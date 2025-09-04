4 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Truco casero: así podés destrabar la puerta del lavarropas con solo un cordón si no funciona

Pocas situaciones resultan tan desesperantes en casa como que la lavadora termine el ciclo y la puerta no se abra.

Por
Un truco fácil y sencillo para destrabar la puerta del lavarropas en tu casa.

Un truco fácil y sencillo para destrabar la puerta del lavarropas en tu casa.

Pocas situaciones resultan tan desesperantes en casa como que la lavadora termine el ciclo y la puerta no se abra. La ropa queda atrapada dentro y la primera reacción suele ser tirar con fuerza o pensar en llamar al servicio técnico. Sin embargo, existe un truco sencillo que puede sacarte del apuro sin necesidad de herramientas.

Un término técnico pasó a ser sinónimo de lo inesperado en la vida cotidiana.
Te puede interesar:

Nuevos términos: qué significa random y qué implica ser una persona random

El consejo lo comparte un trabajador de la empresa Centro Hogar Único, especializada en climatización, reparación y electrodomésticos. Según explica, cuando el cierre de la puerta está roto o bloqueado, basta con utilizar un simple cordón -como los de unos zapatos- para abrirla desde fuera. Es un recurso pensado solo para situaciones de emergencia, pero puede evitar más de un disgusto.

Cómo es el truco para destrabar la puerta del lavarropas con un cordón

El método consiste en rodear la puerta de la lavadora con el cordón y hacer presión en el punto del cierre.

  • Introduce el cordón por la parte superior de la puerta.
  • Hazlo deslizar siguiendo la circunferencia, de manera que rodee todo el aro.
  • Cuando el cordón llegue a la zona del cierre, tira de ambos extremos hacia ti.
  • La puerta se desbloquea de inmediato.

El gesto es similar al de hacer palanca desde el exterior, pero con un elemento flexible que no daña el electrodoméstico.

Aunque el truco funcione, si la puerta se bloquea de manera recurrente, es señal de cierre fatigado, tirador dañado o fallo eléctrico del bloqueo. Forzarla cada vez con un cordón solo aplaza el problema. Lo prudente es reparar o sustituir el cierre cuanto antes. Así evitarás que el bloqueo vuelva a ocurrir (o que derive en una avería mayor) y prolongarás la vida de la lavadora.

lavarropas

Noticias relacionadas

Un término técnico pasó a ser sinónimo de lo inesperado en la vida cotidiana.

Nuevos términos: qué significa random y qué implica ser una persona random

Expertos aseguran que lo mejor que se puede ingerir al despertar es un vaso de agua..

Por qué hay que tomar agua en ayunas, según los expertos

Unas ideas básicas y sencillas para reutilizar los rollos de papel higienico.

Así podés reciclar los rollos de papel higiénico y generar ideas únicas

Su popularidad en ascenso da una muestra de un cambio en las preferencias hacia prendas y accesorios más saludables.

Cómodas y a la moda: así son las zapatillas barefoot que se establecen como la tendencia del momento

El Salto Rosa Mística: una cascada agreste y sin intervenciones turísticas que permanece fuera del radar de la mayoría.

Turismo en Argentina: el imponente salto de agua que casi nadie conoce

Para muchos, llegar a la cima del Champaquí es tachar un pendiente de la lista viajera; para otros, es apenas el comienzo de un amor con las Sierras Grandes.

Viajar a Córdoba: este es el cerro más alto de la provincia y es hermoso

Rating Cero

Green Day hizo saltar Huracán. 

Green Day en Buenos Aires: el punk que no negocia

Medios del espectáculo señalan que el jugador del FC Barcelona estaría iniciando una nueva relación sentimental.

Este famoso jugador de España tendría nueva pareja y tiene a todos en vilo: ¿quién es?

Los desenredos del amor, una película coreana que ya está disponible en Netflix y es tendencia entre las más vistas.
play

De qué se trata Los desenredos del amor, la comedia romántica coreana que es furor en Netflix

Cinco amigos descubren que uno podría ser un estafador y sus vacaciones se descontrolan.
play

Cinco amigos descubren que uno podría ser un estafador y sus vacaciones se descontrolan: la película del momento en Netflix

Una película con una destacada actuación de Viola Davis llegó a Netflix y es de lo más visto.
play

Esta película con una destacada actuación de Viola Davis llegó a Netflix y es de lo más visto: cuál es

Los famosos contaron cómo se conocieron a través de una app de citas.

Anamá Ferrerira dio detalles de su salida con Martín Tetaz: "Me dejó..."

últimas noticias

Green Day hizo saltar Huracán. 

Green Day en Buenos Aires: el punk que no negocia

Hace 14 minutos
Kicillof: Milei quiere vender a la Argentina como si fuera un auto usado

Kicillof: "Milei quiere vender a la Argentina como si fuera un auto usado"

Hace 40 minutos
El sistema muestra un ícono claro e intuitivo, en donde aparece una cara sonriente si el alimento está libre de gluten o una cara triste si lo contiene.

El dispositivo innovador que le simplifica la vida a quienes sufren de celiaquía

Hace 43 minutos
Medios del espectáculo señalan que el jugador del FC Barcelona estaría iniciando una nueva relación sentimental.

Este famoso jugador de España tendría nueva pareja y tiene a todos en vilo: ¿quién es?

Hace 44 minutos
play
Los desenredos del amor, una película coreana que ya está disponible en Netflix y es tendencia entre las más vistas.

De qué se trata Los desenredos del amor, la comedia romántica coreana que es furor en Netflix

Hace 45 minutos