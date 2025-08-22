Cómo es el truco para usar la sal y limpiar vasos y platos para que queden como nuevos

Una especialista en gastronomía reveló que la sal puede limpiar mejor que el detergente. El método es natural, económico y ayuda a eliminar bacterias y malos olores.

Limpiar con sal la vajilla del hogar.

Aunque muchas personas creen que el detergente es suficiente para dejar sus utensilios limpios , cada vez más especialistas recomiendan un truco casero que sorprende por su eficacia: lavar vasos y tazas con sal .

En pocos minutos: la receta viral de la torta "10 cucharadas" que tenés que hacer

La recomendación proviene de la tiktoker @elenacocinacreativa , quien explicó en un video viral por qué este método funciona mejor, sobre todo para eliminar manchas blancas o restos grasos que el jabón común no logra sacar. “La sal gruesa actúa como un abrasivo natural , removiendo suciedad sin dañar la vajilla ”, señaló.

Según la especialista, este truco no solo limpia los restos visibles de café o té , sino que también combate bacterias que pueden aparecer si los utensilios quedan húmedos. Además, la sal desinfecta suavemente sin dejar residuos químicos , elimina olores y previene la formación de hongos .

Para aprovechar este método natural y sencillo , solo hay que seguir estos pasos:

1. Espolvorear sal gruesa en el interior de la taza o vaso.

2. Frotar con una esponja seca, prestando atención a las asas y zonas manchadas.

3. Enjuagar con agua tibia para remover la sal y los residuos.

4. Secar bien para evitar la humedad que favorece la aparición de bacterias.

En definitiva, este truco casero no solo es más económico y ecológico, sino que también protege la salud, reduciendo la necesidad de productos químicos en la cocina. Ideal para quienes buscan una limpieza profunda, efectiva y natural.