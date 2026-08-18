18 de agosto de 2026 Inicio
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La parrilla de Palermo con carnes de pastura, cortes poco habituales y platos de bodegón

Creado por la cocinera Mariana Hernández y el carnicero Hernán Méndez, KANKA combina el trabajo sobre carnes de pastura con recetas de bodegón, sabores tucumanos y elaboración propia. Su formato funciona desde el desayuno hasta la cena e incluye menú ejecutivo, happy hour, vinos de pequeños productores y una terraza rodeada de plantas.

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Una manera diferente de acercarse a la parrilla porteña. 

Una manera diferente de acercarse a la parrilla porteña. 

Frente al Mercado de Pulgas, sobre la avenida Dorrego, KANKA Cocina propone una manera diferente de acercarse a la parrilla porteña. Las carnes de pastura, las piezas maduradas y los cortes poco habituales marcan el rumbo de una carta que también reserva espacio para platos de bodegón, recetas familiares, sándwiches y preparaciones con productos de estación. El restaurante funciona durante todo el día: abre desde la mañana con desayunos y brunch, continúa con el menú ejecutivo y llega hasta el happy hour y la cena.

Una experiencia que combina gastronomía, coctelería y música.
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El proyecto nació en septiembre de 2021 de la mano de Mariana Hernández y Hernán Méndez. Ella es tucumana, cocinera desde hace más de dos décadas y responsable del concepto culinario; él es carnicero y está al frente de PIAF (Proveeduría Integral de Alimentos Frescos), reconocida carnicería premium ubicada entre Palermo y Colegiales. La experiencia de ambos se encuentra en lo que denominan “cortes y cocciones”: un trabajo que parte del desposte, estudia la estructura de cada pieza y define la técnica más conveniente para llevarla al plato. Esa alianza también les permite conocer el origen de las carnes y desarrollar cortes especiales para KANKA.

Qué pedir en KANKA Cocina

La parrilla se alimenta con quebracho colorado y espinillo, una combinación que aporta potencia y estabilidad a las brasas, además de aromas. Por el fuego pasan el T-bone, que reúne lomo y bife angosto; el tomahawk, reconocible por el hueso largo de la costilla; la entraña, la arañita, la tira de asado, la marucha y las picañas vacuna y de cerdo. Entre las piezas exclusivas aparece El Secreto, un corte de textura firme, similar a la del vacío. También se destaca el ojo de bife madurado en el restaurante. Las piezas aptas atraviesan un proceso en seco a 2,5 °C y con un 75 % de humedad controlada, pensado para concentrar el sabor y transformar la textura.

La cocina no termina en las brasas. Para empezar, se ofrece una tortilla de papa con langostinos y queso de cabra, mbejú con hongos, palta y huevo a la plancha o camembert tibio con peras asadas. Entre los platos de espíritu bodegonero figuran el pastel de papa con osobuco braseado, el revuelto gramajo y la milanesa a caballo. La historia tucumana de Mariana aparece en el sándwich de milanesa de cuadril, servido en pan elaborado en el restaurante. También son de producción propia los panes, las salsas, los condimentos y el blend de la hamburguesa. Para acompañar hay puré de papas con hongos, vegetales asados, hongos a la provenzal y zanahorias con hummus de remolacha.

Qué tomar en KANKA Cocina

La carta de vinos, desarrollada junto al sommelier Beltrán Crucci, recorre pequeñas bodegas, proyectos independientes y elaboraciones orgánicas de distintas regiones del país. Incluye etiquetas blancas, tintas, rosadas, naranjas y espumosas, además de opciones por copa. En las canillas se sirven cerveza, Buenos Aires Gin y vermú La Fuerza. Por la tarde, de 18.30 a 21 h, el happy hour combina estas bebidas con buñuelos de acelga, pizza a la parrilla o revuelto gramajo.

El entorno termina de explicar la identidad del lugar. El salón reúne mesas de madera, sillas de distintos estilos, lámparas colgantes, objetos familiares y muebles encontrados en el Mercado de Pulgas; la cocina a la vista deja seguir el movimiento de la parrilla y en planta alta, una terraza rodeada de vegetación ofrece un sector más tranquilo, con espacios abiertos y semicubiertos. KANKA se reconoce en esa mezcla: una parrilla sostenida por el conocimiento de la carne y, al mismo tiempo, una mesa de barrio pensada para volver.

Dónde queda KANKA Cocina

KANKA Cocina está ubicado en Av. Dorrego 1681, Palermo.

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