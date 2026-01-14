Este pueblo se conoce como La Toscana de Uruguay y tiene todo tipo de atractivos: donde se encuentra Un rincón del este uruguayo se consolidó como destino cultural y gastronómico. Paisajes serranos y calma absoluta definen su identidad. Por + Seguir en







Por la suma de paisaje, cultura y calma muchos lo comparan con la Toscana italiana.

Un pequeño pueblo del este uruguayo se ganó el apodo de “La Toscana de Uruguay” por su paisaje, su ritmo pausado y su identidad cultural.

Con apenas unos cientos de habitantes, el lugar se afianzó como destino turístico gracias a la gastronomía, el vino y el arte.

La propuesta incluye bodegas con fuerte influencia marina, alojamientos singulares y un entorno natural preservado.

Su ubicación estratégica, lejos del ruido urbano pero cerca de polos turísticos, refuerza su atractivo para escapadas cortas. En el este de Uruguay existe un pueblo que muchos comparan con la Toscana italiana por su paisaje, su arquitectura y su estilo de vida tranquilo. Se trata de Garzón, una localidad que en los últimos años despertó el interés de viajeros, artistas y amantes de la gastronomía.

Ubicado en el departamento de Maldonado, cerca del límite con Rocha y a pocos kilómetros de la costa oceánica, este rincón uruguayo conserva una identidad rural marcada. Con poco más de un siglo de historia y una población reducida, el pueblo logró reinventarse sin perder su esencia.

La calma de sus calles, la presencia de viñedos y olivares, y una agenda cultural en crecimiento explican por qué Garzón dejó de ser solo un punto en el mapa para transformarse en un destino elegido por quienes buscan experiencias distintas.

Pueblo Garzón es una pequeña localidad del departamento de Maldonado con poco más de un siglo de historia y una población reducida, dedicada principalmente a actividades rurales y a la explotación de granito. Su trazado urbano, las calles amplias y las construcciones bajas de estilo colonial conservan un aire nostálgico que remite a su época de mayor crecimiento, cuando el tren impulsaba la vida económica del lugar.

La plaza central concentra la dinámica del pueblo y funciona como punto de encuentro. Rodeada por la iglesia, el club social y antiguas viviendas, hoy también convive con tiendas de artesanías y espacios culturales. Este núcleo urbano permite recorrer a pie el casco histórico y entender el ritmo pausado que define a Garzón.

Uno de los motores del reconocimiento actual es la propuesta gastronómica y vitivinícola. La Compañía Uruguaya de Vinos de Mar se consolidó como una referencia por sus vinos elaborados en pequeñas parcelas, con fuerte influencia del entorno marítimo y serrano. A eso se sumó, desde hace dos décadas, la llegada de figuras de la gastronomía que posicionaron al pueblo en el mapa turístico. El arte y la naturaleza completan el perfil del destino. Garzón cuenta con varias galerías de renombre, un alojamiento con habitaciones flotantes en la laguna y acceso cercano a las Sierras de Garzón, donde se preserva la fauna y flora autóctonas. Esta suma de paisaje, cultura y calma explica por qué muchos lo comparan con la Toscana italiana.