Si tenés dolores musculares, este yuyo para el mate tiene vitamina C y puede hacerte sentir mejor

Esta planta no solo se usa en infusiones.

Hay una planta silvestre que puede marcar la diferencia cuando se incorpora al mate. Esta no solo aporta sabor, sino que también colabora en el alivio de los dolores musculares. Rica en vitamina C y con propiedades medicinales, se volvió una de las favoritas entre quienes la suman al mate. Su incorporación no solo intensifica la experiencia, sino que también potencia sus beneficios para la salud.