Turismo en Argentina 2026: el pueblo mendocino ideal para los amantes del vino de muy buena calidad Este paraje mendocino permite estar en contacto con terroir pedregoso, lodges de lujo y etiquetas premiadas en un entorno de piedras, jarilla y picos cordilleranos que superan los 5.000 metros. Por + Seguir en







El refugio ideal para quienes buscan una experiencia sensorial completa lejos del ruido de las grandes ciudades. Argentina.gob.ar

Los Chacayes se encuentra en el departamento de Tunuyán en el corazón del Valle de Uco, Mendoza.

Esta microrregión reconocida como una de las Indicaciones Geográficas más importantes del país cuenta con más de 2000 hectáreas destinadas al cultivo de vid produciendo variedades de excelencia como Malbec, Chardonnay, Cabernet Franc y Garnacha.

Entre los atractivos destacan visitas a bodegas boutique con degustaciones privadas frente al Cordón del Plata, la Reserva Natural y Cultural Manzano Histórico con senderismo y avistaje de aves, el Parque Temático Sanmartiniano, el Museo Retorno a la Patria, y el Cristo de la Hermandad del escultor chileno Luis J. Sisara.

Las actividades incluyen cabalgatas de montaña que atraviesan arroyos de deshielo y viñedos, trekking, ciclismo de montaña, turismo de bienestar con sesiones de yoga al amanecer con vista a los viñedos y spas de primer nivel. Con la imponente Cordillera de los Andes como telón de fondo, la provincia de Mendoza ofrece una mezcla interesante de hospitalidad de alta gama, naturaleza salvaje y una cultura del vino que se reinventa cada temporada. Perteneciente a la región de Cuyo, ofrece paisajes asombrosos mientras tiene todo lo necesario para generar un buen descanso.

En ese marco aparece en escena un destino llamado Los Chacayes. Ubicado en el Valle de Uco, este paraje recientemente reconocido como una de las Indicaciones Geográficas más importantes del país ofrece una mística especial con un entorno de piedras, jarilla y viñedos de altura que conviven en perfecta armonía con el lujo de sus lodges. Con más de 2000 hectáreas destinadas al cultivo de vid, en esta localidad se producen variedades de vino de excelencia como Malbec, Chardonnay y Cabernet Franc que atraen a todo tipo de público, siendo la oportunidad perfecta para conocer algunas de las etiquetas más premiadas del país.

Hace 20 años atrás contaba con algo más de 200 hectáreas de viñedos, y en la actualidad ya son más de 2000 hectáreas, lo que representa un crecimiento del 1000%. A diferencia de otras zonas, en Los Chacayes la experiencia es personalizada y muchas bodegas ofrecen degustaciones privadas frente al Cordón del Plata. La zona se especializó en turismo de bienestar, ofreciendo sesiones de yoga al amanecer con vista a los viñedos y spas de primer nivel, además de gastronomía que refleja la autenticidad y riqueza de la región con platos de cordero patagónico, trucha fresca de río y queso de cabra maridados con vinos locales.

los chacayes Argentina.gob.ar Qué se puede hacer en Los Chacayes Las experiencias disponibles en este paraje vitivinícola mezclan enoturismo de alta gama, naturaleza, historia sanmartiniana y turismo aventura:

Realizar visitas a bodegas boutique para degustar vinos de alta gama.

Conocer el proceso de elaboración de variedades como Chardonnay, Malbec y Cabernet Franc emblemáticas de la región.

Disfrutar de degustaciones privadas frente al Cordón del Plata en experiencias personalizadas.

Probar vinos únicos en cuanto a sabor producidos en más de 2000 hectáreas de viñedos.

Dar un paseo entre viñedos, cactus y montañas nevadas al pie de la Cordillera.

Recorrer la Reserva Natural y Cultural Manzano Histórico ideal para senderismo.

Realizar avistaje de aves y contacto con la flora autóctona en la reserva.

Avistar cóndores en el paisaje montañoso.

Disfrutar del paisaje andino simplemente contemplando el entorno.

Visitar el Parque Temático Sanmartiniano dedicado al paso del General San Martín.

Conocer el Museo Retorno a la Patria con atractivos vinculados a la historia argentina.

Visitar el Monumento Retorno a la Patria dedicado a la campaña libertadora.

Conocer el cercano monumento del Manzano Histórico que conmemora el paso de San Martín.

Contemplar el Cristo de la Hermandad del escultor chileno Luis J. Sisara.

Hacer trekking por senderos de montaña.

Degustar la gastronomía con cordero patagónico, trucha fresca de río y queso de cabra de la región. Dónde queda Los Chacayes Los Chacayes se encuentra ubicado en el departamento de Tunuyán en el corazón del Valle de Uco, Mendoza. Esta microrregión se despliega sobre la franja más alta de la zona cultivable, limitando directamente con los primeros ramales de la Cordillera de los Andes, lo que le otorga una pendiente natural y vistas panorámicas inigualables de picos que superan los 5.000 metros de altura.

los chacayes Argentina.gob.ar Cómo llegar a Los Chacayes Desde la ciudad de Mendoza, el acceso más directo a Los Chacayes es en auto, recorriendo unos 120 kilómetros por la Ruta Nacional 40 hacia el sur y luego tomando la Ruta Provincial 94, conocida como el camino al Manzano Histórico, que conduce directamente al corazón de este paraje. El trayecto suele demorar alrededor de dos horas. Aunque no hay servicios de colectivos regulares directos desde Mendoza capital hasta Los Chacayes, desde la terminal se pueden tomar micros hacia Tunuyán o Tupungato y desde esos lugares completar el tramo final en taxi o remís, o bien optar por agencias de turismo que ofrecen traslados y excursiones al Valle de Uco. Llegar desde la Ciudad de Buenos Aires en auto implica un viaje de aproximadamente 12 horas recorriendo cerca de 1.150 kilómetros por la Ruta Nacional 7 hasta la ciudad de Mendoza, o se puede viajar en avión o micro de larga distancia hasta Mendoza y luego completar el traslado con servicio de transporte local.