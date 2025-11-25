25 de noviembre de 2025 Inicio
Tiene una laguna natural, está cerca de Buenos Aires y es un pueblo donde se respira tradición gauchesca

Un destino bonaerense que combina entorno campestre, legado histórico y una laguna que funciona como punto clave para la recreación.

Por
Navarro ofrece tradición y naturaleza a pocos kilómetros de CABA.

Navarro ofrece tradición y naturaleza a pocos kilómetros de CABA.

  • Navarro se presenta como un pueblo bonaerense de ritmo sereno, donde conviven la tranquilidad rural, la tradición criolla y un paisaje dominado por la llanura agrícola.
  • La historia de Navarro está atravesada por antiguos fortines coloniales y por hechos decisivos, entre ellos el fusilamiento de Manuel Dorrego, que marcaron su identidad.
  • La Laguna Navarro constituye el principal espacio recreativo del destino, un ámbito natural ideal para nadar, realizar actividades náuticas y descansar al aire libre.
  • El circuito turístico de Navarro integra el Parque y Museo Biográfico Manuel Dorrego, sus pulperías tradicionales y la iglesia de San Lorenzo Mártir, ubicada en la plaza central.

Navarro aparece como uno de los enclaves rurales más buscados para quienes desean desconectarse del ritmo urbano. Con una ubicación cercana a unos 120 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, combina un paisaje llano dominado por la producción agropecuaria con una atmósfera tranquila que se enmarca en un fuerte sentido de pertenencia local. Su laguna se convirtió en un atractivo indispensable cuando las temperaturas altas impulsan a buscar espacios abiertos y de naturaleza.

La identidad del pueblo está atravesada por un origen ligado a antiguos fortines que funcionaban como puntos estratégicos de control en tiempos coloniales. Ese pasado se hace visible en la réplica del Fortín San Lorenzo, levantada en 1997, que rememora el primer asentamiento que dio forma al desarrollo social y productivo de la zona. Sus calles, conservadas con un espíritu tradicional, permiten reconocer el crecimiento que promovió la llegada de criollos e inmigrantes atraídos por las posibilidades agrícolas.

Otro componente que define la historia local es el episodio del fusilamiento de Manuel Dorrego en 1828, un hecho que marcó la política nacional. La presencia de un parque y museo dedicado a su figura refuerza la memoria de aquel acontecimiento y aporta un eje cultural que complementa la experiencia turística. En este entorno, la propuesta combina naturaleza, pasado y costumbres gauchescas.

NAVARRO-
El Parque y Museo Biográfico Manuel Dorrego permite recorrer uno de los capítulos clave de la historia nacional.

El Parque y Museo Biográfico Manuel Dorrego permite recorrer uno de los capítulos clave de la historia nacional.

Dónde queda Navarro

Este destino bonaerense se encuentra a unos 126 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, dentro de un sector del norte provincial caracterizado por extensas llanuras. Su localización facilita visitas breves y escapadas de fin de semana, ya que el trazado rutero permite un acceso directo sin grandes desvíos.

Qué puedo hacer en Navarro

El pueblo, con poco más de 19.000 habitantes, reúne diversos atractivos que conectan patrimonio cultural con vida campestre. El Parque y Museo Biográfico Manuel Dorrego ofrece un recorrido por uno de los sucesos más relevantes de la historia argentina, mientras que la Laguna Navarro funciona como ámbito recreativo para nadar o practicar juegos náuticos. La pesca no está habilitada, pero el entorno natural propone jornadas ideales para descansar.

Las pulperías tradicionales aportan la impronta gastronómica del lugar con platos típicos como empanadas, locro, asado o embutidos caseros. La iglesia de San Lorenzo Mártir, ubicada frente a la plaza principal, suma otro punto de interés dentro de los circuitos guiados. A esto se le agrega la célebre Fiesta del Buñuelo, una feria que combina sabores rurales e iniciativas de emprendedores locales.

Además del circuito histórico y gastronómico, Navarro invita a recorrer su paisaje rural a un ritmo apacible, ideal para caminatas, paseos en bicicleta y actividades al aire libre que permiten apreciar la fisonomía típica de la llanura bonaerense. Sus alrededores conservan antiguas tradiciones agrícolas, y ese marco natural funciona como complemento perfecto para quienes buscan una experiencia que combine tranquilidad, historia y costumbres arraigadas.

Cómo llegar a Navarro

NAVARRO-
Su cercanía con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires convierte a Navarro en una escapada ideal para fines de semana.

Su cercanía con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires convierte a Navarro en una escapada ideal para fines de semana.

El acceso desde la Ciudad de Buenos Aires se realiza tomando la Ruta Nacional 7 y luego un tramo de la Ruta Nacional 5 hasta alcanzar el cruce con la Ruta Provincial 47, que conduce directamente al casco urbano. El trayecto cubre unos 126 kilómetros y, en condiciones normales de tránsito, demanda entre una hora y media y dos horas de viaje.

