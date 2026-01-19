Javier Milei compartió su agenda en Davos: no habrá encuentro oficial con Donald Trump

19 de enero de 2026 Inicio
El Presidente publicó un cronograma detallado de actividades en el Foro Económico Mundial, en donde se encontrará con CEOs de bancos globales y con el mandatario de Suiza, Guy Parmelin. Además, apuntó contra periodistas a los que acusó de “inventar reuniones”.

Javier MIlei compartió su agenda en Davos y volvió a criticar al periodismo: "Son chimenteros de peluquería barata"

El presidente Javier Milei dio a conocer este lunes su agenda oficial en Davos, en el marco de su viaje para participar del Foro Económico Mundial: sin encuentro oficial con Donald Trump, a pesar de que hablará antes que él, el Presidente tendrá reuniones con CEOs de bancos globales y con el mandatario de Suiza, Guy Parmelin.

C5N en Davos: Milei, entre el posicionamiento geopolítico o un discurso ideológico

El cronograma fue publicado por la cuenta de X “Escuela Austriaca de Economía” y luego retuiteado por el propio mandatario, quien acompañó la difusión con un mensaje crítico hacia los medios.

“Aquí tienen mi agenda en Davos. Así los periodistas dejan de mentir inventando reuniones que no han estado nunca en el programa, para después vender como un fracaso la no realización de reuniones que ellos inventaron. PD: son chimenteros de peluquería barata”, escribió Milei desde sus redes sociales.

Según la agenda oficial, el viaje comenzó el lunes 19 de enero a las 21, con la partida del vuelo especial rumbo a Zúrich. Desde allí, el Presidente se trasladará a Davos, con arribo previsto para las 15.30. El martes 20, está previsto un encuentro, a confirmar, con el empresario británico Maurice Ostro, a las 21 hora local.

La actividad central se concentrará el miércoles 21. A las 10.05 (6.05 en la Argentina), Milei mantendrá un breve saludo con el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin. Diez minutos después participará del “Country Strategy Dialogue on Argentina”. Más tarde, a las 11.30, se reunirá con CEOs de bancos globales.

Por la tarde, el Presidente saludará al presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, Børge Brende, y a las 15.45 intervendrá en una de las sesiones del encuentro que reúne a líderes políticos, empresarios y referentes internacionales.

El jueves 22, Milei concederá una entrevista a la agencia Bloomberg y, a continuación, dialogará con la editora en jefe de The Economist, Zanny Minton Beddoes. Ese mismo día, a las 18 hora local, emprenderá el regreso a la Argentina. El arribo a la ciudad de Buenos Aires está previsto para el viernes 23 de enero a las 6 de la mañana.

