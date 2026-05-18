Quién es Candu Domínguez, la cantante invitada para hacer "Fuiste tú" con Ricardo Arjona

Ricardo Arjona eligió a Candu Domínguez para compartir escenario en el Movistar Arena de Buenos Aires y cantar juntos uno de sus temas más famosos de su repertorio. La joven artista de 23 años subió al escenario durante la función del domingo y dejó al guatemalteco sin palabras con su interpretación de "Fuiste tú", el hit que el cantautor viene compartiendo con invitadas especiales a lo largo de su temporada en la ciudad.

Al finalizar el show, el artista le escribió a través de Instagram: "Gracias. Sos tremenda". La frase resumió algo que el público ya había percibido en el escenario gracias a su voz con carácter y su presencia a la hora de interpretar esta canción.

No fue la primera vez que Arjona recurrió a una artista local para ese momento del show. En funciones anteriores había invitado a Euge Quevedo y a Ángela Leiva para cantar el mismo tema.

Quién es Candu Domínguez, la cantante que se viralizó y terminó cantando con Ricardo Arjona

Candu Domínguez es compositora e intérprete y lleva más de 15 años construyendo su camino en la música. A sus 23 años, se perfila como una de las voces emergentes con mayor proyección dentro de la escena de la música nacional, con un estilo que mezcla autenticidad y una conexión emocional que transmite con cada una de sus interpretaciones.

Entre sus principales referencias aparecen figuras como María Becerra, Rosalía, Demi Lovato, Ariana Grande y Taylor Swift, artistas que marcaron su forma de entender la música y hacia dónde quiere llevar su propio sonido.

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Candu Domínguez saltó a la popularidad una mañana cuando visitó los estudios de Luzu TV. Allí, le entregó un pendrive con su música a la cantante española Rosalía, que estaba brindando una entrevista durante su estadía en Argentina. Luego, pasó por distintos programa de streaming de música, dónde sus canciones sumaron millones de reproducciones en redes sociales.



Actualmente, ya cuenta con participaciones en canciones con artistas reconocidos como la banda de cuarteto La Konga. Además, realiza presencias en los boliches junto al cantante de hip hop Sony.



Uno de sus objetivos más inmediatos es concretar su primer gran show en solitario, donde pueda reunir a la comunidad que la sigue desde sus inicios. Cantar junto a Arjona ante miles de personas en el Movistar Arena le permitió lograr un salto de visibilidad fundamental, mientras buscará de ahora en más continuar con el despliegue de su talento musical.