe, Buenos Aires ofrece una “fusión perfecta entre tradición y vanguardia”, con propuestas que van desde espacios históricos hasta nuevas tendencias culinarias.