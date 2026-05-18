Entradas para River vs. Belgrano, por la final del Torneo Apertura 2026: cuándo salen, cómo comprarlas y precios Ambos equipos definen el primer titulo del año en el Estadio Mario Alberto Kempes y esto es todo lo que hay que saber para conseguir las localidades. Por Agregar C5N en









River y Belgrano se enfrenan en la final del Torneo Apertura 2026. X (@Belgrano)

Quedó confirmada la final del Torneo Apertura entre el River, que eliminó a Rosario Central y Belgrano, que dejó en el camino a Argentinos Juniors, desde la definición por penales. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes, en la provincia de Córdoba, y contará con ambas parcialidades.

El conjunto de Núñez intentará reencontrarse con un título, mientras que el cordobés llega a la primera final en su historia. El partido, más allá de su importancia por la definición, se da a 15 años de la promoción 2011 que el Pirata ganó y mandó al Millonario a la B Nacional.

Cuándo y dónde comprar las entradas para la final entre River y Belgrano por el Torneo Apertura 2026 Las localidades se podrán adquirir únicamente a través del sitio web deportick.com. El cronograma de venta comenzará este martes 19 de mayo a las 14 horas con una preventa exclusiva para clientes de Naranja X, y continuará el miércoles 20 de mayo, en el mismo horario, para los socios de la institución.

Desde la organización aclararon que la venta para el público No Socio quedará supeditada al stock disponible, por lo que, de existir un remanente de entradas una vez cerradas las etapas previas, se informará la apertura de la misma a la brevedad.

Colidio gol de River Facundo Colidio autor del único gol del partido ante Central, festejó como Driussi, que salió lesionado. Redes sociales (imagen optimizada por IA)