14 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Vacaciones en la Costa Atlántica 2026: el pueblito que casi ni tiene habitantes para disfrutar del mar en soledad

En la provincia de Buenos Aires, un rincón casi deshabitado ofrece naturaleza pura y silencio frente al mar argentino.

Por
La Chiquita

La Chiquita, playa virgen con menos de 10 habitantes.

Villarino Turismo

  • La Chiquita es un balneario de la Costa Atlántica Argentina con playas prácticamente vírgenes y muy pocos habitantes.

  • La localidad se ubica en el partido de Villarino y se destaca por su aislamiento y serenidad.

  • A pesar de su escasa población, hay servicios básicos como camping, proveeduría y guardavidas en temporada.

  • El acceso implica recorrer un camino de ripio desde la Ruta Nacional 3, ideal para quienes buscan desconexión real.

En el extenso mapa del turismo en Argentina, pocos destinos resumen mejor la idea de vacaciones tranquilas que La Chiquita, una localidad costera que casi no aparece en las guías tradicionales. Su nombre resuena entre quienes buscan playas despejadas y una experiencia alejada del bullicio urbano. Se trata de un balneario ubicado en el sur de la provincia de Buenos Aires, en el partido de Villarino, donde la población estable no supera a menudo la decena de personas y el entorno conserva un carácter casi salvaje durante todo el año.

Su valor patrimonial y su reconocimiento oficial lo ubican como un punto de interés para descubrir otra faceta del pasado porteño.
Te puede interesar:

Cuál es la visita guiada a un cementerio destacado de Buenos Aires: no es el Recoleta

Este rincón serrano-marino se caracteriza por su costa extensa y virgen, con alrededor de 20 a 24 kilómetros de arena continua que bordea el mar sin construcciones densas ni servicios comerciales masivos. La Chiquita no cuenta con red eléctrica tradicional: la energía que abastece a las pocas viviendas proviene principalmente de paneles solares y, en algunos casos, de generadores que funcionan por cortos períodos.

A pesar de su rusticidad, la localidad se prepara cada verano para recibir visitantes atraídos por la tranquilidad y la naturaleza en estado puro. El balneario dispone de zona de camping, baños públicos, proveeduría y servicio de guardavidas en temporada alta, así como una sala de enfermería y un teléfono público, servicios esenciales para quienes buscan descansar en un destino de baja densidad humana.

Balneario La Chiquita, Villarino
La Chiquita se consolida dentro del turismo bonaerense como una de las playas más aisladas del país.

La Chiquita se consolida dentro del turismo bonaerense como una de las playas más aisladas del país.

Dónde queda La Chiquita

La Chiquita se sitúa a unos 790 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el extremo sur de la provincia bonaerense. Desde la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 781, se debe tomar un camino de ripio que se extiende por cerca de 65 kilómetros hasta arribar al balneario. Este trayecto, bien señalizado pero agreste, atraviesa campos y dunas antes de abrirse a la playa, lo que refuerza la sensación de aislamiento y contacto con la naturaleza.

La aldea, además de su ubicación geográfica singular, conserva un ambiente sereno y silencioso durante todo el año. La ausencia o mínima presencia de señales de telefonía celular hace que el cielo nocturno, sin contaminación lumínica, se convierta en un espectáculo en sí mismo para quienes se aventuran a pasar las noches en este lugar tan remoto.

Qué puedo hacer en La Chiquita

Más allá de la contemplación del paisaje, La Chiquita es un escenario ideal para actividades al aire libre de baja exigencia física. La extensa franja costera invita a caminatas sin rumbo, a observar el oleaje y a escuchar el sonido del viento y las gaviotas. El entorno también favorece deportes náuticos como kayak, windsurf o vela, así como la pesca deportiva tanto desde la costa como embarcado, especialmente en verano cuando las especies costeras se hacen más visibles.

La ausencia de grandes construcciones o infraestructura turística tradicional no impide que los visitantes encuentren espacios de descanso y ocio simples, en sintonía con el ambiente agreste del lugar. La combinación de playas extensas, naturaleza virgen y tranquilidad absoluta convierte a La Chiquita en un destino único dentro del litoral marino argentino.

Además, el balneario cuenta con un sector de camping, baños públicos y una pequeña proveeduría que funciona durante la temporada estival, junto con servicio de guardavidas en verano. Estos recursos básicos permiten una estadía organizada sin alterar el carácter agreste del entorno. La escasa población estable, que ronda entre cinco y diez habitantes durante el año, refuerza la sensación de aislamiento y convierte cada jornada en una experiencia marcada por el silencio, la amplitud del paisaje y el contacto directo con la naturaleza.

Cómo llegar a La Chiquita

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el recorrido hasta La Chiquita es de aproximadamente 790 kilómetros. En auto, el viaje demanda entre 9 y 10 horas, según el tránsito y las condiciones climáticas. El trayecto más directo se realiza por la Ruta Nacional 3, uno de los principales corredores hacia el sur bonaerense. A la altura del kilómetro 781 se debe tomar el desvío señalizado hacia el balneario y continuar por un camino de ripio de unos 65 kilómetros, tramo final que requiere precaución y conducción moderada.

La chiquita 3
La Chiquita encabeza el ranking de playas vírgenes dentro del turismo argentino por su aislamiento.

La Chiquita encabeza el ranking de playas vírgenes dentro del turismo argentino por su aislamiento.

En micro, las opciones habituales conectan CABA con localidades cercanas como Mayor Buratovich, también sobre la Ruta Nacional 3. El tiempo estimado de viaje ronda las 10 horas, dependiendo del servicio y las paradas intermedias. Desde allí, el acceso hasta el balneario se completa por vía terrestre a través del mismo camino rural que conduce a la costa, en un trayecto que forma parte de la experiencia hacia uno de los puntos más aislados de la Costa Atlántica argentina.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las escapadas a destinos en Uruguay para descansar

Esta escapada de Uruguay combina pesca con tranquilidad en un destino cercano a la Argentina

Federación, descanso termal ideal para jubilados en Entre Ríos.

Turismo en Argentina para jubilados: es un destino hermoso, es seguro y muy tranquilo

Dos pueblos separados por un arroyo pero unidos por un mismo estilo de vida.

Vacaciones en Córdoba 2026: el pueblo de campo con bodegas, gastronomía, senderismo y artesanías

Cerro Colorado, historia y naturaleza en un solo destino.

Turismo en Argentina: el entorno natural de más de 1.500 años donde las piedras cuentan historias del pasado

Hoy ofrece una escapada de Turismo imperdible

Este pueblo de Uruguay combina un estilo británico con mucha tranquilidad y es perfecto para una escapada

Gualeguay se prepara para el fin de semana largo de carnaval y un febrero histórico.
play

Carnaval 2026: el corso de Gualeguay, de desfile estético a fiesta inclusiva y popular

Rating Cero

La modelo decidió dar vuelta la página de la manera más directa y sensual posible.

"Aprovechá que estoy soltera": el picante mensaje de Evangelina Anderson con guiño a Bad Bunny

Tornados logra el equilibrio perfecto entre la adrenalina pura y el drama humano.
play

Hoy en Netflix: la película de acción que la está rompiendo en el inicio de 2026

La conductora se apoyó en Oscar Wilde para reivindicar el auto-romance.

El provocador mensaje de Moria Casán por San Valentín: "No caigas en la trampa"

Coronavirus: la foto de Ezequiel Garay con Tamara Gorro

Fue una famosa pareja durante 10 años, involucra a un ex jugador de la Selección Argentina y hoy vuelve a estar en boca de todos: ¿qué pasó?

El estreno de Netflix está siendo furor entre los fanáticos.
play

Susurros mortales 3 es la película de terror que causa furor en Netflix: cuál es la trama

El descargo de Beto Casella tras el escándalo por los dichos homofóbicos en su programa contra un bailarín del Teatro Colón

El descargo de Beto Casella tras el escándalo por los dichos homofóbicos en su programa contra un bailarín del Teatro Colón

últimas noticias

La exvedette Zulma Faiad sufrió un accidente y contó detalles a través de redes sociales. 

Zulma Faiad se cayó por una escalera y fue internada de urgencia

Hace 27 minutos
El periodista deportivo Quique Felman fue demorado en Estados Unidos. 

Quique Felman es investigado por la Justicia de Estados Unidos: qué se sabe de la causa

Hace 1 hora
La modelo decidió dar vuelta la página de la manera más directa y sensual posible.

"Aprovechá que estoy soltera": el picante mensaje de Evangelina Anderson con guiño a Bad Bunny

Hace 1 hora
play
Tornados logra el equilibrio perfecto entre la adrenalina pura y el drama humano.

Hoy en Netflix: la película de acción que la está rompiendo en el inicio de 2026

Hace 1 hora
La conductora se apoyó en Oscar Wilde para reivindicar el auto-romance.

El provocador mensaje de Moria Casán por San Valentín: "No caigas en la trampa"

Hace 1 hora