Reciclaje para mascotas: la innovadora iniciativa que crea refugios para perros

Hay proyectos que nacen desde la ilusión de progresar, pero también apoyados en el entusiasmo de trabajar y desarrollarse en un campo en el que uno se siente cómodo . Así nació Puente Viejo Plásticos , de la mano de Horacio Hipperdinger y Nelson Rossello , dos amigos que se asociaron para darle vida a esta fábrica que no deja de crecer en la comarca.

Si bien el fuerte de ellos son los tanques de agua que se usan en los domicilios, en cuatro medidas y de bicapa o tricapa, se están expandiendo a partir del reciclado de plástico , con otros productos como cuchas para perros , la base donde se apoya el tanque de agua, biodigestores, cámara séptica, cámara desengrasadoras, macetas, cajones , entre otros productos que se están sumando.

En una charla con NoticiasNet , Horacio y Nelson contaron que el sueño se inició el octubre de 2023 , con los primeros tanques de agua, y luego le fueron sumando productos. Incluso, la idea es seguir expandiéndose, seguir creciendo como Pyme .

Sobre el proceso de recolección de los plásticos que se utilizan, contaron: "No todo lo que fabricamos lo hacemos con plásticos reciclados. Los tanques de agua los hacemos con polietileno en polvo, que es un material que traemos de Buenos Aires . Lo que sí hacemos con material reciclado son las cuchas, las bases para los tanques de agua, y ahora estamos con productos nuevos en los que vamos a usar bastante material reciclado ".

"La recolección no salimos nosotros, sino que estas tapas (mostró tapones de los botellones de agua), por ejemplo, es material que descarta la gente de Brandt, Aguas de la Costa y también Ivess. Estas embotelladoras, cada vez que rellenan un bidón, esto se tira. Bueno, nosotros le damos un uso a eso. Lo juntan y lo pasamos a buscar", explicaron.

Sobre el proceso que viene después, una vez que ya tienen el plástico que otros desecharon, contaron: "Esto se pica, hay una máquina que hace ese trabajo, y todo eso va a parar mayormente a la fabricación de las cuchas".

Por otro lado, en el caso de Puente Viejo Plásticos, usan la técnica del rotomoldeo, distinta a la clásica por inyección y soplado. ¿Qué significa? Es la forma del producto, un molde que en la parte interior tiene la forma del producto final. Entonces, se abre el molde, se agrega el plástico picado o en polvillo, se cierra el molde, se calienta desde afuera, y en una máquina de dos ejes empieza a girar".

"Al calentarse se va fundiendo y se pega en la cara interior del molde. Así se va armando. Después de ese proceso se lo saca y, sin dejar de moverlo, se enfría, y el plástico solidifica con la forma de la parte interior del molde. Luego de eso se abre el molde y se saca el producto final", enfatizaron.

En cuanto al producto, se vende mayormente a los comercios de manera mayorista. En la charla, Horacio y Nelson dieron una primicia: "Otro producto que todavía está en desarrollo es el tanque australiano. Ese está en etapa de prueba". A la hora de juntar plásticos, no todos sirven para los productos que hacen ellos. Ante la consulta, dijeron: "Tiene que ser polietileno de media y de baja densidad. De alta podemos agregar un poquitito, pero tiene que ser polietileno, no cualquier plástico, porque el rotomoldeo es un poquito más complejo para reciclar el proceso que hacemos nosotros".

"Pero si empieza a funcionar lo de los tanques australianos vamos a consumir bastante plástico reciclado, estamos hablando con la gente de Cotranvi para pasar a buscar de volumen grande, como paragolpes de autos, tanques viejos", resaltaron.