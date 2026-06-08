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Horóscopo de hoy, martes 9 de junio

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate de lo que depara el horóscopo en salud

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este martes 9 de junio de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.
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Horóscopo de hoy, lunes 8 de junio

Aries

(21 de marzo al 19 de abril)

Aries deberás tener cuidado con tus finanzas ya que puede surgir un gasto extra y el dinero que pensabas que iba a llegar se demore. En cuanto al plano sentimental, estarás muy sensible así que cuidate de entrar en discusiones.

Tauro

(20 de abril al 21 de mayo)

Tauro puede que hoy discutas con tu familia por temas de dinero. Incluso, pueden surgir inconvenientes entre miembros de tu familia donde deberás tratar de mediar.

Géminis

(21 de mayo al 20 de junio)

Géminis es un martes complicado en tu trabajo ya que pueden surgir problemas con un jefe o superior. También en el plano familiar pueden surgir discusiones por temas de gastos innecesarios que les está afectando la economía.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Cáncer son días sensibles y un mensaje de una persona del pasado puede desestabilizarte aún más. A veces las personas no resultan tan amigas como creías.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Leo hoy vas a tener las emociones dando vueltas. Puede que alguien te tire onda, pero vas a estar cerrado al cariño. Deberás aflojar un poco, no pasa nada si mostrás lo que sentís.. Y ojo, porque los sueños te van a tirar data para acomodar algunos asuntos pendientes.

Virgo

(23 de agosto al 22 de septiembre)

Virgo si estás buscando trabajo, la chance capaz aparece en un lugar lejano a donde vivís ahora. En lo social, no hay grandes cambios durante esta semana. En cuanto al amor, no escondas lo que sentís.

Libra

(23 de septiembre al 22 de octubre)

Libra hoy podés hacerte un dinero extra en trabajos que tengan que ver con el intercambio, los viajes o los transportes. Vas a estar más competitivo y peleador que nunca, con todas las pilas puestas. También vas a querer abrir la cabeza y explorar nuevos rumbos, tanto en lo mental como en lo social.

Escorpio

(23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio puede surgir algún inconveniente con pagos que tenés colgados. De todos modos, tu economía puede levantar gracias a tu pareja o por alguna herencia que aparezca.

Sagitario

(22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario buscarás refugio en lo afectivo pero por otro lado, querés libertad, la aventura y cumplir sueños. El tema es que tu situación actual no va con eso, y aunque no estés del todo cómodo, te falta voluntad para moverte de la zona de confort.

Capricornio

(22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio el malestar puede pegarte fuerte, casi insoportable. Puede que no te estés alimentando bien. Además, vas a estar cargado de tensión y los nervios al borde del colapso, así que cuidate.

Acuario

(20 de enero al 18 de febrero)

Acuario hoy vas a tener momentos de cansancio. También vas a sentir cierta inestabilidad por la incertidumbre de un tema importante en tu vida.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, en lo laboral o en negocios no vas a estar muy lúcido, así que si tenés una entrevista o reunión, mejor dejala para otro día. Puede que alguien te tire mala onda y te haga perder credibilidad.

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