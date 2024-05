Qué hábito debés hacer para sentirte 10 años más joven según Harvard

Sinclair es autor de varios libros sobre el tema del envejecimiento y la longevidad, incluyendo "Lifespan: Why We Age - and Why We Don't Have To" ("Longevidad: Por qué envejecemos - y por qué no tenemos que hacerlo"), donde examina las últimas investigaciones sobre el paso del tiempo orgánico y propone ideas sobre cómo podemos vivir vidas más sanas y prolongadas.

Cuál es el hábito que debés realizar para sentirte 10 años más joven según Harvard

En la citada entrevista y en la misma línea de buscar retrasar el envejecimiento y extender la mayor cantidad de años posibles la vida en este plano Sinclair mencionó otros hábitos que lleva a cabo. El más crucial se encuentra en la alimentación, sobre lo que aseguró que tiene una dieta basada en vegetales y frutos secos. Además, aconsejó evitar a toda costa todo tipo de azúcares y el exceso de alcohol.

Sobre esto se detuvo Sinclair, quien es considerado como un experto en la materia. En una entrevista que le concedió a GQ, se refirió a sus costumbres y priorizó un hábito en particular que se relaciona justamente con la alimentación. De acuerdo con su perspectiva, para frenar el envejecimiento es esencial realizar ayuno intermitente.

Según apuntó, los alimentos deben consumirse en una pequeña ventana de tiempo del día. En su rutina diaria, realiza un ayuno que se extiende entre 16 y 18 horas, factor que, de acuerdo a su análisis, implica en beneficios para salud como la reducción del riesgo de atravesar ciertas enfermedades físicas en el estomago y sufrir problemas de salud mental.