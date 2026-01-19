C5N en Davos: de qué hablará Javier Milei en su discurso

Desde Suiza, Guido Agostinelli habló sobre las expectativas en la previa de la exposición del Presidente en el Foro Económico Mundial que se desarrolla entre el 19 y el 23 de enero.

El presidente Javier Milei viaja este lunes por la tarde a Suiza para participar de una nueva edición del Foro Económico Mundial , que se desarrolla entre el 19 y el 23 de enero. C5N viajó a Davos para vivir la previa del discurso del mandatario , del que abundan las especulaciones sobre si mantendrá el tono confrontativo de los anteriores y si habrá alineamientos públicos a la política internacional de Donald Trump .

El mandatario saldrá desde Buenos Aires con destino a Zúrich, donde realizará una escala antes de trasladarse a la sede del encuentro, donde expondrá el miércoles 21.

La comitiva oficial estará integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei ; el ministro de Economía, Luis Caputo ; y el canciller Pablo Quirno . Se trata de la tercera participación consecutiva del jefe de Estado argentino en el foro que reúne a líderes políticos, empresarios y referentes de la sociedad civil de todo el mundo.

Desde Suiza, Guido Agostinelli contó el clima en la previa de la participación de Milei en el foro. "Hay distintas teorías. Hay quienes dicen que va a seguir con la idea de dar un discurso como el del año pasado, más anti woke . Pero, a su vez, a lo que llama el lema acá del Foro de Davos es a tratar de construir consensos. Acá no es solamente lo que viene a hablar el Presidente, sino que también hay muchas charlas de distintos socios, jefes de estado y todo lleva a tratar de encontrar soluciones", explicó.

" Así que es una incógnita cuál va a ser el discurso de Milei, si se va a alinear más con la línea que tiene Davos o va a seguir en un discurso más confrontativo y más por el lado cultural siendo que esto es un foro económico . La expectativa es bastante amplia. Hay versiones distintas sobre cuál va a ser el discurso", agregó.

El economista remarcó que "una hora antes de que hable el Presidente va a hablar Trump, y obviamente la expectativa está centrada en el norteamericano, más que nada porque tampoco se sabe cómo va a ir orientado su discurso en medio de este conflicto". "Pensemos que estamos en Europa y que Trump ha declarado sus intenciones de anexar Groenlandia", subrayó.

Qué es el Foro Económico Mundial de Davos

Durante más de cinco décadas, el Foro ha reunido a líderes de empresas, gobiernos, sociedad civil, organizaciones internacionales, el mundo académico y las nuevas generaciones "para comprender los desafíos globales y hacer que el mundo avance en conjunto".

La Reunión Anual convoca a líderes de una amplia gama de países, sectores y comunidades para fomentar un intercambio abierto y un diálogo práctico sobre los desafíos globales.

Entre los participantes se encuentran directores ejecutivos y presidentes de las empresas socias del Foro, junto con jefes de Estado y de gobierno, altos funcionarios públicos de los países del G7, G20 y BRICS, así como directores de organizaciones internacionales.

Dado que la mitad de los líderes asistentes provienen del Sur Global, la reunión refleja un conjunto diverso de perspectivas moldeadas por diferentes contextos económicos, sociales y regionales.

Cómo fueron los discursos de Javier Milei en el Foro de Davos

En su primera participación como presidente, Milei utilizó Davos como plataforma para exponer sin matices su visión del mundo y del rumbo económico. El eje central fue una crítica directa al socialismo y una reivindicación del capitalismo como sistema moralmente superior.

"Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo, y en consecuencia, a la pobreza", advirtió ante líderes y empresarios.

En ese mismo discurso, el mandatario sostuvo que los experimentos colectivistas "nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo sino que, por el contrario, son su causa", y utilizó a la Argentina como ejemplo histórico de los efectos de ambos modelos.

La crítica también alcanzó al concepto de justicia social y al rol del Estado. "El problema es que la justicia social no sólo no es justa sino que tampoco aporta al bienestar general. Muy por el contrario, es una idea intrínsecamente injusta, porque es violenta", sostuvo, al cuestionar el financiamiento estatal a través de impuestos.

Un año después, Milei volvió a Davos con un discurso aún más confrontativo en el plano cultural y político. Esta vez, el foco estuvo puesto en lo que denominó la "subversión cultural" y la ideología "woke".

"El virus mental de la ideología woke es el cáncer que hay que extirpar", sentenció ante los asistentes, en una de las frases más resonantes de su intervención. Desde ese lugar, cuestionó el feminismo, la ideología de género y el ambientalismo, al tiempo que volvió a reivindicar al mercado como motor del progreso. "El mercado no tiene fallas", insistió, retomando conceptos ya expuestos en su presentación anterior.

Milei también aprovechó el escenario para hacer un balance de su primer año de gestión y presentarse como un caso singular en el mapa político global. "No tenía apoyo de legisladores, gobernadores ni medios. La Argentina se ha convertido en un ejemplo mundial de la política por decirle la verdad en la cara a la gente", afirmó.

El cierre de su discurso estuvo marcado por un fuerte respaldo a Donald Trump y a otros líderes afines ideológicamente. "A lo largo de este año he podido encontrar compañeros en esta pelea en todos los rincones del planeta", dijo, antes de enumerar a Elon Musk, Giorgia Meloni, Nayib Bukele, Viktor Orbán, Benjamín Netanyahu y el propio Trump.

"Les estoy proponiendo que hagamos de Occidente grande nuevamente. La Argentina ha roto sus cadenas y los invitamos a oír el grito sagrado: libertad, libertad, libertad", concluyó.