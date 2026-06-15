15 de junio de 2026 Inicio
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Turismo: viajaron casi un millón de personas, pero fue el fin de semana largo con menos movimiento de 2026

Se movilizaron 993.683 turistas en todo el país, con un impacto económico de $216.649 millones, pero las escapadas fueron cortas y el consumo moderado.

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Salta fue uno de los principales polos turísticos por las actividades vinculadas a la conmemoración de Martín Miguel de Güemes.

Salta fue uno de los principales polos turísticos por las actividades vinculadas a la conmemoración de Martín Miguel de Güemes.

El fin de semana largo derivado del feriado por el Paso a la Inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes tuvo un impacto económico de $216.649 millones tras la movilización de 993.683 personas en todo el país. Sin embargo, se trató del fin de semana largo con menos desplazamientos en lo que va de 2026.

Tanti, Córdoba. 
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La coincidencia con el inicio del Mundial de Fútbol, el contexto económico y las condiciones climáticas condicionaron la actividad, indicó un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El gasto promedio diario por turista fue de $109.013, con una caída real del 3,5%respecto del año pasado. Además, la estadía promedio se redujo a dos días, frente a las 2,3 jornadas registradas en 2025, reflejando una tendencia creciente hacia escapadas más cortas y un consumo más moderado.

En lo que va del año, ya transcurrieron seis fines de semana largos. Según CAME, 10.374.523 turistas viajaron por el país y realizaron gastos por $2,84 billones. Comparado con igual período de 2025, la cantidad de viajeros acumulada se redujo un 26%, aunque el año pasado junio contó con un fin de semana largo adicional por el Día de la Bandera.

El crecimiento del turismo de cercanía

La entidad empresaria destacó que durante este año se consolidó un perfil de viaje más cauteloso, con decisiones tomadas a último momento y una fuerte presencia del turismo de cercanía. Las bajas reservas previas fueron parcialmente compensadas por ventas de último momento en varios destinos.

Los mayores niveles de actividad se concentraron en destinos vinculados con la naturaleza, la nieve, las termas y los grandes eventos deportivos y culturales. La cercanía de las vacaciones de invierno y el inicio del Mundial 2026 también incidieron en la demanda.

Región por región, cómo le fue a cada sector de Argentina

En la Patagonia, Bariloche volvió a ubicarse entre los destinos más buscados, anticipando la temporada invernal. También registraron movimiento San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Ushuaia, impulsados por las primeras nevadas y la preparación de los centros de esquí.

En el Litoral, Puerto Iguazú alcanzó niveles de ocupación cercanos al 70%, mientras que los Esteros del Iberá y las termas entrerrianas mantuvieron una buena afluencia de visitantes.

En el Norte argentino, Salta fue uno de los principales polos turísticos por las actividades vinculadas a la conmemoración del prócer salteño, mientras que Jujuy sostuvo una ocupación cercana al 60%.

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