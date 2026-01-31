Turismo en Argentina: el destino poco conocido con senderos, playas para relajarse y termas

Carhué se consolida como un espacio donde naturaleza, historia y bienestar construyen una identidad propia dentro del mapa turístico bonaerense. La presencia de aguas hipermarinas , escenarios abiertos y una atmósfera de serenidad convierten a la localidad en un punto de encuentro para quienes buscan experiencias ligadas al descanso físico y a la contemplación del paisaje.

La singularidad del entorno está marcada por el lago Epecuén , cuyas propiedades minerales transformaron el área en un símbolo de salud y renovación. Este espejo de agua no solo impacta por su nivel de salinidad, sino también por el valor ambiental que posee, al ser hábitat de especies como el flamenco austral y punto de descanso para miles de falaropos que migran desde Canadá hacia el sur del continente.

A este patrimonio natural se suma una fuerte impronta cultural. La memoria de Villa Epecuén , la arquitectura monumental de Francisco Salamone y la vida cotidiana de una comunidad caracterizada por la cercanía y la hospitalidad delinean una propuesta que combina pasado, presente y resiliencia. La ciudad, de calles anchas, ramblas y cielos despejados, invita a una circulación pausada, donde la bicicleta es protagonista y el ruido urbano queda relegado.

Carhué se localiza al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, a unos 500 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a aproximadamente 200 kilómetros de Bahía Blanca y de Santa Rosa, en La Pampa. Su emplazamiento la vincula con la región pampeana, definida por amplios horizontes y una relación directa con el paisaje natural que rodea a la ciudad.

Turismo en la provincia de Buenos Aires: el lago Epecuén y las ruinas de Villa Epecuén impulsan a Carhué como destino de bienestar.

La localidad presenta una fisonomía tranquila y ordenada, con una población cercana a los 10.000 habitantes y una escala urbana que favorece la vida comunitaria. La plaza central, con un árbol histórico de más de 32 metros, esculturas, fuentes y un cuidado paisajismo, funciona como núcleo social, mientras que su integración a la Ruta Salamónica permite recorrer obras de Francisco Salamone como el Palacio Municipal, el Matadero, el Cristo del camino y el Cristo de Arano, hitos que consolidan su valor arquitectónico y cultural.

Qué puedo hacer en Carhué

El lago Epecuén concentra el principal atractivo natural de Carhué. Su condición de lago hipermarino permite flotar sin esfuerzo, asociando la experiencia al descanso físico y al cuidado de la piel, mientras que su singularidad lo posiciona como un recurso excepcional dentro de la geografía argentina.

Sus orillas se distinguen por la presencia de árboles petrificados que construyen un paisaje de fuerte impacto visual. En invierno aparece la “nieve salada”, producto de la cristalización del sulfato, y al atardecer la llamada Hora Mágica transforma el cielo en una paleta de colores, mientras que la noche ofrece condiciones ideales para la astronomía y la fotografía nocturna.

Las Ruinas de Villa Epecuén completan el recorrido, con edificaciones y arbolado cubiertos de sal que narran la historia de la inundación de 1985 y la posterior resiliencia del lugar, convertido hoy en un espacio fotogénico y de interés artístico. A esto se suma la vida cultural de Carhué, con museos, ferias y centros culturales, junto a una gastronomía basada en recetas heredadas que combinan sabores inmigrantes y productos regionales.

Cómo llegar a Carhué

El acceso por automóvil desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires implica un recorrido aproximado de 500 kilómetros, con un tiempo estimado de viaje de cinco horas. El trayecto se realiza por la Autopista Ricchieri, luego la Autopista Ezeiza–Cañuelas, continuando por la Ruta Nacional 205 hasta Bolívar, la Ruta Provincial 65 hasta Guaminí, y finalmente la Ruta Nacional 33 hasta el cruce con la Ruta Provincial 60, que conduce al ingreso a la ciudad.

También es posible arribar mediante servicios de ómnibus. Desde Retiro operan empresas como Pullman General Belgrano, con dos frecuencias diarias, y Nueva Chevallier, con una frecuencia diaria. En ambos casos, los servicios conectan directamente con la terminal de Carhué.

El tren constituye otra alternativa. El ramal Plaza Constitución–Bahía Blanca y el ramal Plaza Constitución–Daireaux permiten aproximarse a la región, con combinaciones según los días y horarios establecidos por el servicio de Ferrobaires.

carhué salamone El Palacio Municipal de Carhué forma parte del legado arquitectónico de Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Instagram @kasataller_budapest

Finalmente, el acceso aéreo se realiza a través del aeropuerto de Bahía Blanca, ubicado a unos 196 kilómetros. Desde allí, el traslado terrestre completa el recorrido hasta Carhué, integrando así un sistema de conexiones que facilita el arribo desde distintos puntos del país.