Si vas a visitar las playas de Uruguay, la inteligencia artificial reveló las 7 más destacadas: donde están

Conocé dónde están, cómo acceder a ellas y qué las hace únicas este verano 2026.

Por
Si vas a visitar las playas de Uruguay

Si vas a visitar las playas de Uruguay, la inteligencia artificial reveló las 7 más destacadas

  • Playas con opciones tanto para quienes buscan movimiento y deportes acuáticos como para quienes prefieren tranquilidad y relajación.
  • Zonas con infraestructuras variadas: paseos costeros, restaurantes y servicios que se adaptan a distintos tipos de viajeros.
  • Espacios ideales para disfrutar de atardeceres, largas caminatas y contacto con la naturaleza.
  • Destinos con perfiles jóvenes y bohemios, combinando diversión, surf y ambientes descontracturados.

Si vas a visitar las playas de Uruguay, la inteligencia artificial reveló las 7 más destacadas: un análisis basado en datos turísticos y valoraciones de viajeros identificó cuáles son los destinos más elegidos del país vecino y qué ofrece cada uno según el tipo de experiencia que se busca, ¿donde están?

Distintos espacios urbanos se convierten en puntos de encuentro donde la música, la creatividad y la organización marcan el pulso de esta celebración.
Cada verano, miles de argentinos cruzan el Río de la Plata para disfrutar del litoral uruguayo. Pero cuando llega el momento de elegir destino, surge la misma pregunta: ¿qué balneario conviene visitar?.

Ante esa duda, la inteligencia artificial analizó tendencias de búsqueda, reseñas de turistas y características de cada zona, y concluyó que no existe una única opción superior, sino alternativas que se adaptan a distintos perfiles de viajero.

punta del este

Cuáles son las mejores playas de Uruguay según la inteligencia artificial

1. Playa Brava – Punta del Este (Maldonado)

Icónica y enérgica, es reconocida por sus olas intensas y por albergar la famosa escultura de “La Mano”. Ideal para quienes buscan movimiento, deportes acuáticos y un entorno cosmopolita. En temporada alta suele estar muy concurrida.

2. Playa Mansa – Punta del Este (Maldonado)

Aguas calmas y puestas de sol inolvidables la convierten en una opción perfecta para familias o quienes priorizan tranquilidad. Cuenta con buena infraestructura gastronómica y paseo costero.

3. Playa Montoya – La Barra (Maldonado)

Elegida por surfistas y público joven, combina naturaleza amplia con propuestas gastronómicas cercanas. Tiene un perfil relajado pero sofisticado, especialmente durante enero.

La Paloma Uruguay

4. José Ignacio (Maldonado)

Un enclave más exclusivo, con arena clara y entorno cuidado. Propone una experiencia serena, con restaurantes destacados y menor masividad que otros puntos del departamento.

5. Punta del Diablo (Rocha)

Destino de espíritu bohemio, con playas amplias y ambiente descontracturado. Combina buenas olas con espacios ideales para descansar, aunque con menos servicios que zonas más urbanizadas.

6. La Paloma y La Balconada (Rocha)

Balneario tradicional que ofrece sectores para distintos públicos. La Balconada es conocida por su clima social y sus atardeceres, mientras que La Paloma equilibra opciones familiares y áreas para surf.

7. Cabo Polonio (Rocha)

Naturaleza en estado puro. Sin acceso convencional en auto, rodeado de dunas y con presencia de fauna marina, es perfecto para quienes buscan desconexión total.

