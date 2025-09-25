25 de septiembre de 2025 Inicio
Este producto es clave para todas las familias y podés reciclar su envase para decorar tu casa

Estos envases reciclables se pueden convertir en espacios para organizar objetos que andan sueltos por el hogar.

Ideas fáciles y sencillas para reutilizar envases de leche en organizadores.

Una tendencia en redes sociales muestra cómo transformar cajas de leche en organizadores prácticos para diferentes espacios del hogar. El movimiento DIY (Do It Yourself) promueve la reutilización de materiales cotidianos para crear soluciones económicas y sostenibles.

“Soy cubana y la ropa vieja yo no la boto, la reutilizo”, aseguró una usuaria.
Esta alfombra está hecha de productos reciclados y la podés crear en tu casa: quedará única en el mundo

El proceso de transformación requiere materiales básicos y pasos sencillos. Una caja vacía de seis envases de leche sirve como base para crear un organizador funcional. Con herramientas como regla, cúter y materiales decorativos, cualquier persona puede convertir estos envases en objetos útiles con un toque personalizado.

Cómo podés reciclar las cajas de leche para tener productos nuevos en tu casa

El primer paso consiste en preparar la estructura base. Una regla ayuda a marcar una línea recta en la parte superior de la caja para realizar un corte uniforme con cúter. Luego, se recorta un cuadrado de la tapa superior y se pega en uno de los laterales más débiles para reforzar la estructura.

lecheeee

El siguiente paso implica decorar el organizador. El interior y exterior de la caja se forran con tela de yute u otro material similar para lograr un acabado estético. Una cuerda blanca colocada alrededor de la base exterior añade un detalle visual que contrasta con la tela. Un disco de madera en el centro de la base y dos asas de materiales naturales en los extremos completan el diseño y facilitan el transporte.

El resultado final ofrece múltiples usos en el hogar. En la cocina, el organizador almacena utensilios, trapos o alimentos secos. En el baño, sirve para guardar toallas o productos de higiene personal. En los dormitorios, resulta ideal para ordenar ropa interior, accesorios u objetos pequeños. Esta solución práctica no solo optimiza espacios, sino que también contribuye a reducir residuos y fomentar un estilo de vida más sostenible.

de-carton-de-leche-a-lapiceros_504237_20220705160352
