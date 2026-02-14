Vacaciones en la Costa Atlántica 2026: el pueblito que casi ni tiene habitantes para disfrutar del mar en soledad

En el extenso mapa del turismo en Argentina , pocos destinos resumen mejor la idea de vacaciones tranquilas que La Chiquita , una localidad costera que casi no aparece en las guías tradicionales. Su nombre resuena entre quienes buscan playas despejadas y una experiencia alejada del bullicio urbano. Se trata de un balneario ubicado en el sur de la provincia de Buenos Aires, en el partido de Villarino, donde la población estable no supera a menudo la decena de personas y el entorno conserva un carácter casi salvaje durante todo el año.

Este rincón serrano-marino se caracteriza por su costa extensa y virgen , con alrededor de 20 a 24 kilómetros de arena continua que bordea el mar sin construcciones densas ni servicios comerciales masivos. La Chiquita no cuenta con red eléctrica tradicional : la energía que abastece a las pocas viviendas proviene principalmente de paneles solares y, en algunos casos, de generadores que funcionan por cortos períodos.

A pesar de su rusticidad, la localidad se prepara cada verano para recibir visitantes atraídos por la tranquilidad y la naturaleza en estado puro. El balneario dispone de zona de camping , baños públicos, proveeduría y servicio de guardavidas en temporada alta, así como una sala de enfermería y un teléfono público, servicios esenciales para quienes buscan descansar en un destino de baja densidad humana.

La Chiquita se sitúa a unos 790 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , en el extremo sur de la provincia bonaerense. Desde la Ruta Nacional 3 , a la altura del kilómetro 781 , se debe tomar un camino de ripio que se extiende por cerca de 65 kilómetros hasta arribar al balneario. Este trayecto, bien señalizado pero agreste, atraviesa campos y dunas antes de abrirse a la playa, lo que refuerza la sensación de aislamiento y contacto con la naturaleza.

La aldea, además de su ubicación geográfica singular, conserva un ambiente sereno y silencioso durante todo el año . La ausencia o mínima presencia de señales de telefonía celular hace que el cielo nocturno, sin contaminación lumínica, se convierta en un espectáculo en sí mismo para quienes se aventuran a pasar las noches en este lugar tan remoto.

Qué puedo hacer en La Chiquita

Más allá de la contemplación del paisaje, La Chiquita es un escenario ideal para actividades al aire libre de baja exigencia física. La extensa franja costera invita a caminatas sin rumbo, a observar el oleaje y a escuchar el sonido del viento y las gaviotas. El entorno también favorece deportes náuticos como kayak, windsurf o vela, así como la pesca deportiva tanto desde la costa como embarcado, especialmente en verano cuando las especies costeras se hacen más visibles.

La ausencia de grandes construcciones o infraestructura turística tradicional no impide que los visitantes encuentren espacios de descanso y ocio simples, en sintonía con el ambiente agreste del lugar. La combinación de playas extensas, naturaleza virgen y tranquilidad absoluta convierte a La Chiquita en un destino único dentro del litoral marino argentino.

Además, el balneario cuenta con un sector de camping, baños públicos y una pequeña proveeduría que funciona durante la temporada estival, junto con servicio de guardavidas en verano. Estos recursos básicos permiten una estadía organizada sin alterar el carácter agreste del entorno. La escasa población estable, que ronda entre cinco y diez habitantes durante el año, refuerza la sensación de aislamiento y convierte cada jornada en una experiencia marcada por el silencio, la amplitud del paisaje y el contacto directo con la naturaleza.

Cómo llegar a La Chiquita

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el recorrido hasta La Chiquita es de aproximadamente 790 kilómetros. En auto, el viaje demanda entre 9 y 10 horas, según el tránsito y las condiciones climáticas. El trayecto más directo se realiza por la Ruta Nacional 3, uno de los principales corredores hacia el sur bonaerense. A la altura del kilómetro 781 se debe tomar el desvío señalizado hacia el balneario y continuar por un camino de ripio de unos 65 kilómetros, tramo final que requiere precaución y conducción moderada.

En micro, las opciones habituales conectan CABA con localidades cercanas como Mayor Buratovich, también sobre la Ruta Nacional 3. El tiempo estimado de viaje ronda las 10 horas, dependiendo del servicio y las paradas intermedias. Desde allí, el acceso hasta el balneario se completa por vía terrestre a través del mismo camino rural que conduce a la costa, en un trayecto que forma parte de la experiencia hacia uno de los puntos más aislados de la Costa Atlántica argentina.