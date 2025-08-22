22 de agosto de 2025 Inicio
Cómo es el truco para usar la sal y limpiar vasos y platos para que queden como nuevos

Una especialista en gastronomía reveló que la sal puede limpiar mejor que el detergente. El método es natural, económico y ayuda a eliminar bacterias y malos olores.

Aunque muchas personas creen que el detergente es suficiente para dejar sus utensilios limpios, cada vez más especialistas recomiendan un truco casero que sorprende por su eficacia: lavar vasos y tazas con sal.

La recomendación proviene de la tiktoker @elenacocinacreativa, quien explicó en un video viral por qué este método funciona mejor, sobre todo para eliminar manchas blancas o restos grasos que el jabón común no logra sacar. “La sal gruesa actúa como un abrasivo natural, removiendo suciedad sin dañar la vajilla”, señaló.

Según la especialista, este truco no solo limpia los restos visibles de café o té, sino que también combate bacterias que pueden aparecer si los utensilios quedan húmedos. Además, la sal desinfecta suavemente sin dejar residuos químicos, elimina olores y previene la formación de hongos.

Cómo usar la sal para limpiar la vajilla de tu hogar

Para aprovechar este método natural y sencillo, solo hay que seguir estos pasos:

1. Espolvorear sal gruesa en el interior de la taza o vaso.

2. Frotar con una esponja seca, prestando atención a las asas y zonas manchadas.

3. Enjuagar con agua tibia para remover la sal y los residuos.

4. Secar bien para evitar la humedad que favorece la aparición de bacterias.

En definitiva, este truco casero no solo es más económico y ecológico, sino que también protege la salud, reduciendo la necesidad de productos químicos en la cocina. Ideal para quienes buscan una limpieza profunda, efectiva y natural.

