Qué hacer gratis en Buenos Aires: el festival de tango que no te podés perder hasta el 2 de septiembre

Este popular evento reúne a todos los amantes del género a disfrutar de fiestas y competencias. Todos los detalles.

A la hora de salir a hacer planes, muchos argentinos se ven condicionados por el dinero, ya que las actividades impactan directamente en su bolsillo. En este sentido, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se está llevando a cabo de forma gratuita un evento de tango destacado.

Se trata de Tango BA , un evento que combina encuentros de distinta índole para celebrar una experiencia completa del género que tanto nos caracteriza. Asimismo, se llevará a cabo el mundial de tango, en el cual parejas de diferentes países se medirán en busca del premio.

"De las orquestas típicas bailables a los formatos de cámara, de la recreación del cancionero clásico a los nuevos repertorios, y de la estilística del baile de salón a los lenguajes de la danza escénica, Tango BA ofrece múltiples recorridos con una sensibilidad en común, que nos reúne alrededor de uno de los mayores tesoros culturales del Río de la Plata ", explica Gustavo Mozzi, director del evento.

El Festival y Mundial de Tango en Buenos Aires comenzó este miércoles 20 de agosto y se extenderá hasta el próximo martes 2 de septiembre. Este gran evento consistirá en tres partes: los conciertos y actividades, las actividades especiales y la competencia.

En cuanto a los shows, se llevarán a cabo en recintos como el Teatro Colón, la Usina del Arte, el Teatro Gran Rex, Centro Cultural 25 de Mayo, Centro Cultural Recoleta y el Teatro San Martín , entre otros. El itinerario ofrece desde grandes orquestas y figuras del tango (Sandra Mihanovic, Leo Maslíah) hasta homenajes a los mayores exponentes del género, como Ástor Piazzolla y Aníbal Troilo , entre otros.

Por otra parte, se esperan algunas actividades especiales, como el concurso del filete porteño, en el cual se destacarán los trabajos de artistas que practican con esta técnica que ya es patrimonio cultural. Además, se realizarán visitas guiadas a la casa que Carlos Gardel le compró a su madre en 1926, y también habrá prácticas de baile de la Academia.

tangojpg.jpg Se viene Tango hembra, el primer festival feminista de tango

Pero uno de los eventos más importantes es el Mundial que se lleva adelante en Buenos Aires. Se trata de la competencia de baile de tango más importante a nivel global, donde se miden tanto parejas de más de 50 países, tanto profesionales como aficionados.

Hay categorías de Tango de Pista y Tango Escenario. Las parejas que participaron en preliminares desarrolladas en todo el país y el mundo competirán en las categorías Tango de Pista y Tango Escenario para avanzar a las Semifinales y disputar un lugar en la Gran Final. Las entradas son gratuitas, y el calendario se presentará a continuación.

Calendario de la competencia

Clasificatorias

23 y 24 de agosto | 12 h | Tango de Pista

25 y 26 de agosto | 12 h | Tango Escenario

Cuarto de Final

27 de agosto | 12 h | Tango de Pista

28 de agosto | 12 h | Tango Escenario

Semifinal

29 de agosto | 15 h | Tango de Pista

30 de agosto | 15 h | Tango Escenario

Final

Si bien en el sitio oficial no se dan detalles de cuándo es la final, por la fecha de finalización del evento se supone que la instancia sería celebrada el 2 de septiembre.