Este pueblo se conoce como La Toscana de Uruguay y tiene todo tipo de atractivos: donde se encuentra

Ubicado en el departamento de Maldonado, cerca del límite con Rocha y a pocos kilómetros de la costa oceánica, este rincón uruguayo conserva una identidad rural marcada. Con poco más de un siglo de historia y una población reducida, el pueblo logró reinventarse sin perder su esencia.
La calma de sus calles, la presencia de viñedos y olivares, y una agenda cultural en crecimiento explican por qué Garzón dejó de ser solo un punto en el mapa para transformarse en un destino elegido por quienes buscan experiencias distintas.
Como es el pueblo uruguayo que todos comparan con La Toscana
Pueblo Garzón es una pequeña localidad del departamento de Maldonado con poco más de un siglo de historia y una población reducida, dedicada principalmente a actividades rurales y a la explotación de granito. Su trazado urbano, las calles amplias y las construcciones bajas de estilo colonial conservan un aire nostálgico que remite a su época de mayor crecimiento, cuando el tren impulsaba la vida económica del lugar.
La plaza central concentra la dinámica del pueblo y funciona como punto de encuentro. Rodeada por la iglesia, el club social y antiguas viviendas, hoy también convive con tiendas de artesanías y espacios culturales. Este núcleo urbano permite recorrer a pie el casco histórico y entender el ritmo pausado que define a Garzón.
El arte y la naturaleza completan el perfil del destino. Garzón cuenta con varias galerías de renombre, un alojamiento con habitaciones flotantes en la laguna y acceso cercano a las Sierras de Garzón, donde se preserva la fauna y flora autóctonas. Esta suma de paisaje, cultura y calma explica por qué muchos lo comparan con la Toscana italiana.