El bodegón barato de Buenos Aires con una tortilla rellena de muzzarella y panceta ahumada

Este restaurante destaca por la presentación de sus platos y sus porciones abundantes, siendo un lugar perfecto para una salida en grupo.

Por
Pastas abundantes

Pastas abundantes, parrillada y entradas de nivel en este bodegón en Palermo. 

@laboqueriapalermo
  • Es un bodegón familiar en Palermo que ofrece platos abundantes para compartir.
  • Se ubica en Soler 5101, una esquina cercana a las avenidas Santa Fe y Juan B. Justo.
  • Sus especialidades incluyen la tortilla con panceta, el bife de chorizo y el matambre a la pizza.
  • Ofrece opciones para grupos como la tabla de carnes y pastas caseras con rellenos de asado.

En el mapa de los bodegones de la Ciudad de Buenos Aires, hay nombres que resuenan por su historia y otros que se ganan el respeto por la contundencia de sus platos. La Boquería, ubicado en Palermo, es uno de esos destinos que logró fusionar la calidez del típico restaurante de barrio con una propuesta gastronómica que no escatima en calidad ni en tamaño.

Playas tranquilas en el sur de la provincia de Buenos Aires. 
La escapada de verano cerca de Buenos Aires a un lugar que parece "el fin del mundo"

Este restaurante se posiciona como un espacio familiar donde se sirven porciones para compartir y los precios son accesibles para la zona en la que se ubica. Otro aspecto a destacar es la presentación de sus platos: cuidada y detallista. Este lugar ratifica el dicho de que “la comida entra por los ojos”.

Dónde queda La Boquería

La Boquería se encuentra en Soler 5101, Palermo. Es una bella esquina a pocos metros de la Avenida Juan B Justo y la Avenida Santa Fe.

Se trata de una zona muy transitada, tanto en la semana como los sábados y domingos ya que se encuentra cerca del Distrito Arcos, por lo que se recomienda ir con tiempo o reservar para asegurar tu lugar.

Qué puedo hacer en La Boquería

LA BOQUERIA empnadas 2.JPG

La Boquería cuenta con un menú variado. Uno de los platos preferidos se encuentra como parte de su oferta de entradas y es la tortilla con muzzarella y panceta ahumada. Es una porción contundente así que es mejor compartir para no llenarse antes de empezar.

Para picar antes de la comida también se pueden pedir boquerones, provoleta con morrones asados, rúcula, tomates secos o burrata con jamón serrano, tomates cherry, castañas de cajú y pesto, o las muy elogiadas empanadas de asado fritas acompañadas de salsa criolla.

Entre sus platos, el bife de chorizo y el matambre a la pizza son dos recomendaciones infalibles. En cuanto a las opciones de pastas, los sorrentinos de jamón y muzzarella se recomienda acompañar con la crema de langostinos; mientras que los ravioles de la casa, rellenos de asado y reggianito, van perfectamente con salsa de fileto. También hay ravioles de verdura, rigatoni o spaghetti.

LA BOQUERIA

Para quienes vayan en grupo, la tabla de carnes puede ser una gran opción. Incluye asado, vacío, pollo, chorizo, morcilla y chinchulín, y se puede compartir entre tres o cuatro. Se puede acompañar con papas o batatas fritas, ensaladas, puré de papas o verduras grilladas.

Para cerrar, podés optar por un clásico de bodegón como el flan casero con dulce de leche y crema, o animarte a cucharear el mousse de chocolate con frutos rojos o el tiramisú.

Cómo llegar a La Boquería

Al estar cerca de avenidas importantes de la Ciudad como la Av. Santa Fe (continuación de Av. Cabildo), se puede acceder muy fácil en distintos medios de transporte. Quienes decidan ir en auto deberán tener en cuenta que puede resultar complicado encontrar estacionamiento por la zona.

Para llegar a través del tren, hay que viajar hasta la estación Palermo, a pocos metros del lugar. Otra opción es tomar la Línea D del subte hasta la estación Plaza Italia y caminar alrededor de 600 metros. También hay varios colectivos que circulan por la zona, acercándote hasta las cercanías del restaurante como las siguientes líneas: 34, 55, 112, 152 y 166.

