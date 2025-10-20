20 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Se conoce como la Venecia brasileña y es un destino poco conocido por los argentinos: cómo llegar

Es una ciudad pequeña situada a 250 kilómetros de Río de Janeiro, con más de 50 playas cercanas que ofrecen la posibilidad de disfrutar de la tranquilidad y de paisajes singulares.

Por
A lo largo de su extensa costa

A lo largo de su extensa costa, el país ofrece opciones variadas, desde destinos cosmopolitas hasta rincones de naturaleza intacta, todos caracterizados por su belleza escénica que invita al descanso y a la exploración.

 

Tripadvisor

Las playas de Brasil representan un destino elegido por miles de turistas argentinos cada año, atraídos por la promesa de paisajes costeros idílicos y un clima tropical. A lo largo de su extensa costa, el país ofrece opciones variadas, desde destinos cosmopolitas hasta rincones de naturaleza intacta, todos caracterizados por su belleza escénica que invita al descanso y a la exploración.

Un sitio mágico en Córdoba.
Te puede interesar:

Turismo en Argentina: el pueblito que enamora con su cascada de 115 metros

Entre las grandes urbes de Río de Janeiro y San Pablo se encuentra un lugar que destaca por su encanto particular: la Isla Paraty. Este destino ofrece mucho más que playas; combina una riqueza histórica con un entorno natural único, integrando la arquitectura colonial de su centro con la exuberancia de la Mata Atlántica.

Lo que realmente distingue a Paraty y la convierte en un destino paradisíaco es su geografía. La región cuenta con una extensa red de islas y playas vírgenes, muchas de ellas accesibles únicamente por barco. Esta fusión de historia, naturaleza preservada y archipiélago de ensueño consolida a Paraty como una parada imprescindible para quienes buscan una experiencia brasileña más allá de las capitales tradicionales.

Paraty
Las playas de Brasil representan un destino elegido por miles de turistas argentinos cada año, atraídos por la promesa de paisajes costeros idílicos y un clima tropical

Las playas de Brasil representan un destino elegido por miles de turistas argentinos cada año, atraídos por la promesa de paisajes costeros idílicos y un clima tropical

Cuál es la playa brasilera que pocos conocen y tiene múltiples atractivos

Las costas de Brasil atraen a numerosos turistas, especialmente a los argentinos, que cada año buscan sus playas de ensueño. La combinación de aguas cálidas y paisajes exuberantes convierte al país en uno de los destinos más solicitados de Sudamérica. Sin embargo, más allá de los circuitos tradicionales, existe un rincón con un encanto particular que merece atención especial.

Entre la dinámica ciudad de Río de Janeiro y la gran metrópolis de San Pablo se encuentra un tesoro que muchos viajeros desconocen: la Isla Paraty. Este destino se distingue de otras playas por ofrecer mucho más que un simple baño de mar. Su ubicación en la Costa Verde genera un paisaje único, donde la selva se encuentra con el azul intenso del océano, creando un entorno de gran belleza.

El centro histórico de Paraty constituye su corazón, un ejemplo sobresaliente de arquitectura colonial portuguesa. Sus calles adoquinadas, libres de tráfico, invitan a recorrerlas sin prisa, descubriendo casonas blancas con detalles coloridos. Este patrimonio cultural complementa la belleza natural y representa uno de los principales atractivos de la zona.

Paraty
A lo largo de su extensa costa, el país ofrece opciones variadas, desde destinos cosmopolitas hasta rincones de naturaleza intacta, todos caracterizados por su belleza escénica que invita al descanso y a la exploración.

A lo largo de su extensa costa, el país ofrece opciones variadas, desde destinos cosmopolitas hasta rincones de naturaleza intacta, todos caracterizados por su belleza escénica que invita al descanso y a la exploración.

La región de Paraty se encuentra rodeada por un conjunto de islas paradisíacas y playas aisladas. Los visitantes pueden realizar paseos en barco para explorar este archipiélago, descubriendo sitios ideales para practicar snorkel o disfrutar de la tranquilidad de costas casi vírgenes. La abundante oferta de navegación constituye uno de los puntos más destacados del destino.

La combinación de historia y naturaleza convierte a Paraty en un lugar realmente singular. Alternar un día de inmersión cultural en el centro colonial con una excursión a cascadas cercanas o relajarse en una cala escondida aumenta su atractivo frente a otros destinos más concurridos.

Paraty
Entre las grandes urbes de Río de Janeiro y San Pablo se encuentra un lugar que destaca por su encanto particular: la Isla Paraty.

Entre las grandes urbes de Río de Janeiro y San Pablo se encuentra un lugar que destaca por su encanto particular: la Isla Paraty.

El entorno natural de Paraty también representa un paraíso para los amantes del ecoturismo. La frondosa Mata Atlántica permite realizar tours en jeep para visitar alambiques de cachaça o sumergirse en pozos naturales formados por cascadas, ofreciendo experiencias variadas más allá del sol y la playa.

De este modo, la Isla Paraty se presenta como una opción fascinante para quienes buscan una experiencia completa en Brasil. Este lugar discreto combina la tranquilidad de playas poco conocidas con una riqueza cultural y natural desbordante, consolidándose como un destino con múltiples atractivos que esperan ser explorados.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los Antiguos, un lugar espectacular. 

Turismo en Argentina: el destino que es una de las joya más lindas del sur

Puerto Madryn, un punto de encuentro entre fauna y paisaje.

Turismo en Argentina: el destino del sur que es ideal para los amantes de la vida marina

Este pasaje de Buenos Aires tiene una conexión única con el subte que pocos conocen. ¿Cuál es?

Este pasaje de Buenos Aires tiene una conexión única con el subte que pocos conocen: dónde está

Este pueblo del norte argentino se sitúa a 77 kilómetros de San Salvador de Jujuy y a solo 8 kilómetros de Tilcara.

Turismo en Argentina: este es el mejor pueblo para conocer antes de que termine el 202

Un lugar distinto para comer asado.

Viajar a Córdoba: el lugar escondido en medio de las sierras para comer un buen asado

Si buscas una experiencia que te deje sin palabras, estos pasadizos ocultos de San Telmo te esperan para contarte la historia de Buenos Aires como nunca antes la has oído.  

Estos pasadizos ocultos de San Telmo te dejarán sin palabras: a qué refieren y cómo llegar

Rating Cero

Catherine Fulop será operada el 27 de noviembre

Catherine Fulop será operada tras su caída en el show de Erreway: "Me rompí..."

Pablo Lescano abandonó MasterChef por una agenda laboral

El llamativo posteo de Pablo Lescano tras abandonar MasterChef Celebrity: "Sin culpa..."

Con la confirmación de Spider-Man: Brand New Day, Marvel no solo cierra un capítulo pendiente, sino que también abre la puerta a nuevas historias que conectarán con proyectos futuros del UCM.

Marvel resolvería una escena post créditos que generó furor en los fans hace 8 años: cómo lo haría

Leé más sobre los nuevos títulos agregados recientemente a Netflix
play

Con solo 5 episodios está conmoviendo a todos en Netflix y alcanzó a ser lo más visto: cuál es la serie del momento

Un futbolista campeón del mundo se separó de su pareja tras muchos años.
play

Nueva separación en la Selección argentina: qué futbolista se divorció tras 9 años casado

Joaquín Furriel confirmó su flamante romance internacional.

Joaquín Furriel confirmó su nuevo romance: quién es su flamante pareja internacional

últimas noticias

Un bodegón que trasciende lo gastronómico para convertirse en un punto de encuentro.

El bodegón que propone encuentros y evoca recuerdos

Hace 6 minutos
Javier Milei junto a Karina, su hermana y secretaria general de la Presidencia.

$LIBRA: la Justicia de Estados Unidos advirtió que Milei y su hermana Karina podrían estar vinculados a los fondos

Hace 6 minutos
play
Wanda Nara deberá enfrentarse a la justicia nuevamente.

Wanda Nara fue acusada de usurpación de marca: la demandaron por miles de dólares

Hace 11 minutos
Javier Milei se bajó del cierre de campaña bonaerense y no participará de más actos en la provincia

Milei se bajó del cierre de campaña bonaerense y no participará de más actos en la provincia

Hace 27 minutos
Este pasaje de Buenos Aires tiene una conexión única con el subte que pocos conocen. ¿Cuál es?

Este pasaje de Buenos Aires tiene una conexión única con el subte que pocos conocen: dónde está

Hace 34 minutos