Este es el mejor truco para limpiar los marcos de las ventanas y dejarlos como nuevos

Mantener limpios es fundamental para su buen funcionamiento y la estética del hogar. Este tip casero ofrece una solución natural, económica y efectiva que además cuida tu salud y el medio ambiente.

Mantener la estructura y guías de las ventanas limpias no solo mejora la estética de tu hogar, sino que también prolonga su vida útil.

Mantener la estructura y guías de las ventanas limpias no solo mejora la estética de tu hogar, sino que también prolonga su vida útil. Con el tiempo, el polvo, la grasa y la humedad se acumulan en estas zonas, dificultando su apertura y cierre. La buena noticia es que existe un truco para limpiarlas y dejarlas como nuevos.

La UBA lanza un curso gratis para profesionalizar a los paseadores de perros

Sin dudas, se trata de un dato importante porque mantener higienizados los marcos y rieles de los cristales no solo mejora la estética del hogar, sino que también garantiza su correcto funcionamiento, evita el desgaste prematuro y ayuda a conservar un ambiente saludable. Además, usar un método casero es clave para quienes buscan soluciones económicas, naturales y ecológicas, evitando productos químicos que pueden ser tóxicos para la salud y el medio ambiente. Por eso, conocerlo permite ahorrar tiempo, dinero y contribuir al cuidado del planeta mientras se mantiene el hogar en óptimas condiciones.

Cómo es el truco casero para limpiar los rieles de las ventanas y que queden como nuevos

El método consiste en espolvorear bicarbonato de sodio sobre los rieles y marcos de las ventanas, asegurándote de cubrir bien las zonas donde la suciedad se acumula con más facilidad. Luego, rociá vinagre blanco de manera uniforme sobre el bicarbonato. Esta combinación genera una reacción efervescente que penetra en los rincones, afloja el polvo endurecido, restos de insectos, grasa y cualquier partícula incrustada. Para potenciar el efecto, podés usar vinagre previamente calentado, ya que actúa más rápido sobre la mugre.

Después de dejar actuar la mezcla durante unos 5 a 10 minutos, utilizá un cepillo de dientes viejo o un hisopo de algodón para frotar las esquinas y guías. Si la suciedad está muy pegada, un palillo de madera envuelto en un trozo de tela o papel de cocina puede ayudarte a removerla sin rayar la superficie. Finalmente, retirás todo con un paño húmedo o una esponja, y secás bien para evitar que quede humedad que pueda oxidar o deteriorar el material. En casos extremos, repetir el proceso suele dejar los rieles como nuevos.

Este truco no solo limpia profundamente, sino que desinfecta, elimina olores y deja una sensación de frescura. El bicarbonato y el vinagre son productos naturales, no tóxicos, biodegradables y muy económicos, lo que los convierte en una alternativa ecológica frente a los limpiadores químicos tradicionales. Con apenas unos minutos de trabajo y materiales que probablemente ya tengas en casa, tus ventanas no solo lucirán impecables, sino que funcionarán mejor, permitiendo que el aire y la luz entren sin obstáculos.

