De buzo a chaleco: así podés reciclar esta prenda si tenés las mangas desgastadas

Muchas veces la ropa que ya no se usa, quedó vieja o pasó de moda ocupa espacio en el guardarropa. En vez de desecharla se puede dar un nuevo uso y reciclar en otra prenda que se adapte a lo que se está utilizando en ese momento y sirva para combinar. Además de ser de la misma tela, por lo que le darías otro uso a tu color favorito.
En la temporada de otoño invierno los buzos y suéteres son el clásico que no pasa de moda y siempre se usa en diferentes tono, modelos y formas, ya que abrigan y se adaptan a las tendencias.
La usuaria de TikTok @marinaperezf mostró la idea innovadora que tuvo para reversionar un buzo que le quedó viejo en una nueva prenda, en este caso un chaleco “estilo Copenhague”, una tendencia minimalista que resalta lo casual con lo elegante.
Moda-circular-620x464.jpg