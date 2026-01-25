Turismo en Argentina: el destino perfecto para acampar en el medio de una isla en el verano 2026

En el centro geográfico de la Isla Grande de Tierra del Fuego , allí donde la estepa fueguina se encuentra con la imponente Cordillera de los Andes, descansa Tolhuin . Conocido como el "Corazón de la Isla", este pueblo es mucho más que una parada técnica entre Río Grande y Ushuaia.

Su nombre, que en lengua selk’nam significa "corazón" , define perfectamente su ubicación y su espíritu. Rodeado por el gran Lago Fagnano , Tolhuin ofrece un paisaje de turberas, bosques de lengas y montañas que invitan a la aventura y ofrece escenarios distinguidos donde acampar.

El pueblo es la capital del turismo contemplativo y tiene accesos a ecosistemas únicos como la Reserva Provincial “Corazón de la Isla” que se extiende en 100.000 hectáreas , siendo un lugar perfecto para pasar un día en la naturaleza. Es considerado un tesoro natural; posee paisajes de colinas y valles que albergan los lagos Yehuin, Chepelmuth y Yakush , integrantes de la cuenca del Fagnano.

Visitar Tolhuin en verano es una experiencia mágica debido a la luz solar . En enero y febrero, los días se extienden hasta casi las 23 horas, permitiendo aprovechar al máximo las actividades al aire libre.

Tolhuin es el nexo vital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Se encuentra a unos 100 kilómetros hacia el norte por la Ruta Nacional 3 . El viaje atraviesa el famoso Paso Garibaldi, ofreciendo las mejores vistas panorámicas de la isla.

Desde Río Grande, la ciudad más poblada de la provincia, se encuentra a unos 105 kilómetros hacia el sur, también por la Ruta 3.

Qué puedo hacer en Tolhuin

_Tolhuin 3.png Municipio de Tolhuin

Tolhuin es el destino perfecto para conectar unos días con la naturaleza y hacer excursiones y actividades al aire libre. La visita a la Reserva “Corazón de la Isla” es uno de los lugares más elegidos para visitar por los turistas. Es el sitio perfecto para el acampe y la observación de fauna nativa como el guanaco y el zorro colorado.

Esta Reserva es un santuario para especies majestuosas de aves. Allí se puede ver al Carpintero Gigante, al Águila Mora y al Cóndor, además de bandurrias boreales y cisnes de cuello negro. Para quienes decidan acampar, es importante recordar que sólo se puede hacer fuego en los lugares habilitados, a fin de evitar el riesgo de incendios forestales.

La Reserva Laguna Negra es otro escenario natural único para disfrutar. Es un sendero entre bosques de lengas que lleva a una laguna rodeada de turba, ideal para una caminata tranquila. Otro paseo recomendado es por la cabecera del Lago Fagnano (Kami), uno de los lagos más grandes del mundo.

Tolhuin Tolhuin Turismo

Desde el Cerro Jeujepen se puede obtener una vista privilegiada del lago y sus alrededores. Este espacio era considerado sagrado por la etnia Selk´nam, señalado como hábitat vital del guanaco, principal fuente de alimento de los nativos. En la misma Reserva se encuentra el Río Valdéz, con aguas aptas para la práctica de la pesca deportiva.

Cómo llegar a Tolhuin

Para quienes viajan a Tolhuin desde CABA, lo más recomendable es volar hasta el Aeropuerto de Ushuaia o de Río Grande y luego alquilar un vehículo o tomar un servicio de combi/micro que conecta ambas ciudades pasando por Tolhuin.

La localidad se encuentra a unos 105 kilómetros de Río Grande y a 100 km de Ushuaia. Desde ambos puntos se llega a través de la Ruta 3; hacia el sur en el primer caso, y hacia el norte partiendo desde la capital de Tierra del Fuego, atravesando el espectacular Paso Garibaldi.