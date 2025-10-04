4 de octubre de 2025 Inicio
Sufrió una dura caída que le dejó un fuerte dolor pero al ir al médico descubrió algo inesperado

Un dolor en el glúteo lo llevó a realizar una consulta que terminó con varias cirugías. Se está preparando para correr una maratón en el 2026 y recaudar fondos solidarios.

El dolor persistente estaba vinculado a un tumor avanzado en el intestino.

Lo que parecía una simple lesión terminó cambiando la vida de Andy Spary, un carpintero de 39 años y runner amateur. Luego de sufrir una caída mientras patinaba, comenzó a sentir un dolor intenso en el glúteo que él mismo y los médicos interpretaron como un problema muscular pasajero. Pese a eso, las molestias no cedieron y las pruebas dieron a conocer un diagnóstico mucho más complejo.

Diversos estudios demuestran que la longevidad no depende únicamente de la genética, sino que los hábitos diarios juegan un papel fundamental en la calidad y duración de la vida. 
Qué carbohidratos afectan a la longevidad si hacés una dieta muy famosa

Esta experiencia deja a la vista una realidad que muchas veces pasa desapercibida, en donde síntomas que parecen comunes pueden esconder enfermedades graves. En su caso, el dolor persistente no estaba vinculado a la caída, sino a un tumor avanzado en el intestino que se había extendido hacia otras zonas del cuerpo. Un ejemplo que resalta la importancia de no subestimar señales físicas y realizar controles médicos oportunos.

Lejos de resignarse, Andy Spary enfrentó un tratamiento que incluyó tanto cirugías, como quimioterapia y radioterapia. Incluso en medio de este proceso, mantiene viva una meta que lo motiva, la cual es correr la maratón de Londres en 2026, transformando su lucha personal en un impulso solidario para recaudar fondos destinados a la investigación de enfermedades graves.

Andy Spary cancer

Qué descubrió el hombre que le dolía el glúteo por una caída pero el médico le reveló algo inesperado

Durante semanas, Andy Spary convivió con una fuerte sensación de ardor en el glúteo izquierdo que parecía consecuencia de la caída en patines. El dolor, lejos de mejorar, se intensificó y llevó a nuevos estudios médicos. El resultado fue un diagnóstico de cáncer de intestino en estadio tres, que ya había alcanzado los ganglios linfáticos.

Los especialistas señalaron que la enfermedad de Crohn, condición inflamatoria que padecía desde hacía años, pudo haber favorecido la aparición del tumor. La situación se volvió aún más compleja cuando confirmaron que el cáncer se había ramificado desde el intestino hacia el glúteo. Pese a eso, este corredor decidió centrarse en la posibilidad de tratamiento y en mantener la esperanza.

Tratamiento del cáncer de próstata

En julio de 2024 se le colocó un estoma y meses más tarde inició quimioterapia y radioterapia. Al no obtener la respuesta esperada, en mayo de 2025 fue sometido a una segunda cirugía en la que se retiró parte del intestino, el tumor y una sección comprometida del glúteo. La intervención no solo significó un paso adelante contra el cáncer, sino también un alivio en los síntomas provocados por la enfermedad de Crohn.

El procedimiento incluyó además una reconstrucción estética realizada por un cirujano plástico que utilizó tejido de su propio cuerpo para reparar la zona afectada. Con humor, Andy definió este proceso como “nuevo trasero, nuevo yo”, reflejando el optimismo con el que afronta cada etapa. Actualmente espera los resultados de una tomografía que confirme si ya está libre de cáncer.

Mientras tanto, continúa recaudando fondos con una campaña en línea y ya reunió más de 3.500 libras, con la meta de llegar a 10.000. Su objetivo deportivo y solidario es completar la maratón de Londres 2026.

