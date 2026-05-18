Quién conduce los premios Martín Fierro 2026 por TV y streaming

Habrá cobertura simultánea en Telefe, YouTube y Twitch. La ceremonia arranca con la previa en streaming desde las 17.30 y la entrega de estatuillas a las 21 horas.

La 54° edición de los Premios Martín Fierro se celebra este lunes 18 de mayo en el Hotel Hilton de Puerto Madero, y Santiago del Moro será el conductor central de la gala televisada por Telefe. El reconocido presentador vuelve a estar a cargo de este rol por cuarto año consecutivo al frente de la ceremonia más importante de la televisión argentina.

La entrega reconocerá a los ganadores en 35 categorías y contará con un despliegue multiplataforma que abarca televisión abierta, YouTube y Twitch, con equipos diferenciados para cada canal. La cobertura digital tendrá además un equipo de influencers y ex participantes de realities a cargo de las previas y las reacciones en tiempo real.

Como ya es tradición, la noche arrancará con la alfombra roja , donde desfilarán celebridades de distintos ámbitos del espectáculo ante las cámaras de Telefe y los streamers del canal.

A qué hora se entregan los premios Martín Fierro 2026

La premiación principal, en la que se darán a conocer los ganadores de las 35 ternas, comenzará a las 21 horas. Aún así, la cobertura del evento arranca bastante antes con el streaming de Telefe, la cual iniciará su previa exclusiva desde las 17.30, mientras que por televisión tendrá su inicio cubriendo la alfombra roja desde las 18.30.

La ceremonia se llevará a cabo en el Hotel Hilton y podrá seguirse en vivo por Telefe en los canales 123 de DirecTV, 12 de Cablevisión y Telecentro, y 10 de Flow, entre otras distribuidoras. También estará disponible en simultáneo a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe.

Quién conduce la ceremonia de los premios Martín Fierro 2026 por TV

Santiago del Moro estará al frente de la gala principal a partir de las 21:00, cuando comience la entrega oficial de estatuillas. La alfombra roja, en tanto, será presentada desde las 19:00 por Iván de Pineda, la China Ansa, Sol Pérez y Robertito Funes, quienes recibirán a los invitados y ternados con entrevistas y cobertura de los looks de la noche.

La previa televisiva, que arrancará a las 18:30, correrá por cuenta de Pía Shaw y Vicky Xipolitakis, quienes calentarán el ambiente antes de que el desfile oficial tome la pantalla. El conjunto de conductores y la distribución por franjas horarias busca sostener la atención del público desde las primeras horas de la tarde hasta el cierre de la premiación.

Tora Poggi Redes sociales

Quién conduce la ceremonia de los premios Martín Fierro 2026 por streaming

La propuesta digital apunta especialmente al público joven, con una cobertura que arrancará a las 17:30 por YouTube y Twitch. Diego Poggi, Lucila "La Tora" Villar, Grego Rossello y Lean Saifir estarán a cargo de esa previa exclusiva desde las inmediaciones del Hotel Hilton, con todo el clima previo a la llegada de los famosos.

A las 19:00, la alfombra roja en YouTube quedará en manos de Daniela Celis y Coty Romero, dos ex participantes de Gran Hermano que sumarán su llegada al mundo del streaming de grandes eventos. Cuando arranque la gala a las 21:00, Fede Popgold y Fefe Bongiorno realizarán una cobertura de reacción en vivo en paralelo a la premiación principal, ofreciendo una segunda pantalla para quienes prefieran seguir el evento con comentarios en tiempo real.