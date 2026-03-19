Este mercado de Buenos Aires fue destacado mundialmente y no es el primero que se te ocurre: dónde está Un espacio tradicional que sigue activo en la ciudad. Conserva su identidad mientras se adapta al presente. Por + Seguir en







Este lugar se distingue por conservar una fuerte impronta barrial. Redes sociales

Un histórico paseo gastronómico de Buenos Aires recibió reconocimiento internacional por su valor cultural.

Se trata de un espacio con más de un siglo de historia ubicado en el barrio de Caballito.

Mantiene su esencia original mientras incorpora propuestas actuales vinculadas a la gastronomía.

Su estructura y organización lo convirtieron en un referente destacado incluso en comparación con mercados europeos. En la Ciudad de Buenos Aires existe un paseo comercial con una extensa trayectoria que logró ubicarse a nivel internacional por su historia y características. Se trata de un mercado que, lejos de los circuitos más conocidos, se mantiene vigente y continúa atrayendo visitantes por su identidad.

A diferencia de otros espacios más populares, este lugar se distingue por conservar una fuerte impronta barrial, con propuestas que van desde productos frescos hasta opciones gastronómicas. A lo largo del tiempo, los arreglos y modificiaciones le prmitieron adaptarse a nuevas demandas pero manteniendo su esencia original.

Ubicado en Caballito, este mercado integra tradición y actividad cotidiana, lo que lo lleva a ser considerado como un punto de referencia tanto para vecinos como para quienes buscan descubrir rincones menos explorados de la ciudad.

Mercado del Progreso Wikimedia Commons Cómo es el mercado de Buenos Aires que fue reconocido en todo el mundo El Mercado del Progreso es uno de los espacios comerciales más emblemáticos de la ciudad. Inaugurado en 1889 por la Sociedad de Progreso de Caballito, desde sus inicios fue considerado innovador, al punto de ser comparado con importantes mercados de París por su diseño y funcionamiento.

Con el paso de los años, el lugar creció en tamaño y oferta. Actualmente cuenta con 17 locales a la calle y 174 puestos en su interior, distribuidos en una superficie de aproximadamente 3600 metros cuadrados. Entre sus pasillos conviven bares, pizzerías, vinotecas, carnicerías, panaderías y pescaderías, lo que permite tanto realizar compras diarias como disfrutar de propuestas gastronómicas.

Mercado del Progreso Redes sociales Su construcción, basada en hierro, ladrillo y mármol, fue pensada para optimizar la ventilación y la higiene, aspectos clave para la época. El pabellón central estaba destinado a la venta de carne, con un diseño abierto que favorecía la circulación del aire, mientras que otras galerías se utilizaban para pescado, frutas y verduras. A lo largo del tiempo, el mercado mantuvo su vínculo con la comunidad. Muchas de las familias que hoy trabajan en este lugar continúan tradiciones iniciadas por generaciones anteriores, lo que refuerza su carácter histórico. Incluso fue mencionado en la literatura, como en la novela “El juguete rabioso” de Roberto Arlt, donde aparece como parte del recorrido urbano de la época.