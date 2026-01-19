Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires que tienen sorrentinos de carne espectaculares

Se trata de dos paradas obligatorias en la Ciudad que ofrecen pastas con un relleno de carne tierno y sabroso.

La pasta rellena es un plato muy querido por los argentinos, principalmente elegida para el almuerzo del domingo. En Buenos Aires hay varios bodegones y restaurantes donde disfrutar este platillo; pero si lo que buscás son unos ricos sorrentinos , hay dos lugares que no te podés perder. Ofrecen tradición, calidad, y abundancia.

A diferencia de lo que muchos piensan, los sorrentinos no nacieron en Italia sino en Argentina; más precisamente, en la ciudad de Mar del Plata. Eso sí, fueron creados por italianos que inmigraron al país en los años 60. Se podría hablar entonces de una creación ítalo-argentina que conquistó la gastronomía local.

Se trata de uno de los platos de pastas más pedidos en los bodegones, destacando por la variedad de sabores que se pueden encontrar. Los sorrentinos rellenos de jamón y queso - o mozzarella- son los más clásicos, pero sin duda los de carne son los más buscados. Hay dos lugares en particular que destacan por su sabor y un relleno bien abundante.

Il Ombu Trattoria es un restaurante italiano ubicado en Nueva Pompeya . Es muy bien valorado en Buenos Aires, reconocido principalmente por la calidad de sus pastas y platos de cocina italiana casera. Pero lo que impresiona es lo abundante de sus porciones.

Este restaurante, que está por cumplir seis años en el barrio, es sin duda una parada para probar este platillo y para deleitarse con cualquier de sus otras opciones de pasta: fusilli al fierrito, canelones, tagliatelle, fetuccini, cuerdas de guitarra, y más.

Todas se pueden acompañar con su variedad de salsas, desde fileto con albóndigas hasta preparaciones con frutos de mar. También se destaca la preparación y el sabor de sus risottos, que se sirven en una porción ideal para compartir.

Dirección: Patagones 2976. Abre todos los días de 12:30 a 16 horas y de 20 a 01.

Salgado Alimentos

Sorrentino Salgado

Salgado es un bodegón moderno, reconocido en la escena gastronómica porteña por sus pastas rellenas. Además este lugar cuenta con varias sucursales que están distribuidas en distintos puntos de la Ciudad.

Ofrece un ambiente muy cálido, con una estética retro y pastas frescas que abundan con su relleno. Los sorrentinos de osobuco son un obligado en este lugar, que se sirven acompañados con manteca de salvia y ricotta. Además de la comida, en este lugar destacan por la atención de sus mozos y por su excelente relación precio-calidad.

Dirección: Juan Ramírez de Velasco 401, Villa Crespo.

Otras sucursales: