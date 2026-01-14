Turismo en Argentina: el pueblo oculto del norte que te lleva al ritmo de las tradiciones andinas Este destino es uno de los destinos más auténticos y recónditos de nuestro país. Preservado del turismo masivo por su difícil acceso y su posición a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Por + Seguir en







Para quienes anhelan escapar del ritmo de la ciudad y reconectarse con lo esencial, este refugio invita a una desconexión profunda rodeada de grandes paisajes. Todo Jujuy

El Angosto se ubica a 3581 metros de altitud en el departamento de Santa Catalina, siendo uno de los asentamientos más elevados del país donde apenas 40 familias mantienen vivas sus tradiciones ancestrales.

El acceso constituye una aventura que requiere vehículo 4x4 y guías locales, atravesando 30 kilómetros de ripio con cruces de arroyos, tramos de cornisa y pendientes pronunciadas desde Santa Catalina.

El poblado se encuentra en la confluencia de los ríos Grande de San Juan y Mojinete.

Sin señal de celular, comercios ni servicios modernos, ofrece turismo comunitario compartiendo la cotidianeidad con pobladores locales, senderismo, observación de fauna autóctona y desconexión total. En las alturas de Jujuy se esconde una joya turística que pocos descubrieron hasta el momento. El Angosto es uno de los destinos más remotos y particulares del norte argentino, donde apenas 40 familias mantienen vivas sus tradiciones en un entorno de extraordinaria belleza natural. Este poblado, situado a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar en la inmensidad de la Puna jujeña, ofrece una experiencia de inmersión total en la cultura andina.

El acceso a este tesoro escondido constituye una aventura en sí misma, con senderos que atraviesan cornisas rodeadas de rocas, cruzan caudalosos arroyos y ascienden hasta alturas donde resulta complicado respirar. Los caminos serpentean entre montañas, con cruces de arroyos y una altitud que pone a prueba al viajero. Las dificultades del recorrido cuidaron la autenticidad de este rincón jujeño, manteniéndolo alejado del turismo masivo y conservando su espíritu original intacto.

Para los viajeros que buscan experiencias distintas y una fuerte conexión con la naturaleza, El Angosto representa el destino perfecto. Sin señal de celular, comercios ni estaciones de servicio, este pueblo ofrece la oportunidad única de desconectarse completamente del mundo moderno y sumergirse en un estilo de vida basado en lo simple en medio de un entorno natural relajante.

El Angosto Wikiloc Dónde queda El Angosto El Angosto se encuentra ubicado a 3.581 metros de altitud en el departamento de Santa Catalina, formando parte de la región más árida y alejada de la puna jujeña. Esta pequeña localidad se levanta en la confluencia de los ríos Grande de San Juan y Mojinete, muy próxima al cerro Branqui, cuya cumbre alberga el hito fronterizo con Bolivia. Su posición geográfica lo convierte en uno de los asentamientos más elevados de nuestro país, tan remoto que muchos mapas digitales no lo registran.

Qué puedo hacer en El Angosto Las experiencias y actividades disponibles en este poblado de altura son únicas:

Realizar travesías por senderos casi vírgenes que atraviesan quebradas espectaculares e imponentes, adentrándose junto a cursos de agua cristalina.

Practicar pesca deportiva en puntos específicos del recorrido donde los arroyos de aguas transparentes lo permiten.

Desafiar las alturas practicando ciclismo de montaña o mountain bike por rutas extremas que atraviesan el paisaje de la puna.

Vivir experiencias de turismo comunitario y turismo vivencial compartiendo la cotidianeidad y el día a día con los pobladores locales.

Conocer las tradiciones, técnicas de cultivo y formas ancestrales de trabajo de las familias que habitan el lugar.

Observar fauna autóctona en su hábitat natural y en libertad, incluyendo llamas y cabras que pastan libremente por las laderas de las montañas.

Explorar la rica biodiversidad única de la región, donde el aislamiento preserva y permite la conservación de especies vegetales y animales adaptadas a las condiciones extremas de altura. El Angosto Wikiloc Cómo llegar a El Angosto El viaje hacia El Angosto comienza en San Salvador de Jujuy, tomando la Ruta Nacional 9 con dirección norte, atravesando los pintorescos pueblos de Tilcara, Humahuaca y La Quiaca hasta alcanzar Santa Catalina, cabecera departamental ubicada a más de 400 kilómetros de la capital provincial. Desde este punto, los últimos 30 kilómetros se recorren por la Ruta Provincial 5, un camino de ripio que presenta múltiples desafíos. El trayecto incluye cruces de arroyos, tramos de cornisa y pendientes pronunciadas que requieren obligatoriamente un auto con tracción 4x4, como así también se aconseja la compañía de guías locales que conozcan el terreno. La época recomendada para emprender esta travesía se extiende de abril a noviembre, cuando las condiciones climáticas son más estables y secas, evitando los períodos de lluvia que pueden tornar intransitable el acceso a este refugio de montaña.