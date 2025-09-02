Este truco casero recomendado por un veterinario es ideal para eliminar las cucarachas Un método simple, económico y seguro para mantener tu casa libre de insectos, con la garantía de un consejo profesional. Por







Para evitar la plaga de cucarachas existe un truco casero recomendado por un veterinario. Pexels

Las cucarachas son una de las plagas domésticas más resistentes. Su presencia representa riesgos para la salud, ya que transportan bacterias que contaminan alimentos y superficies. Este truco casero recomendado por un veterinario es ideal para eliminarlas.

Un veterinario especializado en salud ambiental compartió un truco casero que está ganando popularidad por su simplicidad y eficacia. A diferencia de otros métodos agresivos, este remedio es fácil de preparar, económico y no representa riesgos para las mascotas ni para la familia.

Se trata de un método simple, práctico y natural que está ayudando a muchas personas a recuperar la tranquilidad en sus casas. Con ingredientes que todos tienen en la alacena, es posible decirle adiós a los insectos de forma efectiva y segura.

-Cucaracha Cómo es el truco casero para combatir las cucarachas que recomienda un veterinario El secreto consiste en utilizar una mezcla de azúcar y bicarbonato de sodio. El azúcar actúa como cebo, atrayendo a las cucarachas, mientras que el bicarbonato genera una reacción interna en el estómago del insecto que termina por eliminarlo. Este truco se utilizó durante años, pero ahora muchos profesionales lo recomiendan por ser seguro y accesible.

La preparación es muy sencilla: basta con mezclar partes iguales de azúcar y bicarbonato y colocarlas en pequeños recipientes o tapas cerca de las áreas donde suelen aparecer las cucarachas, como detrás del refrigerador, debajo de la pileta o en las esquinas oscuras de la cocina.