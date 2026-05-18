Internaron de urgencia a Chiche Gelblung: se encuentra en terapia intensiva

El periodista Chiche Gelblung fue internado de urgencia en las últimas horas tras una descompensación y quedó en terapia intensiva, generando gran preocupación y angustia por su salud.
El periodista se descompensó y debió ser ingresado en la clínica Los Arcos. Hace dos semanas había sido intervenido para la colocación de dos stents.
El periodista Chiche Gelblung fue internado de urgencia en las últimas horas tras una descompensación y quedó en terapia intensiva, generando gran preocupación y angustia por su salud.
Hace 15 días, el comunicador había sufrido una caída donde se lastimó la cara provocándole una herida en el ojo. Por lo tanto, ahora los médicos que están observándolo y tratando de determinar si esta descompensación tiene que ver con ese accidente doméstico.
“Viene teniendo reiteradas internaciones, algunas son de rutina, otras tienen que ver con la salud. No lo veníamos viendo en plenitud, de hecho, tiene sus faltas en su programa. Ahora hubo preocupación este fin de semana y quieren saber si esta caída tiene que ver con esta caída fuerte que tuvo hace quince días”, explicó Débora D’Amato sobre el hecho del periodista de 82 años en La Mañana por C5N.
Respecto a lo último que se supo, la periodista Pía Shaw explicó que “está despierto, está siendo evaluado”. “Ayer estuvo hasta muy tarde mandando unos mensajes. El golpe que tuvo hace poco es lo que más preocupa a los médicos y a su familia. Está siendo muy bien atendido y rodeado de su familia. Hay que ver qué es lo que pasa a raíz del golpe que se dio y le quedó una cicatriz cerca del lado del ojo izquierdo”, sumó la panelista en A La Barbarossa (Telefe).
A mediados de abril había sido intervenido quirúrgicamente donde le colocaron dos stents. Tras recibir el altar aseguró que estaba cansado, pero que igual había ido a trabajar: “Estoy perfecto. El reposo siempre es bueno. Siempre hay que trabajar lo menos posible, pero vengo igual. Estoy un poco disfónico, nada más”.
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