Entradas para River vs. Belgrano, por la final del Torneo Apertura 2026: cuándo salen, cómo comprarlas y precios

Quedó confirmada la final del Torneo Apertura entre el River, que eliminó a Rosario Central y Belgrano, que dejó en el camino a Argentinos Juniors, desde la definición por penales. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes, en la provincia de Córdoba, y contará con ambas parcialidades.
El conjunto de Núñez intentará reencontrarse con un título, mientras que el cordobés llega a la primera final en su historia. El partido, más allá de su importancia por la definición, se da a 15 años de la promoción 2011 que el Pirata ganó y mandó al Millonario a la B Nacional.
Cuándo y dónde comprar las entradas para la final entre River y Belgrano por el Torneo Apertura 2026
Las localidades se podrán adquirir únicamente a través del sitio web deportick.com. El cronograma de venta comenzará este martes 19 de mayo a las 14 horas con una preventa exclusiva para clientes de Naranja X, y continuará el miércoles 20 de mayo, en el mismo horario, para los socios de la institución.
Desde la organización aclararon que la venta para el público No Socio quedará supeditada al stock disponible, por lo que, de existir un remanente de entradas una vez cerradas las etapas previas, se informará la apertura de la misma a la brevedad.
Precio de las entradas para la final del Torneo Apertura 2026
A su vez, desde a Liga Profesional de Fútbol indicaron los valores de las entradas:
River
- Popular Willington (socio): $80.000.
- Popular Willington (no socio): $150.000.
- Platea Ardiles (socio): $120.000.
- Platea Ardiles (no socio): $180.000.
Belgrano
- Popular Artime (socio): $80.000.
- Popular Artime (no socio): $150.000.
- Platea Gasparini (socio): $120.000.
- Platea Gasparini (no socio): $180.000
Cuándo se juega la final entre River y Belgrano por el Torneo Apertura 2026
El encuentro donde River intentará cortar la racha de 3 años sin títulos de liga y Belgrano, que buscará el primer titulo de su historia, se disputará el domingo 24 de mayo, desde las 15.30.
Los comandados por Eduardo Coudet disputaron su partido de semifinales el sábado y finalizó en tiempo regular, mientras que los dirigidos por Ricardo Zielinski tuvieron que jugar 30 minutos más, el domingo ante Argentinos Juniors en el tiempo extra.
River enfrentará a Red Bull Bragantino en el Monumental este miércoles a las 21.30 por la Copa Sudamericana, por lo que su entrenador deberá rotar piezas para que todos lleguen en óptimas condiciones al domingo.