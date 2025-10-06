6 de octubre de 2025 Inicio
Turismo en Argentina: el parque nacional con un paisaje rocoso rojizo imponente

Los visitantes pueden recorrer senderos de diferentes niveles de dificultad y acampar bajo las estrellas.

El Parque Nacional Sierra de las Quijadas, ubicado en la provincia de San Luis, se distingue por sus particulares formaciones rocosas de tonalidades rojizas que componen un paisaje único en Argentina.

Este territorio protegido de 150.000 hectáreas, creado en 1991, contiene valiosos yacimientos arqueológicos y paleontológicos que dan testimonio del paso del tiempo, con barrancos imponentes y pasadizos naturales que crean un escenario digno de una película del oeste americano.

Su gran atracción es el Potrero de la Aguada, un anfiteatro natural enclavado en plena sierra que sorprende con sus formaciones de color rojo intenso que cambian según el juego de luz y sombra creado por los rayos del sol. Este parque pertenece a la eco-región del Chaco Árido, caracterizado por su vegetación xerófila, extensas llanuras y mesetas aisladas que conforman un paisaje extraordinario donde habitan guanacos y otras especies adaptadas a este ambiente árido.

Para los fanáticos de la arqueología y la paleontología, este destino resulta increíble gracias a sus más de 20 hornillos de cocción utilizados por pueblos originarios y una importante cuenca fósil. Los visitantes pueden recorrer senderos de diferentes niveles de dificultad, acampar bajo las estrellas en el camping agreste Don Pilar, y degustar comida típica en La Posta del Cuyum, gestionada por la comunidad Huarpe.

Sierra de las quijadas

Dónde queda Parque Nacional Sierra de las Quijadas, en San Luis

El Parque Nacional Sierra de las Quijadas se encuentra ubicado en la provincia de San Luis, sobre la Ruta Nacional 147, a 120 kilómetros de la Ciudad de San Luis. Este forma parte de la eco-región del Chaco Árido y abarca una extensión de 150.000 hectáreas creadas en 1991 con el propósito de conservar importantes yacimientos arqueológicos y paleontológicos de la zona.

El territorio se caracteriza por sus extensas llanuras y mesetas aisladas, con vegetación xerófila adaptada a las condiciones áridas del lugar. Entre las localidades cercanas se encuentran Merlo a 210 kilómetros, Potrero de Funes a 131 kilómetros y San Juan a 215 kilómetros de distancia.

Qué puedo hacer en Parque Nacional Sierra de las Quijadas, en San Luis

El Parque Nacional Sierra de las Quijadas ofrece múltiples actividades para conectar con la naturaleza y descubrir restos del pasado:

  • Recorrer el Sendero Flora Autóctona, una caminata autoguiada de 1.850 metros con dificultad baja que permite conocer e interpretar las plantas y árboles nativos en 60 minutos de recorrido.
  • Visitar el Mirador del Potrero, un sendero de 3.000 metros con dificultad media que se completa en 90 minutos y ofrece vistas panorámicas del anfiteatro natural.
  • Realizar el Sendero Guanacos, una travesía autoguiada de 5.000 metros con dificultad alta que demanda 3 horas y buena condición física, con cupo limitado a 30 personas por día en grupos de máximo 10 personas.
  • Explorar el Sendero Huellas del Pasado con guía habilitado, un recorrido de 5 kilómetros con dificultad media-alta que dura 2 horas y media, ascendiendo hacia miradores por pequeños caminos de cornisa con cupo de 20 personas.
  • Aventurarse por el Sendero Farallones, la travesía más exigente de 9 kilómetros que toma 4 horas y media con guía obligatorio, recorriendo entre ascensos y descensos las grandes estructuras de color rojizo.
  • Descubrir los Hornillos de Hualtarán, un sitio arqueológico con 23 hornillos enterrados que las comunidades originarias empleaban para la cocción de cerámica y alimentos.
  • Acampar en el área Don Pilar, un camping agreste con 12 parcelas equipadas con asadores, mesas, sanitarios y duchas.
  • Visitar el Potrero de la Aguada, el gran anfiteatro natural ubicado a 7 kilómetros del ingreso que constituye una de las principales postales del parque.
  • Disfrutar de la gastronomía típica y conocer la cultura Huarpe en La Posta del Cuyum, donde también se pueden adquirir artesanías elaboradas por la comunidad.
  • Observar la fauna característica del lugar, principalmente guanacos, desde los distintos miradores naturales del parque.
Parque nacional quijadas

Cómo llegar a Parque Nacional Sierra de las Quijadas, en San Luis

Para acceder al Parque Nacional Sierra de las Quijadas se debe tomar la Ruta Nacional 147, ubicándose a 120 kilómetros de la Ciudad de San Luis, desde donde parten excursiones organizadas hacia el parque. También es posible llegar en auto desde otras localidades cercanas como Merlo (210 km), Potrero de Funes (131 km) y San Juan (215 km).

El parque puede visitarse durante todo el año, aunque la temporada más recomendable para recorrerlo es de abril a octubre, ya que en enero y febrero las temperaturas son muy altas.

