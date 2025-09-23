De buzo a chaleco: así podés reciclar esta prenda si tenés las mangas desgastadas La usuaria de TikTok Marina Perez mostró su tip para reutilizar un buzo viejo y darle un nuevo uso a la moda. Por







La usuaria de TikTok @marinaperezf mostró la idea innovadora que tuvo para reversionar un buzo que le quedó viejo en una nueva prenda, en este caso un chaleco “estilo copenhague”.

Muchas veces la ropa que ya no se usa, quedó vieja o pasó de moda ocupa espacio en el guardarropa. En vez de desecharla se puede dar un nuevo uso y reciclar en otra prenda que se adapte a lo que se está utilizando en ese momento y sirva para combinar. Además de ser de la misma tela, por lo que le darías otro uso a tu color favorito.

En la temporada de otoño invierno los buzos y suéteres son el clásico que no pasa de moda y siempre se usa en diferentes tono, modelos y formas, ya que abrigan y se adaptan a las tendencias.

La usuaria de TikTok @marinaperezf mostró la idea innovadora que tuvo para reversionar un buzo que le quedó viejo en una nueva prenda, en este caso un chaleco “estilo Copenhague”, una tendencia minimalista que resalta lo casual con lo elegante.

Cómo podés reciclar un buzo viejo y convertirlo en chaleco Primero doblar a la mitad el buzo (no por la línea de los costados) y cortar el frente desde el cuello hasta el borde de abajo. Dar vuelta y cortar las mangas antes de la costura.

Luego realizó un escote en V para eso marcó con un lápiz una línea a pulso por debajo del cuello redondo original.

Cortar y seguir por el resto del cuello siempre debajo de la costura el corte.

Para agregarle bolsillo en el frente, utilizar la tela de las mangas, dibujar los bolsillos y cortar. Son dos.

Para hacer el moño adelante en las uniones del chaleco. Utilizó el puño del buzo, cortó de la manga vieja y volvió a coser como una tira. Luego coser en cada lado del chaleco.

Por último, coser todo el borde del chaleco, es decir, el ruedo y los bolsillos en el frente. ¡Listo! la nueva prenda reversionada a partir de un buzo viejo.

