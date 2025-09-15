15 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

No los tires tan rápido: así podés reciclar los envases de los remedios que ya usaste

Los contenedores de remedios, como blísteres y frascos plásticos, suelen terminar en la basura común porque parecen difíciles de reutilizar. Sin embargo, existen programas específicos que les dan una segunda vida útil.

Por
Hay una maera de reciclar los envases de los remedios que ya usaste.

Hay una maera de reciclar los envases de los remedios que ya usaste.

Pexels

No los tires tan rápido: cada día se consumen miles de medicamentos en blísteres, frascos y cajas que, una vez vacíos, terminan en la basura común. Sin embargo, estos envoltorios no son simples residuos: así podés reciclar los envases de los remedios que ya usaste.

Conocé las formas de reciclar corchos para cuidar el Medio Ambiente
Te puede interesar:

Cómo podés reciclar los corchos que te sobren y beneficiar un detalle de tu hogar

El problema es que muchos desconocen cómo y dónde reciclarlos. Al mezclarse con otros desechos, los envases de remedios se convierten en un foco de contaminación que tarda años en degradarse. Por eso, diferentes iniciativas ambientales y programas de economía circular están trabajando para darles un destino sustentable.

Lo llamativo es que, gracias a la tecnología y la creatividad, los blísteres y frascos de remedios pueden transformarse en objetos útiles como mobiliario urbano, insumos para la construcción o nuevos productos plásticos. Así, lo que parecía desecho peligroso se convierte en una oportunidad para cuidar el planeta.

Formosa medicamentos.jpeg

Cuál es la llamativa forma de reciclar los envases de remedios usados

  • Farmacias y puntos verdes especiales: en varias ciudades ya hay campañas donde se colocan contenedores para depositar estos envases.
  • Separación de materiales: los blísteres (plástico + aluminio) se envían a plantas que separan ambos componentes para transformarlos en nuevos objetos.
  • Plásticos rígidos: frascos y tapas se reciclan igual que otros plásticos, convirtiéndose en materia prima para fabricar baldes, macetas o mobiliario urbano.
  • Economía circular: algunos proyectos los trituran para crear placas plásticas que luego se usan en construcción o diseño sustentable.

La forma llamativa es que lo que parecía “basura peligrosa” puede convertirse en muebles, elementos de construcción o insumos para la industria gracias a la tecnología de separación y reutilización.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¿Cómo puedo reciclar las baterías que ya no uso más?

Cuáles son las nuevas metodologías para reciclar las baterías

Ideas super prácticas para reciclar bidones de agua en su hogar y darles una segunda oportunidad.

Si sos de tener bidones de agua en casa, estas son las dos ideas para reciclarlos que pocos conocen

Reciclar los corchos ayuda muchísimo a las plantas, tiene múltiples beneficios.

Este truco para reciclar los corchos tiene un beneficio extra para tu hogar: cuál es

Ideas fantásticas para hacer con botellas de vinos vacías y recicladas. No te las pierdas.

Si te sobran las botellas de vino vacías en tu casa, esta es la mejor forma de reciclarlas y decorar tu hogar

¿Dónde cortar para hacerlo más funcional? Así podés reciclar esta ropa que rápidamente queda sin uso.

¿Dónde cortar para hacerlo más funcional? Así podés reciclar esta ropa que rápidamente queda sin uso

Conocé los tips para que tu ropa en desuso tenga una segunda vida y no contamine el Medio Ambiente

Reciclar y salvar: así podés reutilizar la ropa que te quedó vieja

Rating Cero

Conocé la serie de Netflix que está siendo furor y tiene como protagonista al reconocido actor
play

Esta serie argentina con Leonardo Sbaraglia, mucho misterio y pocos capítulos es furor en Netflix: cómo encontrarla

La modelo sorprendió con un vestido de gala y contó el origen de un tierno apodo familiar.

El look de Marcela Kloosterboer que despertó elogios: vestido ajustado azul con abertura

Un film de los principios del 2000, que no tuvo éxito en su momento, pero con el tiempo se volvió una película de culto.
play

Netflix recuperó una joya de los 2000 y ahora es un éxito: cuál es

MasterChef Celebrity ﻿se quedó sin una de sus figuras de forma sorpresiva.
play

Telefe despidió a una participante de MasterChef Celebrity antes del estreno: qué pasó y quién la reemplazará

Gastón Pauls regresó a la televisión luego de varios años.

Gastón Pauls volvió a la televisión con programa propio: en qué canal y con qué contenido

Thiago Medina se hizo conocido tras su paso por Gran Hermano 2022-23﻿.

Esperanzador parte médico de Thiago Medina: "Tiene una leve mejoría"

últimas noticias

Las frutillas son uno de los frutos más buscados para cultivar en casa y una cucharada con un elemento natural puede ayudar a hacer crecerlas en tu jardín.

Esta cucharada con un elemento natural puede ayudar a hacer crecer frutillas en tu jardín: de qué se trata

Hace 10 minutos
El gel sólido de Dr. Tree se convirtió en uno de los más comentados.

Este gel sólido se puede usar en la ducha y está en tendencia para hidratar la piel de una forma única: de cuál se trata

Hace 19 minutos
Referentes de la gastronomía despidieron a Torres en redes sociales.

Murió el panadero Germán Torres, referente de la masa madre en Argentina

Hace 21 minutos
Su espontaneidad, sumada a su humor natural, lo convierten en el signo más divertido del zodiaco, capaz de generar momentos que quedan grabados en la memoria de todos.

Qué signo tiene mejor relación con sus amistades según la inteligencia artificial

Hace 21 minutos
Hay una serie de técnicas que se pueden realizar para que tu receta de tortilla de papa salga perfecta.

Ni fritas ni cocidas: el secreto para que la tortilla de papa quede riquísima y más liviana

Hace 32 minutos