Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires que tienen sorrentinos de carne espectaculares

Se trata de dos paradas obligatorias en la Ciudad que ofrecen pastas con un relleno de carne tierno y sabroso.

Los sorrentinos tienen su origen en Mar del Plata.

La Mamma Pastas ofrece las mejores pastas de Cataratas.

  • En CABA, hay dos lugares destacados para comer sorrentinos de carne
  • Il Ombú trattoria se ubica en Nueva Pompeya y destaca por su cocina italiana casera y porciones extremadamente abundantes.
  • Salgado Alimentos es un referente de pastas frescas con estética retro, famoso por sus innovadores sorrentinos de osobuco.
  • Il Ombu se encuentra en Patagones 2976, mientras que Salgado cuenta con múltiples sedes en barrios como Villa Crespo y Urquiza.

La pasta rellena es un plato muy querido por los argentinos, principalmente elegida para el almuerzo del domingo. En Buenos Aires hay varios bodegones y restaurantes donde disfrutar este platillo; pero si lo que buscás son unos ricos sorrentinos, hay dos lugares que no te podés perder. Ofrecen tradición, calidad, y abundancia.

A diferencia de lo que muchos piensan, los sorrentinos no nacieron en Italia sino en Argentina; más precisamente, en la ciudad de Mar del Plata. Eso sí, fueron creados por italianos que inmigraron al país en los años 60. Se podría hablar entonces de una creación ítalo-argentina que conquistó la gastronomía local.

Se trata de uno de los platos de pastas más pedidos en los bodegones, destacando por la variedad de sabores que se pueden encontrar. Los sorrentinos rellenos de jamón y queso - o mozzarella- son los más clásicos, pero sin duda los de carne son los más buscados. Hay dos lugares en particular que destacan por su sabor y un relleno bien abundante.

Il Ombu Trattoria

Raviolones carne

Il Ombu Trattoria es un restaurante italiano ubicado en Nueva Pompeya. Es muy bien valorado en Buenos Aires, reconocido principalmente por la calidad de sus pastas y platos de cocina italiana casera. Pero lo que impresiona es lo abundante de sus porciones.

Este restaurante, que está por cumplir seis años en el barrio, es sin duda una parada para probar este platillo y para deleitarse con cualquier de sus otras opciones de pasta: fusilli al fierrito, canelones, tagliatelle, fetuccini, cuerdas de guitarra, y más.

Todas se pueden acompañar con su variedad de salsas, desde fileto con albóndigas hasta preparaciones con frutos de mar. También se destaca la preparación y el sabor de sus risottos, que se sirven en una porción ideal para compartir.

Dirección: Patagones 2976. Abre todos los días de 12:30 a 16 horas y de 20 a 01.

Salgado Alimentos

Sorrentino Salgado

Salgado es un bodegón moderno, reconocido en la escena gastronómica porteña por sus pastas rellenas. Además este lugar cuenta con varias sucursales que están distribuidas en distintos puntos de la Ciudad.

Ofrece un ambiente muy cálido, con una estética retro y pastas frescas que abundan con su relleno. Los sorrentinos de osobuco son un obligado en este lugar, que se sirven acompañados con manteca de salvia y ricotta. Además de la comida, en este lugar destacan por la atención de sus mozos y por su excelente relación precio-calidad.

Dirección: Juan Ramírez de Velasco 401, Villa Crespo.

Otras sucursales:

  • Salgado Alimentos Urquiza - Barzana 2090
  • Salgado Alimentos Newbery - Av. Jorge Newbery 3701
  • Aráoz 494.
  • Salgado Alimentos Charcas - Darregueyra 2285.
  • Larrazábal 399.
