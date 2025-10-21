Turismo en Argentina: el destino que es una obra de la naturaleza

Este pueblo tiene para ofrecer su belleza natural, su buen clima y hermosas panorámicas para guardar de recuerdo.

Es un pueblo rural, impacta con su historia y es ideal para una escapada de Buenos Aires

Recostado sobre la falda occidental de las sierras a 49 kilómetros al norte de la ciudad de San Luis, se encuentra Nogolí , un paraíso terrenal del Departamento Belgrano. Esta encantadora localidad, bañada por las aguas cristalinas del río Nogolí que nace en las Sierras de San Luis , fue recientemente descubierta por el turismo convirtiéndose en un destino magnético en Argentina para quienes buscan descanso y recreación en un lugar hermoso y tranquilo.

Su denominación en voz indígena significa "Aguas Claras" y encuentra referencia en las aguas puras del río que baña sus costas, un nombre que refleja perfectamente la esencia de este lugar situado en el centro-norte de la provincia. Con 739 habitantes según el censo de 2010 y una altitud media de 799 metros sobre el nivel del mar, Nogolí tiene para ofrecer su belleza natural, su buen clima y hermosas panorámicas para guardar de recuerdo.

Entre sus principales atractivos se destaca el Dique Embalse Nogolí, inaugurado en diciembre de 2000 , el cual se extiende por 140 hectáreas ofreciendo un escenario ideal para deportes náuticos, pesca y camping. Las estancias turísticas como La Serrana y El Faro, junto con Villa de la Quebrada sede de la Fiesta del Cristo de la Quebrada cada 3 de mayo, completan una propuesta donde se integran entretenimiento, aventura y tranquilidad en un entorno de verdes y frescura rodeado por cerros.

Dónde queda Nogolí

Nogolí se encuentra en el Departamento Belgrano, provincia de San Luis, a 49 kilómetros al norte de la ciudad de San Luis. Esta localidad está situada en el centro-norte de la provincia, recostada sobre la falda occidental de las Sierras de San Luis. Con una altitud media de 799 metros sobre el nivel del mar, forma parte del circuito turístico de los Cinco Lagos de 150 kilómetros, junto con los diques Paso de las Carretas, río Las Carpas, La Florida y Antonio E. Agüero.

El pueblo cuenta con 739 habitantes y actualmente carga también con el nombre de Hipólito Irigoyen. A unos 10 kilómetros hacia el sur se encuentra Villa de la Quebrada, y a 4 kilómetros del centro del pueblo se ubica el Dique Embalse Nogolí.

Qué puedo hacer en Nogolí

Nogolí ofrece una amplia variedad de actividades que le dan lugar tanto al turismo aventura, como a la naturaleza y descanso:

Visitar el Dique Embalse Nogolí, que se extiende por 140 hectáreas con aguas puras utilizadas para abastecimiento de agua potable, riego y ganadería, considerado uno de los más lindos de San Luis.

Practicar deportes náuticos sin motor como canotaje en el espejo del Dique Nogolí, navegando por sus aguas cristalinas rodeadas de verdes y cerros.

Realizar pesca deportiva en el embalse que cuenta con un caudal medio de 1.145 metros cúbicos por segundo y una profundidad de 50 metros.

Disfrutar de la Estancia El Faro, rodeada por sierras y situada al pie del Dique Nogolí, con 28 hectáreas de impactante belleza paisajística donde se puede acampar, pescar y realizar travesías en vehículos todo terreno.

Realizar cabalgatas por los espectaculares paisajes serranos que rodean la localidad y la ribera del Río Los Molles.

Practicar rappel y tirolesa para experimentar emociones fuertes con vértigo y adrenalina en el entorno natural.

Recorrer variados circuitos en mountain bike por los caminos serranos y senderos de la zona.

Realizar trekking por los cerros cercanos y caminatas guiadas en marcos naturales excepcionales.

Participar en excursiones a bordo del Tren de la Aventura que recorre los paisajes de la región.

Visitar Villa de la Quebrada, una pequeña población a 10 kilómetros al sur por Ruta Provincial N° 3, con su balneario, piletas, asadores y la histórica Capilla del Cristo de la Quebrada.

Participar de la Fiesta del Cristo de la Quebrada cada 3 de mayo, una celebración que convoca a miles de peregrinos que veneran el Crucifijo encontrado en 1926.

Recorrer el Vía Crucis de Villa de la Quebrada, conformado por catorce esculturas de mármol blanco de Carrara de tamaño natural.

Disfrutar de jornadas de camping, sol y naturaleza en el balneario local a orillas del río.

nogoli Visitar San Luis

Cómo llegar a Nogolí

Para llegar a Nogolí desde la ciudad de San Luis se deben recorrer 49 kilómetros hacia el norte por rutas provinciales que conducen hasta esta localidad del Departamento Belgrano. El acceso es por vía terrestre en auto, atravesando paisajes serranos hasta alcanzar este pequeño paraíso recostado sobre la falda occidental de las Sierras de San Luis.

Villa de la Quebrada, situada a unos 10 kilómetros al sur de Nogolí por Ruta Provincial N° 3, se encuentra a aproximadamente 40 kilómetros de la ciudad de San Luis, lo que permite combinar la visita a ambas localidades en un mismo recorrido. El pueblo forma parte del circuito turístico de los Cinco Lagos con una extensión de 150 kilómetros, facilitando el acceso a los diferentes diques y atractivos de la zona.