20 de marzo de 2026 Inicio
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Escapada francesa en Buenos Aires: vuelve la feria gastronómica con entrada gratis en Recoleta

Durante dos días, Plaza Francia se transforma en un paseo al aire libre con sabores típicos del país galo, chefs invitados y productos artesanales para todos los gustos.

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Croissant de lima

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COCU Boulangerie
Este fin de semana es para disfrutar de la pastelería francesa.

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La Feria Francesa vuelve a la ciudad para inaugurar la temporada 2026 con dos jornadas dedicadas a la gastronomía y la cultura del país galo. El evento se realizará el sábado 21 y domingo 22 de marzo, de 11 a 18:30, en Plaza Francia (Recoleta), con entrada libre y gratuita. Organizada por Lucullus, la Asociación Gastronómica Francesa en Argentina, la propuesta celebra además sus 15 años difundiendo la cocina gala en el país.

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Durante el fin de semana, el espacio se convertirá en un paseo gastronómico con decenas de stands que ofrecerán desde panadería artesanal y viennoiserie hasta quesos, charcutería, chocolates y platos típicos regionales. Reconocida como la única feria francesa de la ciudad, convoca a chefs, pâtissiers y productores que acercan recetas tradicionales y creaciones contemporáneas, en un entorno ideal para recorrer en familia o con amigos.

Con el apoyo de instituciones locales y francesas, la feria se consolida como una de las citas culinarias más convocantes del calendario porteño. Además de la oferta gastronómica, propone un plan al aire libre para disfrutar de nuevos sabores sin salir de Buenos Aires, combinando cultura, cocina y encuentro en un mismo espacio.

Qué se podrá probar

Entre las propuestas destacadas, Gontran Cherrier ofrecerá una amplia variedad de pâtisserie, viennoiserie y opciones saladas, con clásicos como croissants, éclairs, canelés, baguettes, quiches y sándwiches en pan artesanal.

Choux Éclairs presentará versiones innovadoras de éclairs y Paris-Brest, incluyendo opciones heladas y combinaciones como chocolate con avellanas, lemon pie, pistacho y frambuesa.

Compañía de Chocolates reunirá pastelería de inspiración francesa como croissants, madeleines, financiers, petit gâteaux, éclairs y postres tradicionales, además de café y chocolate caliente.

L’Atelier Bistró llevará crêpes dulces y saladas, con opciones como Nutella, dulce de leche o frutas, y combinaciones saladas con quesos, carnes y vegetales.

Stands para recorrer

  • Compañía de Chocolates
  • Raclette
  • Almacén 1249
  • Cinna Coffee & Roll
  • Gontran Cherrier
  • Uria Raclette
  • Mauricio Asta
  • Jimena Fuster
  • Le Troquet de Henry
  • Kakawa
  • Choux Éclairs
  • Darton Cuisine
  • Les Croquants
  • Laban
  • Morris Mousse
  • French Cookie
  • Topinambour
  • L’Epi Boulangerie
  • Merci
  • Cocu
  • Las Dinas
  • Jérôme by Frenchie
  • Santi Cheese Market
  • Milkaut
  • L’Atelier
  • Quesos Fermier

Dónde queda

Plaza Francia, Av. del Libertador 1400, Recoleta, Ciudad de Buenos Aires.

Más información en Instagram: @luculluscocinafrancesa

Cómo llegar

Se puede acceder en colectivo (líneas que circulan por Av. del Libertador y Av. Pueyrredón), en subte (línea H, estación Las Heras) o en bicicleta, ya que la zona cuenta con ciclovías y estaciones de Ecobici.

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