Turismo en Argentina: el imponente salto de agua que casi nadie conoce

Ubicada en la provincia de Misiones, esta cascada sorprende con su belleza agreste y su acceso desafiante, ideal para quienes buscan aventura y silencio natural.

El Salto Rosa Mística: una cascada agreste y sin intervenciones turísticas que permanece fuera del radar de la mayoría.

En la provincia de Misiones hay cascadas famosas, como las Cataratas del Iguazú , que atraen a miles de visitantes de todo el mundo. Pero existen rincones mucho menos difundidos que guardan una magia distinta, casi íntima. Uno de esos lugares es el Salto Rosa Mística , un lugar maravilloso que pocos saben que está en la Argentina.

Quienes se acercan hasta allí saben que no encontrarán restaurantes, baños ni carteles. Lo que sí se van a topar es con un entorno natural absolutamente virgen . Este aislamiento es parte de su encanto y también de su desafío: llegar requiere tiempo, preparación y un poco de espíritu aventurero.

La experiencia no es para cualquiera. El camino rural puede complicarse con lluvias, y el último tramo obliga a dejar el auto y caminar . Pero es justamente esa sensación de “meta alcanzada” lo que transforma la visita en un recuerdo imborrable.

El Salto Rosa Mística está en la zona rural del municipio de San Vicente , Misiones, a unos 200 kilómetros de Posadas . Se accede desde la Ruta Provincial 13, desviando unos 3 kilómetros hasta un camino terrado. Allí comienza el trayecto que conduce al salto, atravesando un paisaje típico de la región: chacras, montes y senderos de tierra roja.

El entorno es completamente natural, no hay puestos de comida ni servicios turísticos . Es un espacio libre y agreste, lo que lo convierte en una propuesta diferente frente a otros saltos más desarrollados de la provincia.

Qué puedo hacer en el Salto Rosa Mística

La actividad principal es llegar al salto y disfrutar del paisaje. Para algunos, esto significa quedarse un rato contemplando la caída del agua, sacarse fotos y compartir un mate con amigos. Para otros, implica animarse al trekking por el sendero agreste que rodea el lugar, siempre con precaución porque no hay escaleras ni barandas.

Un plan muy elegido es combinar la visita con una caminata guiada desde la Reserva El Maynó, que ofrece un recorrido de 9 kilómetros por senderos de media dificultad. Esa excursión suele incluir acompañamiento de guardaparques y una vianda, lo que facilita la experiencia para quienes no conocen la zona.

También es un buen sitio para quienes disfrutan de la fotografía de paisajes: los contrastes entre el verde intenso de la vegetación y el agua que cae son un espectáculo en cualquier época del año.

3_El-Mayno-Experiencia-Aventura-Extrema-1-scaled

Cómo llegar al Salto Rosa Mística

Existen dos formas de llegar:

Por cuenta propia : desde San Vicente, se toma la RP 13 hasta el desvío y se avanza unos 3 km por camino terrado. El último tramo puede ser complicado para autos chicos, así que lo recomendable es ir en camioneta . A unos 300 metros antes del salto hay que dejar el vehículo y continuar a pie.

Con trekking guiado: varias agencias y la Reserva El Maynó organizan la “Experiencia Rosa Mística”, un tour que incluye ingreso, guía y almuerzo. Es una alternativa más organizada y segura.

Sea cual sea la elección, lo indispensable es llevar ropa cómoda, calzado de trekking, mucha agua, protector solar y repelente. El sendero final es de dificultad media a alta, así que conviene ir preparado para una caminata exigente.