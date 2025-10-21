21 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Turismo en Argentina: el destino que es una obra de la naturaleza

Este pueblo tiene para ofrecer su belleza natural, su buen clima y hermosas panorámicas para guardar de recuerdo.

Por
El pueblo cuenta con 739 habitantes y actualmente carga también con el nombre de Hipólito Irigoyen.

El pueblo cuenta con 739 habitantes y actualmente carga también con el nombre de Hipólito Irigoyen.

Agencia de Noticias San Luis
  • Nogolí, en el norte de San Luis, es un destino emergente reconocido por su entorno natural y su río de aguas cristalinas.
  • Su nombre indígena, que significa “Aguas Claras”, refleja la pureza del paisaje y el encanto del lugar.
  • Entre sus principales atractivos destacan el Dique Embalse Nogolí, las estancias turísticas y actividades como pesca, trekking y cabalgatas.
  • Forma parte del circuito de los Cinco Lagos y se ubica a 49 kilómetros de la ciudad de San Luis, con fácil acceso por rutas provinciales.
Rodeado de campo, este pueblo ofrece tranquilidad, historia y contacto con la naturaleza.
Te puede interesar:

Es un pueblo rural, impacta con su historia y es ideal para una escapada de Buenos Aires

Recostado sobre la falda occidental de las sierras a 49 kilómetros al norte de la ciudad de San Luis, se encuentra Nogolí, un paraíso terrenal del Departamento Belgrano. Esta encantadora localidad, bañada por las aguas cristalinas del río Nogolí que nace en las Sierras de San Luis, fue recientemente descubierta por el turismo convirtiéndose en un destino magnético en Argentina para quienes buscan descanso y recreación en un lugar hermoso y tranquilo.

Su denominación en voz indígena significa "Aguas Claras" y encuentra referencia en las aguas puras del río que baña sus costas, un nombre que refleja perfectamente la esencia de este lugar situado en el centro-norte de la provincia. Con 739 habitantes según el censo de 2010 y una altitud media de 799 metros sobre el nivel del mar, Nogolí tiene para ofrecer su belleza natural, su buen clima y hermosas panorámicas para guardar de recuerdo.

Entre sus principales atractivos se destaca el Dique Embalse Nogolí, inaugurado en diciembre de 2000, el cual se extiende por 140 hectáreas ofreciendo un escenario ideal para deportes náuticos, pesca y camping. Las estancias turísticas como La Serrana y El Faro, junto con Villa de la Quebrada sede de la Fiesta del Cristo de la Quebrada cada 3 de mayo, completan una propuesta donde se integran entretenimiento, aventura y tranquilidad en un entorno de verdes y frescura rodeado por cerros.

nogoli

Dónde queda Nogolí

Nogolí se encuentra en el Departamento Belgrano, provincia de San Luis, a 49 kilómetros al norte de la ciudad de San Luis. Esta localidad está situada en el centro-norte de la provincia, recostada sobre la falda occidental de las Sierras de San Luis. Con una altitud media de 799 metros sobre el nivel del mar, forma parte del circuito turístico de los Cinco Lagos de 150 kilómetros, junto con los diques Paso de las Carretas, río Las Carpas, La Florida y Antonio E. Agüero.

El pueblo cuenta con 739 habitantes y actualmente carga también con el nombre de Hipólito Irigoyen. A unos 10 kilómetros hacia el sur se encuentra Villa de la Quebrada, y a 4 kilómetros del centro del pueblo se ubica el Dique Embalse Nogolí.

Qué puedo hacer en Nogolí

Nogolí ofrece una amplia variedad de actividades que le dan lugar tanto al turismo aventura, como a la naturaleza y descanso:

  • Visitar el Dique Embalse Nogolí, que se extiende por 140 hectáreas con aguas puras utilizadas para abastecimiento de agua potable, riego y ganadería, considerado uno de los más lindos de San Luis.
  • Practicar deportes náuticos sin motor como canotaje en el espejo del Dique Nogolí, navegando por sus aguas cristalinas rodeadas de verdes y cerros.
  • Realizar pesca deportiva en el embalse que cuenta con un caudal medio de 1.145 metros cúbicos por segundo y una profundidad de 50 metros.
  • Disfrutar de la Estancia El Faro, rodeada por sierras y situada al pie del Dique Nogolí, con 28 hectáreas de impactante belleza paisajística donde se puede acampar, pescar y realizar travesías en vehículos todo terreno.
  • Realizar cabalgatas por los espectaculares paisajes serranos que rodean la localidad y la ribera del Río Los Molles.
  • Practicar rappel y tirolesa para experimentar emociones fuertes con vértigo y adrenalina en el entorno natural.
  • Recorrer variados circuitos en mountain bike por los caminos serranos y senderos de la zona.
  • Realizar trekking por los cerros cercanos y caminatas guiadas en marcos naturales excepcionales.
  • Participar en excursiones a bordo del Tren de la Aventura que recorre los paisajes de la región.
  • Visitar Villa de la Quebrada, una pequeña población a 10 kilómetros al sur por Ruta Provincial N° 3, con su balneario, piletas, asadores y la histórica Capilla del Cristo de la Quebrada.
  • Participar de la Fiesta del Cristo de la Quebrada cada 3 de mayo, una celebración que convoca a miles de peregrinos que veneran el Crucifijo encontrado en 1926.
  • Recorrer el Vía Crucis de Villa de la Quebrada, conformado por catorce esculturas de mármol blanco de Carrara de tamaño natural.
  • Disfrutar de jornadas de camping, sol y naturaleza en el balneario local a orillas del río.
nogoli

Cómo llegar a Nogolí

Para llegar a Nogolí desde la ciudad de San Luis se deben recorrer 49 kilómetros hacia el norte por rutas provinciales que conducen hasta esta localidad del Departamento Belgrano. El acceso es por vía terrestre en auto, atravesando paisajes serranos hasta alcanzar este pequeño paraíso recostado sobre la falda occidental de las Sierras de San Luis.

Villa de la Quebrada, situada a unos 10 kilómetros al sur de Nogolí por Ruta Provincial N° 3, se encuentra a aproximadamente 40 kilómetros de la ciudad de San Luis, lo que permite combinar la visita a ambas localidades en un mismo recorrido. El pueblo forma parte del circuito turístico de los Cinco Lagos con una extensión de 150 kilómetros, facilitando el acceso a los diferentes diques y atractivos de la zona.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Su aire limpio, su entorno natural y su ambiente acogedor lo ubican como una de las joyas rurales más encantadoras del Uruguay.

Cuál es el pueblo uruguayo que tiene poco más de 100 habitantes y enamora a todos los turistas

No hay cartel que anuncie al bar, ni luces de neón que lo delaten.

Viajar a Córdoba: el bar "secreto" que es perfecto para ir con amigos

El pueblo se encuentra en el partido de Coronel Dorrego, a 540 km de la capital.

El pueblo costero alterativo de Buenos Aires para tener en cuenta en el verano

Este pasaje de Buenos Aires tiene una conexión única con el subte que pocos conocen. ¿Cuál es?

Este pasaje de Buenos Aires tiene una conexión única con el subte que pocos conocen: dónde está

Este pueblo del norte argentino se sitúa a 77 kilómetros de San Salvador de Jujuy y a solo 8 kilómetros de Tilcara.

Turismo en Argentina: este es el mejor pueblo para conocer antes de que termine el 202

Un lugar distinto para comer asado.

Viajar a Córdoba: el lugar escondido en medio de las sierras para comer un buen asado

Rating Cero

La quinta temporada de ﻿Stranger Things﻿ se estrenará en noviembre,

El final de la quinta temporada de Stranger Things se estrenará en cines

De qué se trata esta imperdible serie de Netflix.
play

Suspenso, drama psicológico y emociones profundas: la serie implacable que no para de verse

Llega el último capítulo de Gen V: a qué hora y dónde verlo.
play

Termina Gen V, el spinoff de The Boys: a qué hora se estrena el episodio 8

Desde que se confirmó su fichaje, las teorías sobre a quién interpreta Sadie Sink han sido infinitas. 

Sadie Sink llega a Marvel para acompañar a Tom Holland y los fans están expectantes: cuál será su papel

Llegó “27 Noches” a Netflix.
play

Cuál es la trama de 27 Noches, la película que combina drama y comedia entre la demencia y lo extrovertido

Prison Break ﻿vuelve a la vida de la mano de una serie spin-off﻿ en Disney+.

Vuelve Prison Break: Disney+ tendrá la nueva serie spin-off

últimas noticias

La quinta temporada de ﻿Stranger Things﻿ se estrenará en noviembre,

El final de la quinta temporada de Stranger Things se estrenará en cines

Hace 33 minutos
Para la NASA, es poco probable que SpaceX cumpla el plazo de 2027.

Misión a la Luna: la NASA se cansó de los retrasos de SpaceX y abrió el juego a otras empresas

Hace 48 minutos
No es la primera vez que Advíncula protagoniza un accidente automovilísitco

Denunciaron a Advíncula por chocar en la ruta y darse a la fuga: iba en contramano

Hace 49 minutos
Torino presentó la tercera camiseta alternativa en homenaje a River

"Eterna amistad": Torino lanzó su camiseta alternativa en homenaje a River

Hace 1 hora
El tránsito de la audiencia hacia plataformas consolidó el dominio de los influencers.

Del like al ticket: cómo los influencers venden más que la publicidad tradicional

Hace 1 hora