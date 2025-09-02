2 de septiembre de 2025 Inicio
Este truco casero recomendado por un veterinario es ideal para eliminar las cucarachas

Un método simple, económico y seguro para mantener tu casa libre de insectos, con la garantía de un consejo profesional.

Para evitar la plaga de cucarachas existe un truco casero recomendado por un veterinario. 

Las cucarachas son una de las plagas domésticas más resistentes. Su presencia representa riesgos para la salud, ya que transportan bacterias que contaminan alimentos y superficies. Este truco casero recomendado por un veterinario es ideal para eliminarlas.

Un veterinario especializado en salud ambiental compartió un truco casero que está ganando popularidad por su simplicidad y eficacia. A diferencia de otros métodos agresivos, este remedio es fácil de preparar, económico y no representa riesgos para las mascotas ni para la familia.

Se trata de un método simple, práctico y natural que está ayudando a muchas personas a recuperar la tranquilidad en sus casas. Con ingredientes que todos tienen en la alacena, es posible decirle adiós a los insectos de forma efectiva y segura.

Cómo es el truco casero para combatir las cucarachas que recomienda un veterinario

El secreto consiste en utilizar una mezcla de azúcar y bicarbonato de sodio. El azúcar actúa como cebo, atrayendo a las cucarachas, mientras que el bicarbonato genera una reacción interna en el estómago del insecto que termina por eliminarlo. Este truco se utilizó durante años, pero ahora muchos profesionales lo recomiendan por ser seguro y accesible.

La preparación es muy sencilla: basta con mezclar partes iguales de azúcar y bicarbonato y colocarlas en pequeños recipientes o tapas cerca de las áreas donde suelen aparecer las cucarachas, como detrás del refrigerador, debajo de la pileta o en las esquinas oscuras de la cocina.

Según el veterinario, la clave del éxito está en la constancia. Reponer la mezcla cada pocos días garantiza que las cucarachas sigan cayendo en la trampa hasta que la infestación disminuya de manera significativa.

Otra ventaja de este tip es que no produce olores desagradables ni deja residuos tóxicos, algo fundamental cuando hay niños o animales en casa. Además, al ser un método económico, puede repetirse todas las veces que sea necesario sin gastar de más. No obstante, es importante acompañar este remedio con medidas de higiene, como mantener los alimentos bien cerrados, limpiar restos de comida y sellar posibles entradas desde el exterior. Así, se evita que nuevas cucarachas invadan el hogar.

