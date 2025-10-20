Este pasaje de Buenos Aires tiene una conexión única con el subte que pocos conocen: dónde está

Turismo en Argentina: este es el mejor pueblo para conocer antes de que termine el 202

Este pasaje de Buenos Aires tiene una conexión única con el subte que pocos conocen : en el entramado urbano porteño hay rincones que parecen detener el tiempo y a simple vista, parecen una calle más entre edificios históricos y cafés.

Hoy, el corredor sigue siendo una parada obligada para los amantes de la arquitectura y las historias ocultas de la ciudad. Visitarlo es recorrer una parte viva del patrimonio porteño, donde el pasado y el presente se unen —literalmente— a través de los túneles del subte más antiguo del continente.

Pocos porteños saben que este callejón tiene su propia leyenda urbana: se dice que algunos empleados del subte lo usaban para moverse discretamente entre la superficie y los túneles durante las décadas de 1930 y 1940. Aunque no hay registros oficiales, los rumores persisten entre los guías turísticos que ofrecen recorridos por la “Avenida de los Secretos”. Su fachada, que combina estilos neoclásico e italianizante, fue restaurada en los últimos años para conservar los detalles originales y revitalizar la zona, que también incluye el Pasaje Barolo y la tradicional Confitería London City.

Cómo es el pasaje de CABA que tiene una conexión con el subte

Se trata del Pasaje Roverano, una joya arquitectónica ubicada sobre la Avenida de Mayo al 500, entre las calles Bolívar y Perú, en pleno centro de la Ciudad. Este elegante corredor comercial, inaugurado a comienzos del siglo XX, conecta de forma subterránea con una de las estaciones más emblemáticas del Subte A, la primera línea de trenes subterráneos de América Latina.

El pasaje fue construido entre 1912 y 1918, con la idea de crear un espacio cubierto de locales, oficinas y galerías al estilo europeo. Sus vitrales, pisos de mármol y ascensores antiguos conservan el espíritu de otra época. Pero lo más curioso es que, bajo sus cimientos, existe una conexión directa con la estación Perú del subte A, un acceso que en su momento fue exclusivo para los vecinos y comerciantes del edificio.

Durante décadas, este pasaje funcionó como un centro de actividad cultural y comercial. Allí se instalaron tiendas de sastrería, joyerías, estudios de abogados y cafés tradicionales. Su cercanía con la Casa Rosada, el Cabildo y la Catedral Metropolitana lo convirtió en un punto de paso obligado para funcionarios, artistas y periodistas.

El túnel que lo conecta con el subte hoy se mantiene cerrado al público, pero aún puede verse desde algunos puntos del edificio. Para los historiadores urbanos, esta conexión es un ejemplo de cómo Buenos Aires fue pionera en el diseño de espacios mixtos entre transporte, comercio y vida cotidiana, una tendencia que recién décadas más tarde adoptaron otras grandes capitales.