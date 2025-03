Qué es mejor cuando el día está fresco: tender la ropa adentro o afuera de la casa.

Dónde es mejor tender la ropa cuando la lavas: adentro o afuera de la casa

El sol es importante, sin embargo, no tenemos garantizado que una nube pasajera o no, nos moje la ropa que tenemos tendida afuera de nuestra casa. Por lo tanto, la presencia del sol no garantiza el secado pero sí ayudará a que suba la temperatura. Esta última es clave, pero no imprescindible por que el calor ayuda a que el agua abandone el tejido y se seque mucho más rápido. Mientras que, los días más fríos en los cuales la temperatura es más baja lleva a que la ropa tarde más en secarse completamente.

Otro factor a tener en cuenta es la humedad, es decir, si es mucha la ropa no solo no se secará, sino que también puede que las moléculas de aire presentes en el aire se adhieran a las prendas. Mientras que, una humedad baja facilita que el agua se evapore.

Si bien lo mencionado con anterioridad es clave, también es crucial el viento. Si la humedad es baja, removerá el aire que rodea la ropa y liberará el agua.

En conclusión, las condiciones ideales para el secado son: una baja humedad, mucho viento, una elevada temperatura y la presencia del sol.

Acerca de si es mejor tender la ropa adentro o afuera de la casa, se debe tener en cuenta que la ropa no se debe tender adentro y que solo se deja como última opción si es que no tenemos tendedero cubierto o cuando los días son lluviosos.

Si dejamos la ropa adentro porque la temperatura es más alta que afuera, tendrás la sensación de que la ropa se seca rápido. Sin embargo, será necesario abrir las ventanas para asegurar algo de ventilación ya que, al no hacerlo, la ropa olerá a humedad cuando se seque.