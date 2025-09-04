Truco casero: así podés destrabar la puerta del lavarropas con solo un cordón si no funciona Pocas situaciones resultan tan desesperantes en casa como que la lavadora termine el ciclo y la puerta no se abra. Por







Pocas situaciones resultan tan desesperantes en casa como que la lavadora termine el ciclo y la puerta no se abra. La ropa queda atrapada dentro y la primera reacción suele ser tirar con fuerza o pensar en llamar al servicio técnico. Sin embargo, existe un truco sencillo que puede sacarte del apuro sin necesidad de herramientas.

El consejo lo comparte un trabajador de la empresa Centro Hogar Único, especializada en climatización, reparación y electrodomésticos. Según explica, cuando el cierre de la puerta está roto o bloqueado, basta con utilizar un simple cordón -como los de unos zapatos- para abrirla desde fuera. Es un recurso pensado solo para situaciones de emergencia, pero puede evitar más de un disgusto.

Cómo es el truco para destrabar la puerta del lavarropas con un cordón El método consiste en rodear la puerta de la lavadora con el cordón y hacer presión en el punto del cierre.

Introduce el cordón por la parte superior de la puerta.

de la puerta. Hazlo deslizar siguiendo la circunferencia , de manera que rodee todo el aro.

, de manera que rodee todo el aro. Cuando el cordón llegue a la zona del cierre, tira de ambos extremos hacia ti .

. La puerta se desbloquea de inmediato.

El gesto es similar al de hacer palanca desde el exterior, pero con un elemento flexible que no daña el electrodoméstico.