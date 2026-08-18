Misión BA: el restaurante de Palermo que busca borrar la frontera entre salir a comer y salir a bailar En Palermo, Misión BA propone una experiencia que combina gastronomía, coctelería y música en un espacio de dos niveles. Con cocina del chef Lucas Ríos, una barra liderada por Martín Cabral y una programación musical que varía según la fecha, con noches de electrónica, reggaetón, jazz en vivo y DJs, el restaurante y club boutique suma distintas propuestas para cada noche. Por Agregar C5N en









Una experiencia que combina gastronomía, coctelería y música.

El recorrido comienza en planta baja, con un salón de estética contemporánea, mesas para cenar y una gran barra. La iluminación, las proyecciones y la música acompañan el cambio de clima durante la noche. En el primer piso aparece uno de los espacios más particulares del lugar: un gran baño revestido en azulejos blancos, inspirado en las discotecas de Ibiza, que cuenta con su propia barra de cócteles y una cabina de DJ.

Qué se puede pedir en Misión BA La carta de Lucas Ríos reúne platos inspirados en distintas cocinas del mundo, con pescados y mariscos, carnes, pastas artesanales y sushi. Entre las opciones aparecen el pulpo con puré de boniato ahumado, pickles y aceite picante, las mollejas glaseadas en teriyaki, el ceviche de langostinos, el arroz negro con mariscos y alioli y los sorrentinos de pulpo con salsa de salvia y hondashi.

El sushi tiene, además, una propuesta especial: de miércoles a domingos, para las reservas del turno de las 20 h, se ofrece sushi y Malbec de Bodega Terrazas de los Andes ilimitados por $45 000 por persona. La selección incluye piezas como Sunset, California, Philadelphia, Golden Roll, Gunkan de tartar de salmón y roll de atún.

Qué se puede tomar en Misión BA La barra de Martín Cabral combina clásicos y cócteles de autor. Entre las opciones aparecen el Tokio —con whisky Red Label, maracuyá, miel de cardamomo, naranja y ananá—; el Munin —con vodka de frambuesa, Aperol, lychee, lima, menta y frutos rojos— y Maui, con ron dorado, Rasta Chai, miel de canela y cardamomo, ananá, limón y jengibre.

Todos los días de 20 a 22 h hay happy hour 2x1 en cócteles clásicos.

Música, fiesta y un baño que también es parte de la noche La agenda de Misión BA varía cada día y combinando música electrónica, reggaetón, jazz en vivo y sesiones de DJs, con propuestas que van cambiando según el día. La música acompaña el recorrido por los distintos ambientes y transforma el espacio a medida que avanza la noche. La particularidad es que la fiesta no queda concentrada en una pista: puede comenzar con una cena, continuar con cócteles y terminar en un baño convertido en escenario, con DJ, barra y una estética inspirada en Ibiza. Dónde queda Misión BA Misión BA está en Godoy Cruz 1715, Palermo. Horarios: de miércoles a domingos, a partir de las 20 h.