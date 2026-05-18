18 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Pymes impulsan una Ley de Salvataje Nacional para frenar despidos, aliviar costos y reactivar el consumo

Industriales Pymes Argentinos presentó un proyecto de emergencia con beneficios tarifarios, fiscales, laborales y productivos.

Por
Pymes impulsan una Ley de Salvataje Nacional para frenar despidos

Pymes impulsan una Ley de Salvataje Nacional para frenar despidos, aliviar costos y reactivar el consumo

Industriales Pymes Argentinos (IPA) presentó un proyecto de Ley de Salvataje Nacional destinado a asistir a las micro, pequeñas y medianas empresas frente a la crisis económica, con medidas orientadas a reducir costos, sostener el empleo y recuperar el consumo interno.

Los salarios registrados perdieron contra la inflación en marzo.
Te puede interesar:

Los salarios registrados bajaron por séptimo mes consecutivo en marzo

La iniciativa propone declarar la emergencia para las MiPyMES y se estructura sobre cuatro ejes: tarifario, impositivo, productivo y laboral. “El proyecto puede convertirse en una herramienta clave para frenar el cierre de empresas, sostener el empleo y recuperar el consumo interno”, afirmó el presidente de IPA, Daniel Rosato.

Entre los principales puntos, el texto establece una reducción del 50% en las tarifas de energía eléctrica, gas y agua para las MiPyMES, además de una rebaja del 50% del IVA aplicado a esos servicios cuando estén destinados exclusivamente a procesos productivos.

En materia fiscal, el proyecto crea un régimen excepcional para regularizar deudas tributarias, previsionales y aduaneras. Para las microempresas contempla la condonación total de multas e intereses, planes de pago extendidos y la exención del impuesto al débito y crédito bancario.

La propuesta también incorpora medidas para apuntalar el mercado interno. Entre ellas, un reintegro equivalente al 25% del IVA para consumidores que compren productos de primera necesidad en PyMEs y líneas de créditos blandos para empresas y trabajadores.

“No solo las grandes empresas necesitan beneficios. Las Pymes y la sociedad en su conjunto merecen herramientas impositivas y financieras para recuperarse”, sostuvo Rosato.

Otro de los ejes apunta a acelerar los pagos del Estado a proveedores PyME, con un plazo máximo de 30 días corridos. Además, supermercados e hipermercados deberán destinar al menos el 30% de sus góndolas a productos elaborados por empresas nacionales.

El proyecto también condiciona el acceso a los beneficios al mantenimiento de los puestos de trabajo. Según el texto, las empresas que realicen despidos sin causa quedarán excluidas del régimen.

“Convocamos a los diputados y senadores oficialistas y aliados al Gobierno a que se transformen en un canal de diálogo para mostrarle al presidente Javier Milei y a sus funcionarios que esta iniciativa no es opositora”, planteó Rosato, quien advirtió sobre “la multiplicación de los despidos” y el impacto del derrumbe del consumo interno.

Noticias relacionadas

La ola de frío se registra con intensidad en el AMBA.

Ola de frío: advierten que habrá un pico de demanda eléctrica y piden usar la energía eficientemente

Las trabajadoras percibirán un aumento.

Actualización: cuánto cuesta la hora de limpieza para una trabajadora de casas particulares en junio 2026

El Gobierno nacional le transferirá a la Ciudad una cartera de bonos con un vencimiento de 7 meses.

Coparticipación: el Gobierno y la Ciudad acordaron la cancelación de la deuda generada en el último año

Continúa el calendario de cobros en la ANSES.

Bono de $70.000 de ANSES: hasta cuándo puedo cobrarlo en mayo 2026

Javier Milei celebró el dato del superávit financiero del primer cuatrimestre de 2026.

Milei festejó un nuevo superávit financiero: "Política de Estado permanente"

El Gobierno celebró un nuevo superávit financiero de $268.103 millones en abril

El Gobierno celebró un nuevo superávit financiero de más de $268 mil millones en abril

Rating Cero

Wanda y Martin Migueles, juntos tras los rumores.

La foto que Wanda Nara no quería que se filtre: su hijo la mandó al frente con Martín Migueles

El insólito conflicto entre Fede Bal y Wanda Nara se habría generado una suite en el Hotel Hilton

La insólita pelea entre Wanda Nara y Fede Bal: qué pasó

El futbolista de River que fue vinculado en un presunto romance con esta influencer. 

Un jugador de River estaría en pareja con una famosa influencer: quién es

Babasonicos se formó en Lanús en 1991.
play

Babasonicos participa de Noches Capitales 2026 en La Plata: cómo y dónde conseguir entradas

“No sé si es el público que quiero que me vea divertida”,analizó Luli González.

La sorprendente confesión de una integrante de Olga: "Me hizo muy mal"

La escena generó miles de comentarios.

El video subido de tono de Daniela Celis con Nick Sicaro para apoyarlo en Gran Hermano 2026

últimas noticias

Wanda y Martin Migueles, juntos tras los rumores.

La foto que Wanda Nara no quería que se filtre: su hijo la mandó al frente con Martín Migueles

Hace 23 minutos
Los salarios registrados perdieron contra la inflación en marzo.

Los salarios registrados bajaron por séptimo mes consecutivo en marzo

Hace 26 minutos
Cruceros en Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

El Malbrán envió un equipo a Ushuaia para identificar la circulación de hantavirus

Hace 28 minutos
El insólito conflicto entre Fede Bal y Wanda Nara se habría generado una suite en el Hotel Hilton

La insólita pelea entre Wanda Nara y Fede Bal: qué pasó

Hace 32 minutos
La ola de frío se registra con intensidad en el AMBA.

Ola de frío: advierten que habrá un pico de demanda eléctrica y piden usar la energía eficientemente

Hace 39 minutos