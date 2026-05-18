A qué hora se entregan los premios Martín Fierro 2026: cómo ver la ceremonia en vivo La industria de la televisión argentina se reúne esta noche en el Hilton para reconocer lo mejor del año en 35 categorías. Santiago del Moro conduce una ceremonia que puede seguirse en vivo por TV y por plataformas digitales. Agregar C5N en









Se podrá ver por Telefe y su canal de streaming.

fLos premios Martín Fierro 2026 se entregan este lunes 18 de mayo en el Hotel Hilton de Buenos Aires. La premiación contará con una ceremonia, que reconocerá a los ganadores en 35 categorías de la televisión argentina. Este evento será conducido por Santiago del Moro y se transmitirá en vivo por TV y streaming.

La previa arranca antes, ya que desde las 19 horas se realizará la tradicional alfombra roja, donde las celebridades y ternados desfilarán antes del inicio de la gala de APTRA. Quienes quieran seguir la cobertura desde más temprano podrán hacerlo a través del stream de Telefe, que comenzará desde las 17:30 con contenido especial a cargo de cuatro influencers.

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Martín Fierro 2026: día y horario La ceremonia de entrega de los Martín Fierro 2026 tendrá lugar este lunes 18 de mayo en el Hotel Hilton. El evento comenzará con la cobertura de la llegada de los famosos desde las 19hs y luego continuará con la transmisión de la premiación oficial desde las 21 horas por el canal Telefe.

Cómo ver la ceremonia de los Martín Fierro 2026: TV y streaming La transmisión televisiva corre por cuenta de Telefe. Este canal tiene distintos números para sintonizarlo según la operadora de cable o la televisión abierta. En DirecTV es el canal 123 (1123 en HD), Cablevisión y Telecentro canal 12, Flow canal 10, y Telecentro Play canal 12 y 1001 según el formato. Para quienes prefieran el streaming, la gala también puede seguirse en vivo a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe. Desde las 17:30, Lean Saifir, Diego Poggi, Lucía "La Tora" Villar y Grego Rosello estarán en las inmediaciones del Hotel Hilton conduciendo la previa exclusiva del canal. martin-fierro Los nominados al Martín Fierro 2026 Ficción Amia, la serie (Telefe)

La voz ausente (Eltrece)

Tafí Viejo, verdor sin tiempo (Elnueve) Periodístico Camino a casa (Telefe)

GPS (América)

Opinión pública (Elnueve) Humorístico / De Actualidad La noche perfecta (Eltrece)

Las chicas de la culpa (Eltrece)

Polémica en el bar (América) Deportivo ACTC media TV (Televisión Pública)

Carburando (Eltrece)

Knockout 9 (Elnueve) Futbolístico Conmebol Libertadores (Telefe)

Mundial de clubes (Telefe)

Pasión por el fútbol (Eltrece) Noticiero diurno Arriba argentinos (Eltrece)

El noticiero de la gente (Telefe)

Telenueve al mediodía (Elnueve) Noticiero nocturno América noticias (América)

Telefe noticias (Telefe)

Telenoche (Eltrece) Interés General Almorzando con Juana (Eltrece)

El diario de Mariana (América)

Los profesionales de siempre (Elnueve)

Sálvese quien pueda (América)

LAM (América)

Lape club social informativo (América) Musical Hay música siempre (Televisión Pública)

La peña de morfi (Telefe)

Pasión de sábado (América)

Planeta nueve (Elnueve) Magazine A la Barbarossa (Telefe)

Cortá por Lozano (Telefe)

Nara que ver (Elnueve)

Qué te pasa (Net TV)

Con Carmen (Elnueve) Cultural/Educativo Argentina de película (América)

Ser humanos (América)

Tierras (Telefe) Entretenimientos Ahora caigo (Eltrece)

Buenas noches familia (Eltrece)

Pasapalabra (Telefe) Big Show La voz argentina (Telefe)

Medianoche con Jey (Elnueve)

Otro día perdido (Eltrece) Reality Cuestión de peso (Eltrece)

MasterChef celebrity (Telefe)

Gran Hermano 2025 (Telefe) Gastronomía Ariel en su salsa (Telefe)

Escuela de cocina (Elnueve)

¡Qué mañana! (Elnueve) Viajes / Turismo Iván de viaje (Telefe)

Por el mundo (Telefe)

Resto del mundo (Eltrece) Programa de servicios ADN buena salud (Televisión Pública)

Aire de campo (Televisión Pública)

Intelexis (Net TV)

Mascotas al rescate (América) Jurados Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui (MasterChef celebrity – Telefe)

Hernán Drago, Pablo Ramírez, Paz Martínez, Manuel Wirzt, Magalí Bachor y Ariel Pucheta (Bienvenidos a ganar – Elnueve)

Lali, Miranda!, Luck Ra y Soledad (La voz argentina – Telefe) Branded Content Historias de reparación Dove (Unilever – Telefe)

Intuiciones by Bplay (Bplay – Telefe)

Ponele lo mejor (Casancrem – Danone – Telefe) Labor en conducción femenina Moria Casán (La mañana con Moria – Eltrece)

Pamela David (Desayuno americano – América)

Vero Lozano (Cortá por Lozano y Chef al diván – Telefe)

Karina Mazzoco (A la tarde – América)

Wanda Nara (MasterChef celebrity – Telefe)

Georgina Barbarrosa (A la Barbarrosa – Telefe)

Mariana Fabbiani (El diario de Mariana – América) Labor en conducción masculina Darío Barassi (Ahora caigo – Eltrece)

Iván de Pineda (Pasapalabra e Iván de viaje – Telefe)

Guido Kaczka (The Balls, Buenas noches familia y The Floor, la conquista – Eltrece)

Santiago Del Moro (Gran Hermano – Telefe)

Nicolás Occhiato (La voz argentina – Telefe) Labor periodística femenina Carolina Amoroso (Telenoche – Eltrece)

Soledad Larghi (América Noticias – América)

Mirtha Legrand (La noche de Mirtha – Eltrece) Labor periodística masculina Nelson Castro (Telenoche – Eltrece)

Rolando Graña (América noticias y GPS – América)

Mauro Szeta (Lape club social informativo – América)

Germán Paoloski (El noticiero de la gente – Telefe) Cronista / Movilero Alejandro Guatti (Intrusos – América)

Cecilia Insinga (Arriba argentinos y Mediodía noticias – Eltrece)

Martín Salwe (Lape club social informativo – América)

Daniel Roggiano (Buen Telefe, El noticiero de la gente, Telefe Noticias – Telefe) Panelista femenina Marcela Feudale (LAM – América)

Edith Hermida (Bendita – Elnueve)

Natalie Weber (Pasó en América – América)

Analía Franchín (A la Barbarossa – Telefe)

Mariana Brey (A la Barbarossa – Telefe) Panelista masculino Martín Candalaft (DDM – América)

Paulo Kablan (A la Barbarossa – Telefe)

Ceferino Reato (Gran Hermano el debate – Telefe)

Luis Bremer (A la tarde – Desayuno americano – América) Mejor actor César Bordón (La voz ausente – Eltrece y Amia, la serie – Telefe)

Luciano Cáceres (Tafí Viejo verdor sin tiempo – Elnueve)

Gustavo Garzón (La voz ausente – Eltrece)

Benjamín Vicuña (La voz ausente – Eltrece) Mejor actriz Gimena Accardi (La voz ausente – Eltrece)

Paloma Contreras (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – Elnueve)

Susú Pecoraro (La voz ausente – Eltrece)

Jazmín Stuart (La voz ausente – Eltrece) Revelación Laura Grandinetti (Tafí Viejo, Verdor Sin Tiempo – Elnueve)

Ian Lucas (MasterChef celebrity – Telefe)

Sofía Gonet (MasterChef celebrity – Telefe) Labor humorística Agustín "Rada" Aristarán (Otro día perdido – Eltrece)

Connie Ballarini (Las chicas de la culpa – Eltrece)

Darío Lopilato (Viralizados – América)

Laila Roth (Otro día perdido – Eltrece) Autor/Guionista Juma Fodde Roma, María Meira, Carlos Zicanelli, Gina Álvarez y Leandro Custo (La voz ausente – Eltrece)

Izhar Harlev, Shuki Gur, Givon Snir, Hadar Arazi, Matías Bertilotti y Joaquín Bonet (Amia, la serie – Telefe)

Eduardo Pinto, Gabriel Macias y Natalia Torres (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – Elnueve) Director Gustavo Hernández (La voz ausente – Eltrece)

Eduardo Pinto (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – Elnueve)

Guillermo Rocamora (Amia, la serie – Telefe) Director de no ficción Claudio Cuscuela (Otro día perdido – Eltrece)

Fernando Emiliozzi (MasterChef celebrity y La voz argentina – Telefe)

Christian Fontan (La noche perfecta, Los 8 escalones, The Balls, Buenas noches familia, Cuestión de peso y The Floor, La conquista – Eltrece) Aviso publicitario Decíselo, Quilmes (Abi Inbev – La América)

Tarjetita, Swiss Medical (La América)

Universo Dada, Grupo Peñaflor (La Comunidad)

Paparazzi: Stella Artois – Abi Inbev / Gut Buenos Aires Producción integral La voz argentina (Telefe)

Otro día perdido (Eltrece)

MasterChef celebrity (Telefe)

Telefe noticias (Telefe)