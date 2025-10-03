Está cerca de Buenos Aires y es un lugar especial para los amantes de la naturaleza y la diversión

Cuando la rutina agota, es inevitable querer hacer una escapada de fin de semana. Esto le ocurre a miles de personas, que se encuentran inmersos en su trabajo y sus obligaciones del día a día, y les encantaría poder desconectarse del bullicio de la capital. Afortunadamente, existen un sitio cercano a la Ciudad de Buenos Aires que es ideal para pasar un buen rato.
Se trata de Tigre, una combinación de naturaleza, cultura y ocio. Es una zona conocida por su extensa red de ríos, arroyos e islas, que configuran un entorno natural único a pocos minutos de la capital. Enclavado en la región norte del conurbano bonaerense, este punto del Delta del Paraná ofrece una experiencia distinta, en contacto con el agua y la vegetación.
Sus canales navegables, mercados tradicionales y museos históricos permiten disfrutar de una jornada completa sin alejarse demasiado. Asimismo, su cercanía permite hacer un viaje de fin de semana o incluso visitarlo por un día. Sus paisajes y su tranquilidad lo convierten en un destino imperdible.
Dónde queda Tigre
Tigre se ubica al norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la región del Delta del Paraná. Se encuentra a tan solo 30 kilómetros de la capital
Qué puedo hacer en Tigre
Entre las opciones más destacadas se encuentran los paseos en lancha o canoa a través de los canales del delta, ideales para apreciar la flora y fauna del lugar. También se puede visitar el Puerto de Frutos, un mercado que combina artesanías, alimentos regionales y muebles rústicos.
En el plano cultural, Tigre ofrece una interesante propuesta con museos como el Museo de Arte Tigre (MAT), el Museo Naval de la Nación y el Museo de la Reconquista. Para quienes viajan con niños, el Parque de la Costa suma juegos mecánicos y espectáculos. Además, es posible practicar kayak, remo y realizar circuitos de observación de aves.
Tigre
Aleksandrs Timofejev
Cómo llegar a Tigre
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se puede llegar a Tigre en auto por la Autopista Panamericana (Ruta Nacional 9) tomando la salida hacia Tigre, con un tiempo estimado de viaje de entre 30 y 45 minutos.