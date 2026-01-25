25 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Turismo en Argentina: el destino perfecto para acampar en el medio de una isla en el verano 2026

Este lugar es un santuario de biodiversidad donde habitan guanacos, zorros colorados y cóndores.

Por
Es un destino espectacular para conocer en verano. 

Es un destino espectacular para conocer en verano. 

Municipio de Tolhuin
  • Tolhuin es conocido como el "Corazón de la Isla" por su ubicación central en Tierra del Fuego.
  • Se sitúa sobre la Ruta Nacional 3, a unos 100 kilómetros tanto de Ushuaia como de Río Grande.
  • La Reserva Provincial Corazón de la Isla ofrece 100.000 hectáreas para el acampe y la naturaleza.
  • El pueblo es la cabecera del Lago Fagnano, uno de los espejos de agua más grandes del mundo.

En el centro geográfico de la Isla Grande de Tierra del Fuego, allí donde la estepa fueguina se encuentra con la imponente Cordillera de los Andes, descansa Tolhuin. Conocido como el "Corazón de la Isla", este pueblo es mucho más que una parada técnica entre Río Grande y Ushuaia.

En Córdoba hay un pueblo desconocido perfecto para para visitar sus bosques nativos y una parroquia impactante.
Te puede interesar:

Turismo en Córdoba: el pueblo desconocido para visitar sus bosques nativos y una parroquia impactante

Su nombre, que en lengua selk’nam significa "corazón", define perfectamente su ubicación y su espíritu. Rodeado por el gran Lago Fagnano, Tolhuin ofrece un paisaje de turberas, bosques de lengas y montañas que invitan a la aventura y ofrece escenarios distinguidos donde acampar.

El pueblo es la capital del turismo contemplativo y tiene accesos a ecosistemas únicos como la Reserva Provincial “Corazón de la Isla” que se extiende en 100.000 hectáreas, siendo un lugar perfecto para pasar un día en la naturaleza. Es considerado un tesoro natural; posee paisajes de colinas y valles que albergan los lagos Yehuin, Chepelmuth y Yakush, integrantes de la cuenca del Fagnano.

TOLHUIN

Visitar Tolhuin en verano es una experiencia mágica debido a la luz solar. En enero y febrero, los días se extienden hasta casi las 23 horas, permitiendo aprovechar al máximo las actividades al aire libre.

Dónde queda Tolhuin

Tolhuin es el nexo vital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Se encuentra a unos 100 kilómetros hacia el norte por la Ruta Nacional 3. El viaje atraviesa el famoso Paso Garibaldi, ofreciendo las mejores vistas panorámicas de la isla.

Desde Río Grande, la ciudad más poblada de la provincia, se encuentra a unos 105 kilómetros hacia el sur, también por la Ruta 3.

Qué puedo hacer en Tolhuin

_Tolhuin 3.png

Tolhuin es el destino perfecto para conectar unos días con la naturaleza y hacer excursiones y actividades al aire libre. La visita a la Reserva “Corazón de la Isla” es uno de los lugares más elegidos para visitar por los turistas. Es el sitio perfecto para el acampe y la observación de fauna nativa como el guanaco y el zorro colorado.

Esta Reserva es un santuario para especies majestuosas de aves. Allí se puede ver al Carpintero Gigante, al Águila Mora y al Cóndor, además de bandurrias boreales y cisnes de cuello negro. Para quienes decidan acampar, es importante recordar que sólo se puede hacer fuego en los lugares habilitados, a fin de evitar el riesgo de incendios forestales.

La Reserva Laguna Negra es otro escenario natural único para disfrutar. Es un sendero entre bosques de lengas que lleva a una laguna rodeada de turba, ideal para una caminata tranquila. Otro paseo recomendado es por la cabecera del Lago Fagnano (Kami), uno de los lagos más grandes del mundo.

Tolhuin

Desde el Cerro Jeujepen se puede obtener una vista privilegiada del lago y sus alrededores. Este espacio era considerado sagrado por la etnia Selk´nam, señalado como hábitat vital del guanaco, principal fuente de alimento de los nativos. En la misma Reserva se encuentra el Río Valdéz, con aguas aptas para la práctica de la pesca deportiva.

Cómo llegar a Tolhuin

Para quienes viajan a Tolhuin desde CABA, lo más recomendable es volar hasta el Aeropuerto de Ushuaia o de Río Grande y luego alquilar un vehículo o tomar un servicio de combi/micro que conecta ambas ciudades pasando por Tolhuin.

La localidad se encuentra a unos 105 kilómetros de Río Grande y a 100 km de Ushuaia. Desde ambos puntos se llega a través de la Ruta 3; hacia el sur en el primer caso, y hacia el norte partiendo desde la capital de Tierra del Fuego, atravesando el espectacular Paso Garibaldi.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Es un destino tranquilo en la costa bonaerense. 

La escapada de Buenos Aires para disfrutar de la playa, ferias de artesanos y eventos musicales

En 1963 tenía más de 70 habitantes.

Cómo es Nando, el pueblo que está al norte de Uruguay y tiene solo 13 habitantes

Esta localidad se destaca por sus amplias playas.

Turismo en la Costa Atlántica: el destino económico y familiar con playas muy extensas

Tilcara, naturaleza y aventura en el corazón del norte argentino.

Turismo en Argentina: el pueblo de altura para hacer trekking y rafting en el verano 2026

El inicio de 2026 se presenta como una buena oportunidad para animarse a estos recorridos menos visibles. 

No tan conocidos: estos son los mejores 5 paseos para hacer en Buenos Aires en el inicio del 2026

este edificio combina arte e historia y ahora te podes hospedar y vivir una experiencia unica: en que parte de caba esta

Este edificio combina arte e historia y ahora te podés hospedar y vivir una experiencia única: en qué parte de CABA está

Rating Cero

Dragon Ball vuelve con varios estrenos y novedades, para delicia de los fanáticos.
play

Vuelve Dragon Ball Super con dos esperados estrenos: llegan Beerus y The Galactic Patrol

El vínculo de Rodríguez con el candombe uruguayocomenzó a sus diez años. 

Jorge "Corcho" Rodríguez puso a la venta sus cuadros para ayudar a un centro cultural de candombe

Charly García disfrutó del show de León Gieco y luego cenaron juntos

Charly García sorprendió con su presencia en un show de León Gieco: "Mirá quién vino"

Kelly Piquet y Max Verstappen, un amor que venció a la diferencia de edad.

"Él ya tenía 19 años": la respuesta de Kelly Piquet a las críticas por la diferencia de edad con Max Verstappen

El nuevo poster de Super Mario Galaxy: la Película.
play

Nuevo tráiler de Super Mario Galaxy, la Película: qué novedades presentaron y cuándo se estrena

En una reciente entrevista declaró que se imagina siendo padre soltero.

La impresionante transformación de Felipe Fort: mostró su físico en la nieve

últimas noticias

Con esta victoria, Manchester United escaló al 4 puesto y le ganó al líder del torneo, Arsenal

En un partidazo, y pese al gol en contra de Lisando Martínez, Manchester United le ganó a Arsenal en la Premier League

Hace 4 minutos
play
Dragon Ball vuelve con varios estrenos y novedades, para delicia de los fanáticos.

Vuelve Dragon Ball Super con dos esperados estrenos: llegan Beerus y The Galactic Patrol

Hace 33 minutos
El vínculo de Rodríguez con el candombe uruguayocomenzó a sus diez años. 

Jorge "Corcho" Rodríguez puso a la venta sus cuadros para ayudar a un centro cultural de candombe

Hace 34 minutos
El hecho se produjo a metros del estadio de Boca.

Se incendió un restaurante frente al estadio de Boca: hubo al menos 5 personas asistidas

Hace 58 minutos
Trump junto a Milei, en Davos.

El New York Times le apunta a Trump y ya habla del "colapso que está en camino"

Hace 1 hora