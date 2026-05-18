Grupo Indalo invita a celebrar el 25 de Mayo con un locro patrio solidario

El área RSE organiza este momento especial, el próximo lunes de 9 a 13 hs, a beneficio del Hogar Esteban Maradona. Se recibirán alimentos no perecederos.

El próximo lunes, el área RSE de Grupo Indalo invita a celebrar el 25 de Mayo de una manera especial: de 9 a 13 hs, nos reuniremos para compartir un locro patrio solidario a beneficio del Hogar Esteban Maradona.

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Vamos a compartir una mañana junto a las familias del hogar y periodistas amigos, en un encuentro lleno de calidez y compromiso social.

Un momento para que quienes puedan se acerquen un rato a compartir, saludar y ser parte de este hermoso encuentro patrio.

Además, si está dentro de las posibilidades de quienes asistan, se recibirán alimentos no perecederos para colaborar con el hogar y acompañar la enorme tarea que realizan, brindando ayuda y contención a tantas familias que llegan desde distintas partes del país.

Fundado en la década del '80, el Hogar Esteban Laureano Maradona nació con la misión de acompañar a madres e hijos que llegan desde distintas provincias para atenderse médicamente. Al principio, las familias eran recibidas en casas particulares; con el tiempo, los vecinos se organizaron y crearon una asociación civil para tener un espacio propio.

La iniciativa del Grupo Indalo busca no solo reunir recursos, sino también visibilizar la labor silenciosa de esta institución que, durante décadas, ha brindado techo, alimento y contención emocional a quienes más lo necesitan.