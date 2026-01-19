19 de enero de 2026 Inicio
La escapada cerca de Buenos Aires a un destino que mezcla campo y sabores caseros

Propuesta ideal para desconectar por un día con productos artesanales, tranquilidad y tradición gastronómica.

Por
Uribelarrea

Uribelarrea, campo y sabores caseros a 100 km de Buenos Aires.

  • Uribelarrea se consolida como una alternativa de turismo de cercanía para cortar la rutina sin realizar grandes gastos.
  • El pueblo combina naturaleza, recorridas tranquilas y una fuerte identidad ligada a la producción artesanal.
  • La gastronomía local, con quesos y cerveza elaborados en pequeñas fábricas, es uno de sus mayores atractivos.
  • Su ubicación y accesos directos permiten organizar una salida rápida, tanto en auto como en transporte público.

El auge del turismo de cercanía transformó la manera de planificar descansos cortos y, en ese escenario, Uribelarrea se consolida como una escapada cerca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que combina campo y sabores caseros.

A diferencia de los viajes largos y costosos, las salidas de un día o de fin de semana permiten cambiar de escenario sin complicaciones, bajar el ritmo y disfrutar de un entorno donde la tranquilidad marca el pulso. La propuesta del pueblo encaja con esa búsqueda de mini vacaciones que priorizan lo simple, lo cercano y lo auténtico.

Dentro de ese mapa de opciones, Uribelarrea destaca por su combinación de aire libre, identidad histórica y gastronomía artesanal. La posibilidad de salir temprano, recorrer sin apuro y regresar con productos locales para compartir se convirtió en uno de sus principales atractivos. La experiencia no pasa solo por el paseo, sino también por el contacto con una forma de vida que prioriza el tiempo lento y el disfrute de lo cotidiano.

La propuesta del pueblo se apoya en un equilibrio entre naturaleza y tradición. Las calles tranquilas, los caminos rurales y la arquitectura con impronta histórica conviven con una oferta gastronómica que pone en valor el trabajo de pequeñas producciones familiares. Esa mezcla construye una escapada que se vive con todos los sentidos, desde el paisaje hasta la mesa.

Uribelarrea -
La Iglesia Nuestra Señora de Luján es uno de los principales puntos históricos de la localidad.

La Iglesia Nuestra Señora de Luján es uno de los principales puntos históricos de la localidad.

Dónde queda Uribelarrea

Uribelarrea se encuentra en el partido de Cañuelas, a unos 100 kilómetros al suroeste de la Ciudad de Buenos Aires, una ubicación que la posiciona como una alternativa práctica para una escapada rápida. La cercanía permite organizar el viaje sin demasiada planificación y la convierte en un destino habitual dentro del turismo de corta duración, ideal para cambiar de aire sin alejarse demasiado.

El acceso principal es por la Ruta Nacional 3, un camino directo que facilita la llegada en auto y permite comenzar la recorrida apenas se ingresa al pueblo. Esta localización estratégica refuerza la idea de “mini vacaciones”, donde el traslado no es una complicación y el foco está puesto en el descanso, la caminata tranquila y el disfrute de un entorno rural.

Qué puedo hacer en Uribelarrea

Una de las formas más elegidas de conocer el pueblo es a cielo abierto. Caminar o pedalear por los caminos rurales permite apreciar los campos, observar la vida cotidiana y disfrutar de un silencio que en la ciudad resulta cada vez más difícil de encontrar. El contacto con la naturaleza se vuelve así uno de los pilares de la experiencia en Uribelarrea.

El otro gran eje está marcado por la gastronomía local, con un fuerte protagonismo de los quesos artesanales y la cerveza producida en pequeñas fábricas familiares. Estos productos se transforman en el corazón de la visita y en la base de una picada sin apuro, donde el tiempo deja de ser una preocupación y el disfrute pasa por los sabores y la calma.

A esta propuesta se suma un costado cultural que completa el recorrido. La arquitectura de aire colonial le da identidad al pueblo y funciona como testimonio de su historia, con la Iglesia Nuestra Señora de Luján como uno de sus puntos más representativos. La combinación entre aire libre, producción artesanal y patrimonio arquitectónico construye una experiencia equilibrada que refuerza a Uribelarrea como destino de turismo rural.

Cómo llegar a Uribelarrea

El viaje desde la ciudad se resuelve de manera simple en auto tomando la Ruta Nacional 3 hacia el sur. El trayecto ronda las dos horas, un tiempo que resulta ideal para una salida de ida y vuelta en el día. La distancia corta favorece la organización espontánea y convierte al pueblo en una opción accesible.

Para quienes prefieren no manejar, también existe una alternativa práctica. Hay servicios de colectivos que conectan Uribelarrea con la capital, lo que amplía el abanico de posibilidades para llegar. Esta opción suele ser más económica y permite disfrutar del paseo sin preocuparse por el traslado.

Uribelarrea el lugar ideal para descansar cerca de la ciudad de Buenos Aires
Uribelarrea integra el circuito de turismo de cercanía para quienes viajan desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Uribelarrea integra el circuito de turismo de cercanía para quienes viajan desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La facilidad de acceso, tanto en transporte particular como público, refuerza el perfil del pueblo como destino de cercanía. Uribelarrea no exige una logística compleja: su propuesta se apoya en la simplicidad del viaje y en la riqueza de la experiencia una vez que se llega.

