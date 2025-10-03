3 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Turismo en Argentina: el destino que pocos conocen y tiene paisajes de película para ver en primavera

En Catamarca, un pueblo sorprende por su historia colonial, su riqueza cultural y escenarios naturales ideales para disfrutar en la nueva estación.

Por
Londres

Londres, Catamarca, fue fundada en 1558 y conserva un patrimonio histórico único.

Turismo Catamarca

En el norte de Argentina, un rincón poco conocido comienza a ganar protagonismo entre los amantes de los viajes. Se trata de Londres, en Catamarca, un pueblo fundado en 1558 que mezcla tradiciones ancestrales, paisajes serranos y un nombre que siempre genera sorpresa por su coincidencia con la capital del Reino Unido.

Dónde queda este precioso lugar cercano a la capital.
Te puede interesar:

Está cerca de Buenos Aires y es un lugar especial para los amantes de la naturaleza y la diversión

Este destino, ubicado cerca de Belén, fue bautizado en honor a María Tudor, reina de Inglaterra y esposa de Felipe II, lo que lo convierte en uno de los asentamientos más antiguos de la Argentina. Con su identidad histórica y su entorno natural, ofrece una propuesta distinta a la de los circuitos turísticos más masivos.

Rodeado por la sierra del Ambato y atravesado por cursos de agua cristalinos, Londres combina tranquilidad y aventura en partes iguales. Sus calles, su gente y sus costumbres lo transforman en un punto de interés para quienes buscan conectar con la esencia del noroeste argentino.

Londres
El Shincal de Quimivil se alza como el gran atractivo arqueológico de la región.

El Shincal de Quimivil se alza como el gran atractivo arqueológico de la región.

Dónde queda Londres, Catamarca

La localidad se encuentra en la provincia de Catamarca, a solo 15 kilómetros de Belén y a unos 280 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca. Su entorno serrano y su historia la vuelven un atractivo único dentro de la región, siendo además una de las primeras ciudades fundadas en el país.

Qué se puede hacer en Londres, Catamarca

El atractivo más destacado es El Shincal de Quimivil, considerado el “Machu Picchu argentino”, donde aún se conservan restos de plazas y caminos incas. Además, Londres invita a realizar caminatas, paseos a caballo, recorridos en bicicleta y disfrutar del río Quimivil, un espacio perfecto para relajarse.

En materia gastronómica, los visitantes pueden saborear platos típicos como:

  • Tamales
  • Empanadas
  • Cabrito

Todos elaborados de manera tradicional en hosterías familiares y ferias locales.

Londres
El acceso desde la capital provincial demanda cerca de cuatro horas por rutas nacionales.

El acceso desde la capital provincial demanda cerca de cuatro horas por rutas nacionales.

Cómo llegar a Londres, Catamarca

Desde San Fernando del Valle de Catamarca, el trayecto es de aproximadamente cuatro horas en auto, tomando la Ruta Nacional 38 y luego la Ruta Nacional 40. Desde Belén, la distancia es de solo 15 kilómetros, con caminos pavimentados que garantizan comodidad y seguridad.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Un destino mendocino con túneles, capilla y leyendas que revive la huella jesuita en medio de un paisaje desértico y montañoso.

Turismo en Argentina: el pueblo que tiene minas jesuitas y es perfecto para conocer en primavera

En San Antonio de los Cobres, ubicada a más de 3 mil metros de altura, se celebra la Fiesta de la Pachamama.

Viajar a Salta: el pueblito que celebra la Fiesta Nacional de la Pachamama

Cómo llegar a este hermoso pueblo de la provincia.

La escapada cerca de Buenos Aires a un destino que es un cuento de cultura y fe

Con paisajes serranos, cascadas, balnearios y opciones de alojamiento accesibles, Valle Hermoso se posiciona como un destino ideal para descansar.

Viajar a Córdoba: el destino económico para pegarse unos días de descanso

Atalaya: un pueblo con historia ferroviaria, playas tranquilas y camping que se convirtió en un refugio ideal para cortar con la rutina porteña.

Está a dos horas de Buenos Aires y te va a encantar por su naturaleza: ideal para una escapada

Este pueblo queda junto a un lago único en el mundo.

Turismo en Argentina: el pueblito con un lago de agua cristalina que sorprende

Rating Cero

Esta película de Netflix es protagonizada por Samuel L. Jackson.
play

Es de los 2000, está en Netflix y se basa en un hecho real: es un éxito

La artista invitó a sus seguidores a una velada deslumbrante en el lanzamiento oficial del disco.

Qué significan los principales temas del nuevo álbum de Taylor Swift

Taylor Swift lanzó su duodécimo álbum de estudio. 

Ya está disponible el nuevo álbum de Taylor Swift, "The Life of a Showgirl": cuándo llega a los cines

Con 58 años, Pamela Anderson demuestra que reinventarse es posible a cualquier edad.

La impresionante transformación de Pamela Anderson: un cambio de look con el que luce irreconocible

La actriz se sinceró sobre su relación con la IA.

Gimena Accardi estalló ante sus compañeros de streaming: "Es manipuladora"

Nicki Nicole vuelve a Rosario para dar un emotivo show.

Nicki Nicole vuelve a Rosario: anunció un show sinfónico por los 300 años de la ciudad

últimas noticias

Femicidio en Misiones: mató a su esposa y luego se disparó dentro de su auto

Femicidio en Misiones: mató a su esposa y luego se disparó dentro de su auto

Hace 42 minutos
play

Triple femicidio en Florencio Varela: Matías Ozorio declarará en la DDI de La Matanza

Hace 54 minutos
Jarach nació el 5 de marzo de 1928 en el norte de Italia. 

Murió Vera Jarach, símbolo de Madres de Plaza de Mayo y de la lucha por los derechos humanos

Hace 1 hora
El dólar oficial cierra la semana arriba de los $1.400. 

El dólar cierra una semana caliente arriba de los $1.450

Hace 1 hora
La protesta en territorio italiano.

Italia: el principal sindicato convocó a una huelga general contra el genocidio en Gaza

Hace 1 hora