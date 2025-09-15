No los tires tan rápido: así podés reciclar los envases de los remedios que ya usaste Los contenedores de remedios, como blísteres y frascos plásticos, suelen terminar en la basura común porque parecen difíciles de reutilizar. Sin embargo, existen programas específicos que les dan una segunda vida útil. Por







Hay una maera de reciclar los envases de los remedios que ya usaste. Pexels

No los tires tan rápido: cada día se consumen miles de medicamentos en blísteres, frascos y cajas que, una vez vacíos, terminan en la basura común. Sin embargo, estos envoltorios no son simples residuos: así podés reciclar los envases de los remedios que ya usaste.

El problema es que muchos desconocen cómo y dónde reciclarlos. Al mezclarse con otros desechos, los envases de remedios se convierten en un foco de contaminación que tarda años en degradarse. Por eso, diferentes iniciativas ambientales y programas de economía circular están trabajando para darles un destino sustentable.

Lo llamativo es que, gracias a la tecnología y la creatividad, los blísteres y frascos de remedios pueden transformarse en objetos útiles como mobiliario urbano, insumos para la construcción o nuevos productos plásticos. Así, lo que parecía desecho peligroso se convierte en una oportunidad para cuidar el planeta.

Formosa medicamentos.jpeg

Cuál es la llamativa forma de reciclar los envases de remedios usados Farmacias y puntos verdes especiales : en varias ciudades ya hay campañas donde se colocan contenedores para depositar estos envases.

: en varias ciudades ya hay campañas donde se colocan contenedores para depositar estos envases. Separación de materiales : los blísteres (plástico + aluminio) se envían a plantas que separan ambos componentes para transformarlos en nuevos objetos.

: los blísteres (plástico + aluminio) se envían a plantas que separan ambos componentes para transformarlos en nuevos objetos. Plásticos rígidos : frascos y tapas se reciclan igual que otros plásticos, convirtiéndose en materia prima para fabricar baldes, macetas o mobiliario urbano.

: frascos y tapas se reciclan igual que otros plásticos, convirtiéndose en materia prima para fabricar baldes, macetas o mobiliario urbano. Economía circular: algunos proyectos los trituran para crear placas plásticas que luego se usan en construcción o diseño sustentable.

La forma llamativa es que lo que parecía “basura peligrosa” puede convertirse en muebles, elementos de construcción o insumos para la industria gracias a la tecnología de separación y reutilización.