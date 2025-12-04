4 de diciembre de 2025 Inicio
Turismo en Argentina: el pueblito del sur que tiene truchas enormes

Un rincón patagónico combina lagos, deshielo, hospedajes integrados al entorno y paisajes que se transforman con cada estación.

Por
Paisajes patagónicos entre lagos

Paisajes patagónicos entre lagos, montañas y ríos de deshielo.

Turismo Chubut
  • Rodeada por la Cordillera de los Andes y la estepa patagónica, Río Pico ofrece lagos y ríos de aguas transparentes ideales para la pesca de truchas de gran tamaño.
  • El deshielo estival incrementa el caudal de ríos como el Pico y el Nilson, generando cascadas y circuitos naturales que atraen a amantes del trekking y actividades al aire libre.
  • La localidad cuenta con cabañas, hosterías y campings ubicados en zonas de alto valor paisajístico, además de propuestas de pesca guiada, cabalgatas y gastronomía típica patagónica.
  • Se accede por las rutas provinciales 19 y 44, con conexiones desde Trevelin y Esquel; también dispone de servicios de transporte público que enlazan con las principales ciudades cercanas.

En el tramo final del año, la búsqueda de destinos nacionales gana intensidad y uno de los lugares que aparece con fuerza es Río Pico, una pequeña localidad de Chubut que funciona como refugio natural para quienes buscan un descanso lejos del ruido urbano. Su paisaje combina de manera armónica la Cordillera de los Andes con la estepa patagónica, creando un escenario diverso y de gran atractivo visual.

Mirador emblemático del paisaje serrano de Córdoba.
Te puede interesar:

Turismo en Córdoba: la subida a un cerro para tener una vista privilegiada

Situada en la porción sur del corredor de Los Andes, esta zona se ubica a 759 metros sobre el nivel del mar y presenta un clima frío y húmedo que varía de forma marcada a lo largo del año. Durante el verano, las temperaturas pueden alcanzar los 30°C y conviven con nevadas esporádicas que cubren de blanco los alrededores, generando contrastes de verdes, azules y tonos invernales difíciles de encontrar en otros puntos de la región.

El encanto de Río Pico no solo radica en su geografía, sino también en las experiencias que ofrece. El verano transforma los caminos, ríos y bosques en un espacio vibrante, impulsado por el deshielo que aumenta el caudal de arroyos y ríos, dando lugar a cascadas imponentes y senderos que desafían a los viajeros más exploradores.

Río Pico truchas
Río Pico impulsa el turismo patagónico con sus ríos, lagos y zonas ideales para la pesca deportiva.

Río Pico impulsa el turismo patagónico con sus ríos, lagos y zonas ideales para la pesca deportiva.

Dónde queda Río Pico

Río Pico se encuentra dentro del departamento de Tehuelches, en la provincia de Chubut, en un sector donde los paisajes andinos comienzan a fusionarse con la estepa. Su ubicación dentro del corredor austral permite conectarlo con otras localidades atractivas del sur provincial y lo convierte en un punto estratégico para quienes recorren la Patagonia.

Qué puedo hacer en Río Pico

La zona invita a disfrutar del entorno de diferentes maneras. El deshielo de Los Andes potencia los cursos de agua del lugar, generando ríos y cascadas que se convierten en escenarios ideales para quienes buscan aventura o actividades al aire libre. La región es conocida por sus grandes poblaciones de truchas, lo que convierte a la pesca deportiva en una de las experiencias más valoradas del verano.

Río Pico también cuenta con una variada oferta de hospedajes diseñados para integrarse al ambiente natural. Cabañas, hosterías rurales, campings y domos forman parte de las opciones disponibles, muchas de las cuales incluyen propuestas que complementan la estadía, como cabalgatas, caminatas guiadas, recorridos gastronómicos y paseos por los alrededores.

Además del contacto directo con la naturaleza, el verano en la zona ofrece la posibilidad de explorar lagos, lagunas y ríos que rodean la localidad, más de una quincena de espejos de agua entre los que sobresalen el Lago Vintter, el Lago Engaño y los ríos Pico y Nilson. Estos paisajes, junto con las numerosas cascadas ocultas entre cañadones y vegetación cerrada, conforman un territorio ideal para quienes desean aventurarse con guías locales y descubrir rincones poco accesibles pero de gran atractivo.

Cómo llegar a Río Pico

Para viajar desde CABA, el recorrido comienza con el traslado hacia la provincia de Chubut, desde donde es posible conectar con las localidades cercanas a Río Pico. Una vez en la región, la alternativa más práctica para acceder es partir desde Trevelin, muy elegida dentro del mismo circuito turístico. Desde allí, el trayecto continúa por la Ruta Provincial 259, para luego tomar las rutas 17, 44 y 19, que conducen directamente a la localidad.

Río Pico entrada
Este rincón del sur de Argentina atrae visitantes por su deshielo, cascadas y hospedajes integrados al entorno natural.

Este rincón del sur de Argentina atrae visitantes por su deshielo, cascadas y hospedajes integrados al entorno natural.

En períodos en los que las nevadas complican este camino, la opción más segura es avanzar por la Ruta Nacional 40 y empalmar nuevamente con la RPN 19 cerca de Tecka. Para quienes no cuenten con vehículo, existen servicios de transporte que conectan Río Pico con Esquel, ofreciendo una vía cómoda para completar el recorrido.

