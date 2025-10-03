Está cerca de Buenos Aires y es un lugar especial para los amantes de la naturaleza y la diversión

Ubicado a 30 kilómetros de la Ciudad, esta localidad es ideal para desconectar del ritmo de la rutina.

Cuando la rutina agota, es inevitable querer hacer una escapada de fin de semana . Esto le ocurre a miles de personas, que se encuentran inmersos en su trabajo y sus obligaciones del día a día, y les encantaría poder desconectarse del bullicio de la capital. Afortunadamente, existen un sitio cercano a la Ciudad de Buenos Aires que es ideal para pasar un buen rato.

Turismo en Argentina: el destino que pocos conocen y tiene paisajes de película para ver en primavera

Se trata de Tigre , una combinación de naturaleza, cultura y ocio . Es una zona conocida por su extensa red de ríos, arroyos e islas , que configuran un entorno natural único a pocos minutos de la capital. Enclavado en la región norte del conurbano bonaerense , este punto del Delta del Paraná ofrece una experiencia distinta, en contacto con el agua y la vegetación.

Sus canales navegables, mercados tradicionales y museos históricos permiten disfrutar de una jornada completa sin alejarse demasiado. Asimismo, su cercanía permite hacer un viaje de fin de semana o incluso visitarlo por un día. Sus paisajes y su tranquilidad lo convierten en un destino imperdible.

Tigre se ubica al norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la región del Delta del Paraná . Se encuentra a tan solo 30 kilómetros de la capital

Qué puedo hacer en Tigre

Entre las opciones más destacadas se encuentran los paseos en lancha o canoa a través de los canales del delta, ideales para apreciar la flora y fauna del lugar. También se puede visitar el Puerto de Frutos, un mercado que combina artesanías, alimentos regionales y muebles rústicos.

En el plano cultural, Tigre ofrece una interesante propuesta con museos como el Museo de Arte Tigre (MAT), el Museo Naval de la Nación y el Museo de la Reconquista. Para quienes viajan con niños, el Parque de la Costa suma juegos mecánicos y espectáculos. Además, es posible practicar kayak, remo y realizar circuitos de observación de aves.

Tigre Aleksandrs Timofejev

Cómo llegar a Tigre

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se puede llegar a Tigre en auto por la Autopista Panamericana (Ruta Nacional 9) tomando la salida hacia Tigre, con un tiempo estimado de viaje de entre 30 y 45 minutos.