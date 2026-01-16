Este famoso centro cultural de Buenos Aires inaugura su temporada con múltiples actividades: cuál es y qué ofrece Una programación amplia y gratuita para el verano porteño. Cine, música y arte se dan cita en un mismo espacio. Por + Seguir en







La temporada 2026 arranca con una grilla pensada para distintos intereses. Wikiwand Turismo Buenos Aires - Buenos Aires Ciudad

El espacio cultural porteño abre su agenda anual con cine, música en vivo y artes visuales.

La programación incluye ciclos cinematográficos clásicos, homenajes musicales y exposiciones de artistas consagrados.

Se destacan muestras dedicadas a Carlos Gorriarena, Rocambole y Carlos Busqued.

Las actividades están pensadas para públicos diversos y se desarrollan con entrada gratuita. Un reconocido centro cultural de la Ciudad de Buenos Aires dio inicio a su temporada con una propuesta amplia que abarca distintas disciplinas artísticas. La agenda mezcla proyecciones de cine, presentaciones musicales y exposiciones, con el objetivo de ofrecer actividades accesibles y de calidad durante los primeros meses del año.

Este inicio de programación reafirma el rol del espacio como uno de los polos culturales más activos de la capital. A lo largo de los años, el lugar se afianzó como un punto de encuentro para expresiones clásicas y contemporáneas, con una curaduría que dialoga con la historia artística local y nuevas miradas.

La temporada 2026 arranca con una grilla pensada para distintos intereses, donde se pueden encontrar tanto películas emblemáticas, conciertos íntimos y muestras que recorren trayectorias fundamentales del arte argentino.

Centro Cultural Recoleta Turismo Buenos Aires - Buenos Aires Ciudad Como comienza la temporada 2026 el Centro Cultural Recoleta, emblema de Buenos Aires La programación cinematográfica propone ciclos orientados a diferentes públicos, con títulos que van desde clásicos de aventuras y fantasía hasta comedias reconocidas del cine internacional. Entre las proyecciones se incluyen producciones emblemáticas del cine épico, animado y musical, que recuperan obras clave de directores y creadores influyentes.

En el plano musical, la terraza y otros espacios del centro cultural serán escenario de recitales y homenajes. Por el lado de las artes visuales ocupan un lugar central en esta apertura de temporada. Se presentan exposiciones dedicadas a figuras como Carlos Gorriarena, con obras representativas de distintas etapas de su producción, y una muestra que recorre la vida y el trabajo de Carlos Busqued, con curaduría especializada.

Centro Cultural Recoleta Turismo Buenos Aires - Buenos Aires Ciudad La agenda se completa con exhibiciones colectivas e instalaciones contemporáneas que exploran temas como la relación con el territorio, el agua y la experiencia sensorial, además de una selección de obras gráficas de Rocambole. De este modo, el espacio ofrece un recorrido diverso que articula memoria, creación actual y distintas formas de acercarse al arte.